Ngày 31/07/2024, Batdongsan.com.vn vừa tổ chức sự kiện “Toàn cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng 2024” tại khách sạn Novotel Đà Nẵng, thu hút gần 400 khách tham dự là các nhà môi giới, đại diện chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản và các đơn vị thông tấn báo chí.

Sự kiện đã được đón nhận tích cực khi mang đến nhiều dữ liệu và phân tích khách quan về tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong nửa đầu năm 2024 cũng như dự báo các xu hướng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày tại sự kiện

Bất Động Sản Đà Nẵng Tăng Trưởng Cả Lượt Quan Tâm Lẫn Giao Dịch

Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng nhìn vào bức tranh kinh tế vĩ mô, điểm sáng nhất của Đà Nẵng là kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định. GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) Đà Nẵng 6 tháng đầu năm ước tăng 5,00%, cao hơn mức tăng 3,48% của cùng kỳ năm 2023 và thành phố đặt mục tiêu cả năm 2024 tăng từ 8-8,5%. Giải ngân đầu tư công và du lịch cũng được kỳ vọng cải thiện trong năm 2024.

Những yếu tố này đã góp phần củng cố sự phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy lượng tìm kiếm bất động sản bán Đà Nẵng trong quý 2/2024 tăng 44% so với quý liền trước và đã vượt đỉnh của năm 2023. Bên cạnh đó, mặt bằng giá rao bán bất động sản Đà Nẵng xác lập mốc mới. Điều này có thể được giải thích bởi sự xuất hiện của nhiều dự án chung cư cao cấp trong thời gian qua, kéo nền giá trung bình tăng lên.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn với hàng trăm môi giới ở Đà Nẵng, lượng giao dịch bất động sản tại thành phố này có cải thiện với giá trị sản phẩm phổ biến là khoảng 2-4 tỷ VND. Theo đó, 73% môi giới cho biết giao dịch bất động sản ổn định hoặc tăng trong 6 tháng đầu năm nay so với 2023.

Ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn khuyến nghị mặc dù bất động sản Đà Nẵng đang có những dấu hiệu tích cực, bất cứ ai muốn tham gia vào thị trường này cũng nên tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt cần ưu tiên yếu tố pháp lý và giao dịch minh bạch.

Nguồn Cung Căn Hộ Ven Sông Hàn Là “Cú Hích” Cho Thị Trường Đà Nẵng

Nhìn chung, tất cả các loại hình bất động sản Đà Nẵng đều chứng kiến các chỉ số tăng lên. Tuy nhiên, chung cư có sự tăng trưởng vượt bậc hơn cả. Cụ thể, lượng tin đăng bán chung cư Đà Nẵng trong quý 2/2024 tăng 56% so với quý 1/2024, mức độ quan tâm và giá rao ban cũng tăng lần lượt là 39% và 14%. Theo khảo sát với các nhà môi giới, 55% cho rằng thị trường chung cư Đà Nẵng dần phục hồi và 27% cho rằng loại hình này đang tăng trưởng mạnh.

Ông Hà Nghiệm – Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của Batdongsan.com.vn nhận định: “Nguồn cung căn hộ cao cấp cạnh sông Hàn là cú hích cho thị trường bất động sản Đà Nẵng với mức giá và chất lượng khác biệt so với những dự án trước đây.”

Xét về nhu cầu, xu hướng mua chung cư Đà Nẵng lướt sóng suy giảm so với đầu tư để ở và cho thuê. Cụ thể, 64% các nhà môi giới tham gia khảo sát nhận định việc mua lướt sóng đã giảm so với thời gian trước, hơn 50% cho rằng nhu cầu mua để ở và đầu tư đang tăng lên.

Ông Hà Nghiệm – Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng của Batdongsan.com.vn

Xu hướng này cũng đi liền với kỳ vọng về sinh lời. Ông Hà Nghiệm cho biết: “Với mặt bằng giá chung cư Đà Nẵng không hề thấp, người mua và nhà đầu tư cũng có những kỳ vọng nhất định. Kỳ vọng lớn nhất của họ nằm ở dòng tiền cho thuê đến từ sự tăng trưởng du lịch của Đà Nẵng. Từ năm 2020 -2021, do ảnh hưởng dịch Covid, mỗi năm Đà Nẵng chỉ đón được từ 1 đến 3 triệu lượt khách so với khoảng gần 9 triệu lượt khách ở năm 2019. Thành phố đang đặt mục tiêu thu hút khoảng 8,4 triệu lượt khách trong năm 2024. Vì vậy nhiều người cho rằng du lịch sẽ còn tiềm năng để khôi phục và tăng trở lại, hứa hẹn lợi suất cho thuê chung cư ổn định.”

Đây không phải là kỳ vọng phi lý, bởi theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, nửa đầu năm 2024, Đà Nẵng là một trong số ít những thành phố có tốc độ tăng giá và lợi suất cho thuê chung cư đều ở mức tốt, từ 4,2 – 4,5%.

Đất nền, nhà riêng Đà Nẵng cũng có những tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng quan tâm đến đất nền và nhà riêng của địa phương này đứng top đầu cả nước. Cụ thể, lượng tìm kiếm đất nền và nhà riêng Đà Nẵng trong quý 2/2024 tăng lần lượt là 41% và 55% so với quý 1/2023. Đồng thời, giá rao bán đất nền và nhà riêng Đà Nẵng cũng có dấu hiệu tăng lên. Theo Lịch sử giá của Batdongsan.com.vn, giá rao bán trung bình đất nền Đà Nẵng trong quý 2/2024 là 33 triệu đồng/m2, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhà riêng đang được rao bán ở mức trung bình là 61 triệu đồng/m2, tăng 9%.

Người Hà Nội Tăng Tốc Tìm Chung Cư Đà Nẵng, Người Đà Nẵng Chuộng Nhà Riêng, Đất Nền

Mặc dù lượng quan tâm chung cư Đà Nẵng đến từ người Đà Nẵng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng tốc độ tăng trưởng quan tâm mạnh nhất lại đến từ các nhà đầu tư Hà Nội. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, lượng tìm kiếm chung cư Đà Nẵng của người Hà Nội ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và tăng 90% trong quý 2/2024 so với quý liền trước.

Cũng theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, trong số những người tìm kiếm chung cư Đà Nẵng, chỉ 28% là dân Đà Nẵng, còn lại là từ các khu vực khác. Trong khi đó tỷ lệ này đối với đất nền và nhà riêng chiếm từ 40 – 42%, phản ánh nhu cầu cao mua để ở thực của người dân địa phương.

Tuy nhiên, người Đà Nẵng cũng đã có tâm lý cởi mở hơn với chung cư. 26% môi giới tham gia khảo sát tiết lộ người dân Đà Nẵng đã thay đổi và chủ động tìm hiểu về chung cư, 59% cho rằng họ có quan tâm hơn đến chung cư so với trước nhưng vẫn ưu tiên đất hoặc nhà riêng.

Nhìn chung, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang có những cơ hội phát triển, với sự dịch chuyển tích cực của chung cư và sự tăng trưởng bền vững của đất nền và nhà riêng.

Hà Phương