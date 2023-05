Akari City Bình Tân

Tọa lạc tại khu Tây TP.HCM, khu đô thị Akari City (quận Bình Tân) có quy mô tổng thể 8,5ha bao gồm 7 block với 5.000 căn hộ trung – cao cấp, là dự án đô thị tích hợp đa tiện ích quy mô lớn bậc nhất đang triển khai trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Akari City giá từ 40-45 triệu đồng/m2, so với tầm giá trung bình 55 triệu/m2 của thị trường khu Tây, giá bán của dự án được xem là khá mềm và phù hợp với người mua thực. Ngoài ra chủ đầu tư có chính sách hỗ trợ bán hàng, thanh toán 50% trong thời hạn lên đến 30 tháng từ khi xây dựng cho đến khi nhận nhà. Giai đoạn 1 của dự án với 1.800 căn hộ vừa bàn giao cuối năm 2021 đã có rất đông cư dân dọn đến sinh sống, phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu tìm mua dự án để ở.

Lợi thế của dự án: Akari City phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp nên có đa dạng hệ thống tiện ích dành cho từng cụm căn hộ bao gồm khu thể thao trong nhà và ngoài trời, TTTM, sân chơi trẻ em, hồ bơi, công viên… dự án này hiện đã hoàn thiện bàn giao căn hộ giai đoạn 1 và loạt tiện ích dịch vụ, thu hút nhiều cư dân về sinh sống, mang đến không gian sống, tiện nghi và giàu tính trải nghiệm cho cư dân. Bên cạnh đó dự án này cũng có chính sách bán hàng nhiều ưu đãi cho người mua. Giai đoạn 2 của dự án có nguồn cung gần 1.800 căn hộ vừa chính thức được khởi công vào đầu tháng 3/2022 và đang chào bán trên thị trường sơ cấp.

Mizuki Park

Mizuki Park có quy mô 26 ha với gần 5.000 sản phẩm nhà ở phát triển theo mô hình đô thị tích hợp tại Bình Chánh, TP.HCM. Dự án tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Văn Linh liên kết hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như Nguyễn Hữu Thọ – Nguyễn Văn Linh, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Nguyễn Khoái, tuyến metro số 4, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành… Cả khu đô thị với mật độ xây dựng chỉ 29%, phần lớn diện tích dành cho mảng xanh và hệ thống tiện ích. Dự án này có giá bán vào khoảng 40-50 triệu đồng/m2, mức giá phù hợp với biểu giá chung (từ 55 -60 triệu/m2) của thị trường khu Nam.

Từ khi công bố vào năm 2017, Mizuki Park đã hoàn thiện và bàn giao hơn 2.000 sản phẩm căn hộ, nhà phố và biệt thự, hình thành cộng đồng dân cư đông đúc với hơn 3.000 hộ dân về sinh sống. Dự án phù hợp với người mua nhà để ở vì hầu hết các tiện ích dịch vụ cộng đồng như trường học; khu thương mại – dịch vụ; công viên cây xanh; quảng trường, kênh đào, khu thể thao, quảng trường ven sông, khu y tế; vui chơi giải trí… đã và đang hoàn thiện được đưa vào phục vụ cư dân. Hiện tại, chủ đầu tư vừa khởi công khu block căn hộ mới thuộc dòng sản phẩm biệt lập mang tên Flora Mizuki và dự kiến mở bán chính thức vào tháng 4/2022 tới đây.

MT Eastmark City

Là dự án mới và quy mô lớn của chủ đầu tư Điền Phúc Thành vừa ra mắt thị trường, MT Eastmark City là khu phức hợp quy mô 7 block có số lượng sản phẩm hơn 1.700 căn triển khai tại TP. Thủ Đức. Vị trí dự án căn hộ MT Eastmark City tọa lạc tại đường Trường Lưu, sở hữu 3 mặt tiền đường là Vành Đai 3, Lò Lu nối dài. Ngoài ra còn có đường Trường Lưu nhánh đi xuyên qua dự án. MT Eastmark City vừa hoàn thành khởi công xây dựng và giới thiệu nhà mẫu ra thị trường vào quý 1/2022, dự kiến sẽ chính thức chào bán vào quý 2/2022.

