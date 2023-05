Những điểm sáng khiến khách hàng hài lòng với Viva Plaza

Viva Plaza tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, trung tâm thương mại – tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng (www.viva-plaza.vn).

Tiện ích kép đẳng cấp

Trong khi mặt bằng căn hộ cùng phân khúc tại khu Nam TPHCM đã chạm ngưỡng 60 triệu đồng/m2, những dự án có giá 40-50 triệu gần như “tuyệt chủng” thì Viva Plaza đang được chủ đầu tư Vinaland chào bán ra thị trường chỉ từ 45 triệu đồng/m2. Thế nhưng, bên cạnh giá bán hợp lý, Viva Plaza còn vượt trội hơn nhiều dự án ở các yếu tố như vị trí tọa lạc và hệ thống tiện ích kép vô cùng phong phú.

Theo đó, Viva Plaza nằm ngay mặt tiền đại lộ thương mại Nguyễn Lương Bằng – khu vực tập trung nhiều dự án sang trọng như Chateau, Nam Viên, The Midtown, The Ascentia, The Antonia, Hưng Phúc Premier. Các tập đoàn lớn và các tiện ích đẳng cấp cũng hội tụ tại đây như Vinamilk, Unilever, Nam Long, Phú Mỹ Hưng, trung tâm thương mại Crescent Mall, trung tâm hội chợ – triển lãm SECC, Bệnh viện FV, Viện Tim Tâm Đức, hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao, sân tập golf và bến du thuyền Phú Mỹ Hưng…Từ Viva Plaza chỉ mất chưa đến 5 phút để tiếp cận và sử dụng những tiện ích đẳng cấp này.

Đặc biệt, chỉ có 295 căn hộ 1-3 phòng ngủ nhưng nội khu Viva Plaza hội tụ đến 30 tiện ích cao cấp khép kín, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, làm đẹp, học tập, rèn luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe lẫn vui chơi giải trí của cư dân mọi lứa tuổi. Ngay liền kề dự án là chợ Phước Long – ngôi chợ lớn nhất quận 7 – cùng đa dạng siêu thị Coopmart, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh và các trường quốc tế Canada, Úc, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc…

Căn hộ Viva Plaza sở hữu ban công rộng thoáng, dễ dàng quan sát toàn cảnh xung quanh.

Hai lớp tiện ích này cung cấp cho cư dân Viva Plaza một cuộc sống cực kỳ tiện nghi khi mọi nhu cầu hàng ngày đều được đáp ứng ngay lập tức. Ngay cả việc đảm bảo an toàn cho cư dân Viva Plaza cũng được chủ đầu tư tính toán kỹ lưỡng với hệ thống an ninh 3 lớp gồm camera 24/7, khóa thẻ từ và bảo vệ chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc quản lý vận hành do Savills phụ trách giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ mà cư dân được thụ hưởng.

Thực tế, hiện nay với mức giá tương tự Viva Plaza, hiếm có dự án nào tại khu Nam nằm giữa một trung tâm phát triển sầm uất như vậy. Thêm vào đó, nhiều khu đô thị xung quanh Viva Plaza đang được triển khai cũng hứa hẹn sắp tới vừa bổ sung thêm tiện ích vừa nâng tầm giá trị của dự án.

Tiến độ ấn tượng, thanh toán nhẹ nhàng

Không chỉ sở hữu hệ thống tiện ích nội khu và tiện ích liên kết đẳng cấp, Viva Plaza còn gây ấn tượng bởi tiến độ xây dựng rất nhanh và chính sách ưu đãi thanh toán vượt trội từ chủ đầu tư. Cụ thể, đến thời điểm này Viva Plaza đã bắt đầu thi công đến tầng 18 trong tổng số 23 tầng và mỗi tuần hoàn thành đổ bê tông một sàn. Đặc biệt, nhà thầu nhiều kinh nghiệm FPV cam kết sử dụng những công nghệ hiện đại nhất đảm bảo chất lượng dự án hoàn hảo khi trao đến tay khách hàng vào quý 3/2023. Đây là yếu tố rất quan trọng khiến khách hàng tuyệt đối an tâm khi mua căn hộ vì có thể kiểm chứng thực tế dự án.

Ngoài ra, Vinaland cũng cam kết hoàn thiện căn hộ và bàn giao nội thất cơ bản theo tiêu chuẩn cao cấp. Đơn cử như việc sử dụng ván sàn nhập khẩu, thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp và khóa cửa của các thương hiệu hàng đầu như Hafele, Malloca… Như vậy, với số tiền khiêm tốn, khách hàng “chọn mặt gửi vàng” cho Viva Plaza sẽ sở hữu một không gian sống sang trọng, đẳng cấp và tiện ích vượt trội. Chưa kể dự án được bao quanh ba mặt bởi sông nước nên không gian thoáng mát quanh năm.

Ba tầng trung tâm thương mại và hàng loạt tiện ích nội khu của Viva Plaza đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân.

Với mức giá từ 45 triệu đồng/m2, tính ra để sở hữu một căn hộ đẳng cấp tại Viva Plaza, khách hàng chỉ phải bỏ ra hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, Vinaland đang áp dụng chính sách thanh toán chỉ 50% đến khi nhận nhà, phần còn lại trả góp với lãi suất ưu đãi.

“Tôi đã tham quan nhiều dự án tại khu Nam và quyết định lựa chọn Viva Plaza bởi bên cạnh vị trí thuận tiện và các tiện ích cao cấp, dự án này cũng đã hoàn thiện 100% thủ tục pháp lý nên rất an tâm. Ban đầu tôi cũng định mua đất nền nhưng với ngân sách nhỉnh hơn 2 tỷ thì phải đi ra xa các tỉnh vùng ven Long An hay Đồng Nai và phải chờ rất lâu mới có thể xây nhà ở được vì giao thông khó khăn và thiếu tiện ích”, anh Nguyễn Thông (một nhân viên văn phòng tại quận 7) chia sẻ.

Cũng theo anh Thông, khu vực dự án Viva Plaza tọa lạc đang đón nhận nhiều dự án hạ tầng lớn giúp gia tăng khả năng kết nối và gia tăng giá trị bất động sản. Có thể kể đến như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Kênh Tẻ 2, cầu Phước Long, cầu Phú Xuân 2, cầu Cần Giờ, nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức – Long Thành và có thể cả cầu Cát Lái (phương án 5)… Đây sẽ là lợi thế vô cùng lớn không chỉ cho những người có nhu cầu chỗ ở như anh mà còn giúp căn hộ tăng giá mạnh trong thời gian tới.

Khánh An