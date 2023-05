Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của thị trường

Hầu hết các loại hình của thị trường BĐS nói chung chịu những tác động tiêu cực từ Covid-19 tuy nhiên bất động sản công nghiệp vẫn được hy vọng là một điểm sáng trong năm nay và 2021 bởi nhiều nguyên do như: Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực; kế hoạch rời Trung Quốc của nhiều tập đoàn đa quốc gia và điểm đến là Việt Nam; việc kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao cũng là lực kéo quan trọng để thu hút nhiều hơn nguồn vốn ngoại vào Việt Nam.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy BĐS công nghiệp có sự tăng trưởng ấn tượng giữa một bức tranh thị trường mà gam màu xám đóng vai trò chủ đạo. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số khu công nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm là 336, số khu công nghiệp đi vào hoạt động là 261, diện tích khu công nghiệp hoạt động là 29,1 nghìn ha.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, các khu công nghiệp đều tăng trưởng lượng tìm kiếm trong quý 3/2020. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tìm kiếm khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh tăng 22%, khu công nghiệp Tân Bình tăng 20%, khu công nghiệp Hiệp Phước tăng 23%, khu công nghiệp Tân Tạo tăng 37%. Giá đất nền quanh các khu công nghiệp ở Từ Sơn hay Yên Phong (Bắc Ninh) tăng 1% theo quý; giá đất ở quanh khu vực Bình Dương (Dĩ An, Thuận An) cũng có mức tăng trưởng đáng kể tính theo năm.

Bất động sản vẫn được nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn

Covid-19 tái phát vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 và tháng Ngâu đã tiếp tục đẩy thị trường quý 3/2020 vào thế khó khăn. Tuy nhiên, Covid-19 lần 2 và tháng Ngâu có ảnh hưởng nhẹ hơn so với giai đoan Covid-19 lần 1. Nếu Covid-19 lần 1 khiến mức độ quan tâm tới thị trường BĐS nói chung giảm 10% theo tuần (trong thời gian dịch bệnh) thì trong đợt bùng phát lần 2 mức độ quan tâm giảm khoảng 6% theo tuần.

Nhiều vấn đề nổi bật của thị trường đã được trình bày tại buổi báo cáo thị trường BĐS quý 3/2020 của Batdongsan.com.vn.

Dù đối mặt khó khăn liên tiếp nhưng khảo sát người dùng của Batdongsan.com.vn cho thấy, BĐS vẫn là kênh đầu tư được lựa chọn nhiều nhất. Ngay cả thời điểm vàng liên tục tăng giá thì 57% người dùng của Batdongsan.com.vn vẫn lựa chọn phương án đầu tư vào nhà đất. Người dân cũng không còn quá nặng nề tâm lý kiêng kỵ tháng Ngâu khi 58% số người được hỏi vẫn chọn mua bất động sản trong tháng 7 âm lịch.

Thị trường đang từng bước dần hồi phục sau Covid-19 lần 2, điều này được thể hiện rõ ở 2 thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 lần 2 là Đà Nẵng và Quảng Nam. Hiện 2 tỉnh này đều có lượng tin đăng (BĐS rao bán) tăng trưởng đáng kể vào cuối tháng 9/2020, cụ thể Đà Nẵng tăng 25%, Quảng Nam tăng 11% và thị trường cũng bắt đầu lại các giao dịch.

Chung cư là loại hình có mức độ quan tâm cao nhất

Trong quý 3/2020, chung cư là loại hình duy trì mức độ quan tâm ổn định và có lượng người quan tâm lớn nhất trên Batdongsan.com.vn. Trong số các loại hình bất động sản, chung cư đứng đầu về mức độ quan tâm với 29%, kế đến là đất thổ cư với 23%, nhà riêng 21%.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy ưu thế của chung cư trong lựa chọn của người tiêu dùng. 64% người được hỏi cho biết sẽ chọn căn hộ chung cư thay vì chọn nhà hẻm nhỏ 1-2m. Và khi chọn mua chung cư, ngoài giá bán thì yếu tố pháp lý của dự án, uy tín của chủ đầu tư là 2 yếu tố được người mua quan tâm hàng đầu.

Trong quý 3/2020, Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận các chủ đầu tư đẩy mạnh các chính sách khuyến mãi, các chính sách kích cầu người mua nhiều hơn so với quý 2 hay quý 1. Sau Covid-19 lần 1, các chính sách mới chỉ xoay quanh việc thay đổi mức đóng, gia hạn thời gian thanh toán, tặng voucher thì trong quý 3, các chủ đầu tư còn giảm tỉ lệ thanh toán, tăng tỉ lệ chiết khấu, cam kết mua lại, v.v…

Kịch bản cho 3 tháng cuối năm

Kể từ quý 3/2020, Batdongsan.com.vn sẽ có thêm dự báo chỉ số giá bất động sản dựa trên tính toán và lịch sử giá của 2 loại BĐS phổ biến là chung cư và nhà riêng. Theo tính toán này, Batdongsan.com.vn dự báo trong 3 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ đạt mức tăng khoảng 1,4% trong khi TP.HCM giảm khoảng 2%. Ở loại hình chung cư, nguồn cung được dự báo sẽ tăng thêm nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt và tình hình kinh tế thuận lợi. Loại hình nhà đất sẽ tiếp tục giảm giá ở các khu vực trung tâm, phân khúc có tầm giá vừa phải sẽ tiếp tục giao dịch tốt. Đối với đất nền, các sản phẩm có khoảng giá trên dưới 1 tỷ đồng vẫn tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Trong quý cuối năm, khu vực miền Bắc và Hà Nội sẽ có lượng quan tâm tăng trưởng tốt hơn thị trường miền Nam và khu vực TP.HCM.

An An