Những Điểm Sáng Của Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Thời Gian Tới

Nguồn vốn là một trong những yếu tố thách thức lớn của thị trường bất động sản hiện tại

Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn chỉ rõ tắc nghẽn nguồn vốn là nguyên nhân của sự sụt giảm trên. Trên thực tế, tình trạng khát vốn của các chủ đầu tư đã diễn ra từ đầu năm tới nay. Các nguồn vốn chính của thị trường đều đang “hẹp cửa” với các doanh nghiệp khi tín dụng đang trên đà tăng trưởng nhanh so với mục tiêu 14% của Chính phủ trong năm 2022. Như vậy, room tín dụng cho vay trong năm nay sẽ không còn nhiều. Bên cạnh đó, nguồn vốn từ trái phiếu bất động sản cũng không hề khả quan. Việc phát hành trái phiếu năm 2022 giảm mạnh, đặc biệt là với nhóm bất động sản. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 180 nghìn tỷ đồng, giảm 31,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do lượng phát hành trong quý 2/2022 vừa qua sụt giảm mạnh sau khi các cơ quan quản lý có các động thái cứng rắn trong quản lý thị trường tài chính. Lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp Bất động sản sẽ đáo hạn vào năm 2023 – 2024​ – đây sẽ là thời kì áp lực với nhiều doanh nghiệp khi phải tìm cách xoay sở dòng tiền đáo hạn trái phiếu.