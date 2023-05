Từ đầu năm 2020, thế giới đã chứng kiến sự bùng phát chưa từng có của đại dịch Covid-19, gây ra thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế toàn cầu. Thị trường BĐS (BĐS) thế giới cũng không tránh khỏi hệ lụy, dòng vốn chảy vào thị trường BĐS châu Á – Thái Bình Dương suy giảm nghiêm trọng. Khối lượng giao dịch BĐS tại châu Á – Thái Bình Dương chỉ đạt 29,5 tỉ USD trong quí 1/2020, giảm 34% so với cùng kì năm ngoái. HongKong, Trung Quốc và Singapore là những thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng hoạt động đầu tư giảm ít nhất 60%. Giao dịch BĐS văn phòng ở châu Á giảm 59%, ngành bán lẻ có giao dịch giảm 68% và BĐS công nghiệp, kho vận giảm 24%.

Tại Việt Nam, tính riêng trong 6 tháng đầu năm, có đến 923 doanh nghiệp BĐS trên toàn quốc giải thể, tạm ngừng hoạt động do tác động của đại dịch Covid-19, tăng 136% so với cùng kỳ, cao nhất so với các lĩnh vực kinh tế khác. Nhu cầu giao dịch BĐS giảm mạnh, tổng lượng tin đăng toàn trang Batdongsan.com.vn giảm 28% trong khi mức độ quan tâm giảm 23% trong quý 1/2020. Đặc biệt từ thời điểm đầu tháng 3/2020, mức độ quan tâm của người tìm kiếm BĐS miền Nam giảm 32% và miền Trung giảm 46%.