Lợi thế dự án: Một trong những điểm cộng của dự án là dễ dàng kết nối đến các khu đô thị lớn của TP. Thủ Đức và liền kề KĐT Thủ Thiêm – trung tâm tài chính mới của TP.HCM. Đây hiện là dự án có mức giá mềm nhất TP. Thủ Đức, phát triển mô hình phức hợp đa tiện ích dịch vụ sống và mật đô xanh cao. Xét trên mặt bằng giá căn hộ tại TP. Thủ Đức đang ở ngưỡng 55 -60 triệu/m2, MT Eastmark City chào bán g iá chỉ từ 36 triệu/m2 (chưa VAT), đây hiện được xem là mức giá tốt nhất trên thị trường thời điểm hiện tại. Ngoài ra, CĐT còn hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi và được ân hạn cả nợ gốc và lãi đến tận khi giao nhà vào năm 2024.

Celesta Heights

Celesta Heights là giai đoạn 2 của khu dự án căn hộ cao cấp CELESTA diện tích 6,2 hecta. Khu đô thị này được phát triển tại huyện Nhà Bè, TP.HCM bao gồm các căn hộ và nhà phố thương mại cao cấp do liên doanh Phúc Long và Keppel Land Việt Nam xây dựng. Celesta Heights có diện tích 2,15 ha, gồm 752 căn hộ. Dự án tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ liền kề khu đô thị quốc tế Phú Mỹ Hưng và Zeitgeist Nhà Bè. Xung quanh dự án còn có nhiều hạ tầng giao thông lớn đã và đang hình thành. Celesta Heights có hơn 40 tiện ích nội khu đẳng cấp và nhiều tiện ích chung cho cả khu đô thị, dự án được triển khai bởi chủ đầu tư uy tín, bảo chứng trong phát triển loại hình nhà ở cao cấp.

So với tầm giá chung của khu vực Nhà Bè, giá chào bán của Celesta Heights đang ở từ 55 -60 triệu đồng/m2 (chưa VAT), tầm giá thuộc loại hình cao cấp, bù lại dự án có chất lượng xây dựng và tiện ích dịch vụ đa dạng. Celesta Heights sẽ chính thức mở bán trong quý 2/2022 và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý 4/2023. Giai đoạn 1 của khu đô thị này hiện đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị hoàn thiện cất nóc trong năm nay.

Phú Đông Sky Garden

Phú Đông Sky Garden tọa lạc trên mặt tiền đường An Bình thuộc khu vực Đông Bắc TP.HCM, ngay cầu vượt Sóng Thần. Với vị trí giáp ranh TP. Thủ Đức, từ Phú Đông Sky Garden, khoảng cách di chuyển vào quận 1 là 12km, tương đương 20 phút di chuyển bằng xe máy. Sở hữu lợi thế nằm liền kề Đại lộ Phạm Văn Đồng, Phú Đông Sky Garden có quy mô 6.000m 2, cao 27 tầng trang bị gần 40 hạng mục tiện ích cung cấp 640 căn hộ có diện tích trung bình 70m2/căn hộ, giá bán vào khoảng 40 triệu/m2. Tầm giá này được xem là khá cao so với mặt bằng giá của thị trường Bình Dương nhưng lại khá mềm nếu so sánh với các dự án triển khai gần kề trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Lợi thế của dự án: Hiện tại, đây chính là khu căn hộ có vị trí gần TP.HCM nhất trong các dự án đang triển khai tại Bình Dương. Dự án phù hợp với các gia đình trẻ tài chính vừa phải nhờ CĐT áp dụng hỗ trợm chỉ cần thanh toán 20% vốn tự có ban đầu, 50% tiếp theo ngân hàng cho vay 100% lãi vay, đồng thời ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà.

Phương Uyên