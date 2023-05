Những lợi thế tạo sức bật tăng giá của dự án Opus One

Tâm điểm của đô thị chiến lược

Chọn dự án có vị trí nằm ở trung tâm của thành phố đang trỗi dậy, luôn đứng đầu danh sách đảm bảo cho khả năng tăng giá vượt bậc, đem đến lợi nhuận kép cho nhà đầu tư trong tương lai. Và Opus One hội tụ đầy đủ các yếu tố đó.

Sở hữu một vị trí đẹp hiếm hoi ngay tại trung tâm TP. Uông Bí, Quảng Ninh, Opus One nằm trên tuyến phố Lạc Trung giao Trần Quốc Toản, phường Quang Trung. Nhờ đó, cư dân Opus One có thể thụ hưởng các tiện ích sẵn có ở khu vực lân cận, kết nối nhanh chóng đến khu trung tâm hành chính, quảng trường, bệnh viện, trường học, bến xe… chỉ trong bán kính tối đa 1km. Cũng do vậy, giá trị của bất động sản khu vực này không ngừng tăng lên, khả năng chuyển nhượng, cho thuê để sinh lời cũng vô cùng đáng kể.

Hơn thế nữa, tiềm năng nhân gấp nhiều lần giá trị của Opus One còn đến từ chính tốc độ phát triển như vũ bão của thành phố Uông Bí, nơi giữ vị trí cửa ngõ chiến lược phía tây tỉnh Quảng Ninh, đồng thời cũng là vùng kinh tế trọng điểm ven biển phía Bắc.



Opus One – Dự án có vị trí hàng đầu giúp tăng nhanh giá trị

Hạ tầng giao thông Uông Bí đang từng bước thay da đổi thị với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, tiêu biểu là tuyến đường liên huyện Uông Bí – Hoành Bồ, cầu Sông Sinh 3, Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí với chiều dài 51,6 km; tuyến đường tránh phía Nam, dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài qua khu Lạc Thanh, …

Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong thời gian tới, nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đổ vào Uông Bí ở lĩnh vực bất động sản sẽ không ngừng gia tăng để đón đầu các dự án lớn về giao thông, kinh tế và du lịch. Từ đó sẽ thổi bùng nhu cầu đầu tư và sở hữu nhà ở của khách hàng tại đây, đem lại giá trị thực và lợi nhuận không giới hạn cho các nhà đầu tư tìm đến chinh phục một thị trường mới đầy triển vọng này.

Tiềm năng tăng giá từ thị trường bất động sản giàu sức hút

Bảng giá nhà đất bình quân tại trung tâm một số thành phố của tỉnh Quảng Ninh năm 2020. (nguồn: UBND tỉnh Quảng Ninh)

Sức nóng của dự án Opus One còn đến từ sự sôi động của thị trường bất động sản Uông Bí. Là thị trường bất động sản nóng thứ nhì toàn tỉnh, Uông Bí đang vươn mình trỗi dậy trở thành thị trường đầu tư địa ốc có tính bền vững và hứa hẹn bứt phá trong năm nay.

So với một Hạ Long là thị trường truyền thống đã được khai thác nhiều năm, Uông Bí lại là thị trường mới nổi có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Do đó, tiến trình tăng giá nhà đất tại Hạ Long trong những năm qua cũng phần nào báo hiệu được kịch bản gia tăng giá địa ốc tại Uông Bí trong những năm tới.

Năm 2014, giá nhà đất tại trung tâm TP. Hạ Long là khoảng 30 – 33 triệu đồng/m2, giai đoạn 2015 – 2019 giá địa ốc tiếp tục tăng gấp 4 – 5 lần, và ngay cả trong thời điểm dịch Covid năm 2020, thì giá nhà đất vẫn không ngừng đi lên, dao động từ 100-200 triệu/m2 ở các tuyến đường trung tâm thành phố, thậm chí chạm ngưỡng 300 triệu/m2 tại các vị trí đẹp ven biển.

Trong khi đó, giá nhà đất trung bình tại trung tâm TP. Uông Bí hiện rơi vào 14-34 triệu đồng/m2 với tốc độ tăng bình quân 20-30%/ năm. So với các khu vực khác, bất động sản Uông Bí vẫn có mức giá khá thấp. Tuy nhiên, bất động sản tại khu vực này vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng và phát triển, trong bối cảnh Hạ Long và Vân Đồn không còn dư nhiều nguồn cung như trước nữa. Vì thế, đây cũng là thời điểm vàng để các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội để nhanh chóng gia tăng lợi nhuận, mà dự án Opus One là lựa chọn đầu tư hoàn hảo nắm giữ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Hấp lực từ dự án có pháp lý vững chắc

Sở hữu sổ đỏ lâu dài là sức hút lớn của dự án Opus One trên thị trường

Là một trong những điều kiện tiên quyết khi chọn mua một sản phẩm bất động sản, pháp lý vững chắc của dự án giúp người mua có sự yên tâm về tài chính và sự đảm bảo cho giá trị tài sản sẽ tăng lũy tiến trong tương lai.

Đối với dự án Opus One, với 252 sản phẩm gồm liền kề, shophouse và biệt thự, mọi giấy tờ pháp lý đều minh bạch, đầy đủ, đặc biệt là đã có sổ đỏ sở hữu lâu dài.

Trong bối cảnh quỹ đất ở các thành phố lớn ngày càng thu hẹp, những dự án được cấp sổ đỏ luôn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá dài lâu, dễ dàng chuyển nhượng và tính thanh khoản luôn cao, hoặc có thể coi đó là tài sản tích lũy để dành sau này.