Những Dự Án Nhà Ở Xã Hội Nào Tại Hà Nội Sắp Bàn Giao Hoặc Có Nhà Hiện Hữu?

Hai năm gần đây, Hà Nội ghi nhận hàng loạt dự án nhà ở xã hội được khởi công, phần lớn nguồn cung vẫn đang ở thì tương lai. Vậy đến nay, người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội có thể tiếp cận những dự án nào đã có sẵn nhà hoặc sắp bàn giao?

Nguồn Cung Nhà Ở Xã Hội Sắp Bàn Giao Tại Hà Nội

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc diện thuê chuyển bán tại dự án Ecohome 3 (thuộc Bắc Cổ Nhuế – Chèm). Dự án này được triển khai trên khu đất gần 5.000 m2, gồm hai tòa tháp NO2 và NO3 cao 31 tầng, cung cấp tổng cộng gần 1.500 căn hộ. Trong đợt mở bán này, có 40 căn hộ diện tích 39,9-69,7 m2 được bán ra sau thời gian cho thuê 5 năm, với giá bình quân 16,3 triệu đồng/m² (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương 650 triệu – 1,13 tỷ đồng/căn.

Tại quận Hà Đông, dự án nhà ở xã hội Phú Lãm do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư cũng đang tiếp nhận hồ sơ cho 128 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán. Dự án rộng hơn 45.000 m², gồm 5 tòa 18 tầng, tổng 1.902 căn hộ, trong đó hơn 1.100 căn để bán. Giá bán được công bố ở mức 13,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT và phí bảo trì).

Dự kiến trong năm 2025, Hà Nội sẽ đón một lượng không nhỏ nguồn cung nhà ở xã hội. Ảnh: Lao Động

Song song, hàng loạt dự án quy mô lớn khác đang bước vào giai đoạn tăng tốc, dự kiến hoàn thành và bàn giao trong năm nay. Nổi bật là khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tại Cổ Nhuế 2 với 1.340 căn đã bàn giao từ quý I/2025; dự án Kim Hoa (Mê Linh) với 720 căn dự kiến hoàn thiện trong năm; dự án Thượng Thanh (Long Biên) gần 2.000 căn, trước mắt đưa vào sử dụng khoảng 600 căn trong 2025.

Đông Anh cũng trở thành điểm nóng khi cùng lúc triển khai nhiều dự án: khu Uy Nỗ (952 căn), khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 (500 căn) và khu Kim Chung (1.104 căn). Riêng dự án tại Uy Nỗ và Kim Chung được kỳ vọng bàn giao hàng trăm căn ngay trong năm. Ngoài ra, khu nhà ở xã hội NO1 Hạ Đình (Thanh Trì, 440 căn) vẫn đang thi công phần hầm, khó kịp hoàn thành theo kế hoạch.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, với tiến độ hiện tại, năm 2025 thành phố sẽ hoàn tất ít nhất 6 dự án, bổ sung khoảng 4.730 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu 4.670 căn được Thủ tướng giao. Đây được coi là bước đi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu an cư giá rẻ tại đô thị vẫn ở mức rất cao, góp phần cân bằng thị trường và hỗ trợ nhóm thu nhập trung bình – thấp tiếp cận cơ hội sở hữu nhà ở.

Những Tín Hiệu Tích Cực Mới Với Nhà Ở Xã Hội Hà Nội

Bên cạnh nguồn cung hiện hữu sắp được bàn giao trong thực tế, thị trường nhà ở xã hội Hà Nội tiếp tục đón nhận những thông tin tích cực về cơ chế, chính sách. Theo đó, UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về một số chính sách đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, nhằm tạo cú hích mới cho phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập trung bình – thấp.

Theo dự thảo, với các dự án nhà ở xã hội xây dựng độc lập, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình. Chính sách này không áp dụng cho phần hạ tầng kỹ thuật bên trong tòa nhà hoặc các hạng mục thuộc diện bàn giao Nhà nước quản lý hay phục vụ mục đích kinh doanh.

Đáng chú ý, đối với dự án nhà ở xã hội chỉ phục vụ cho thuê hoặc thuê mua, chủ đầu tư sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí hạ tầng kỹ thuật bên ngoài. Trường hợp thành phố trực tiếp đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, ngân sách địa phương sẽ chi trả phần kinh phí hạ tầng kỹ thuật của ô đất bố trí công trình đó. Quy định cũng nhấn mạnh: các khoản hỗ trợ này không được tính vào giá bán, giá thuê, nhằm đảm bảo giá nhà ở xã hội hợp lý hơn.

Thị trường nhà ở xã hội Hà Nội tiếp tục đón nhận những thông tin tích cực về cơ chế, chính sách. Ảnh: Thanh Niên

Cơ chế ưu đãi chỉ áp dụng cho các dự án đang triển khai đúng tiến độ. Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân phải di dời để thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhưng không thuộc diện tái định cư và chưa có chỗ ở mới tại khu vực dự án, sẽ được quyền thuê hoặc thuê mua mà không cần trải qua thủ tục xét duyệt điều kiện.

Song song với chính sách về hạ tầng, thành phố còn miễn toàn bộ phí, lệ phí hành chính cho chủ đầu tư, từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi đủ điều kiện khởi công. Các chủ đầu tư cũng có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. Nếu vay vốn ngân sách ủy thác qua Quỹ này, họ được phép vay tối đa 80% tổng mức đầu tư, với thời hạn lên tới 25 năm.

Đặc biệt, với dự án chỉ phục vụ cho thuê hoặc thuê mua, thời hạn vay còn có thể kéo dài thêm 5 năm. Lãi suất được thiết kế thấp hơn 2 – 5% so với mức cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cùng thời gian ưu đãi dài hơn so với mặt bằng chung. Hà Nội khẳng định sẽ ưu tiên bố trí nguồn ngân sách trong giai đoạn 2025 – 2030 để hiện thực hóa các chính sách này, qua đó bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

