Những Lưu Ý Trước Khi Mua Bán Chuyển Nhượng, Cắt Lỗ Căn Hộ Tại Vinhomes Smart City

Vinhomes Smart City là khu đô thị có sức hút bậc nhất phía Tây Hà Nội với cơ sở hạ tầng đồng bộ cùng chuỗi cảnh quan, tiện ích đa dạng, hiện đại. Định hình là thành phố thông minh khẳng định vị trí khác biệt và được đánh giá là khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Thời gian gần đây giao dịch chuyển nhượng mua bán căn hộ tăng đột biến do nhu cầu về nhà ở cùng với việc nguồn cung dự án căn hộ mới khan hiếm. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ về những lưu ý khi mua bán căn hộ chuyển nhượng, cắt lỗ tại Vinhomes Smart City.

Đánh Giá Sơ Bộ Căn Hộ Vinhomes Smart City

Dự án Vinhomes Smart City nằm tại vị trí đắc địa thuộc Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội với tổng diện tích 280ha. Mặt bằng dự án gồm 58 tòa chung cư và được phân bổ 4 phân khu The Sapphire, The Ruby, The Diamond, và Imperia Smart City.

Khu đô thị Vinhomes Smart City

Dự án bắt đầu khởi công vào năm 2018 và bàn giao lần đầu vào năm 2020. Tính đến nay, Vinhomes Smart City đã bàn giao gần như toàn bộ cho những vị khách hàng đầu tiên. Nổi bật với thiết kế không gian và căn hộ, lấy ý tưởng từ đô thị thông minh, các căn hộ tại đây được đều được trang bị những công nghệ hiện đại nhất, phục vụ nhu cầu sống của cư dân tại đây.

Bà Lê Thu Trang – Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Bất động sản Vinhomes cho biết: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm quản lý hàng chục khu đô thị trên toàn Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tích hợp tất cả các công nghệ tân tiến nhất như phần mềm liên lạc ban quản lý với cư dân, kết nối tiện ích đến cư dân sẽ được nâng cấp đến phiên bản cao cấp hơn. Toàn bộ nội khu đô thị sẽ được trang bị hệ thống camera đa lớp kết hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo, hệ thống nhận diện khuôn mặt, các bảng Radar điện tử để hiển thị toàn bộ thông tin về thời tiết, nồng độ khói bụi cũng như ô nhiễm trong môi trường hiện tại sẽ xuất hiện trong toàn bộ khu đô thị.”

Có thể thấy rằng những giá trị thiết thực cho cư dân cũng như giá trị tiềm năng sinh lời đều hội tụ đủ tại dự án Vinhomes Smart City.

Lưu Ý Khi Mua Bán Chuyển Nhượng Tại Vinhomes Smart City

Theo chia sẻ kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã giao dịch với kênh Chungcuhanoi.com thì giá trị và tiềm năng của dự án Vinhomes Smart City là rất lớn. Tuy nhiên sẽ có những lưu ý rất quan trọng trước khi bạn quyết định xuống tiền mua bán chuyển nhượng căn hộ tại đây. Vì đã có không ít quý anh chị chưa tìm hiểu rõ hoặc thiếu người cố vấn nên dẫn đến mất tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Phòng khách căn hộ tại Vinhomes Smart City

Sau đây là một số lưu ý đặc biệt mà quý anh chị cần phải biết trước khi mua bán chuyển nhượng Vinhomes Smart City:

Khảo sát bảng giá từ chủ đầu tư : Có khá nhiều tin rao bán chuyển nhượng căn hộ cắt lỗ tại Vinhomes Smart City nhưng thực ra là bán cắt lãi. Cách làm cơ bản là chủ cũ đưa ra giá rất cao, sau đó chủ động giảm giá sâu để thu hút người mua. Nếu không có kinh nghiệm sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy này.

: Có khá nhiều tin rao bán chuyển nhượng căn hộ cắt lỗ tại Vinhomes Smart City nhưng thực ra là bán cắt lãi. Cách làm cơ bản là chủ cũ đưa ra giá rất cao, sau đó chủ động giảm giá sâu để thu hút người mua. Nếu không có kinh nghiệm sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy này. Không giao dịch online : Quý anh chị tuyệt đối không chuyển tiền online trước khi gặp mặt và xem hồ sơ pháp lý cũng như hiện trạng thực tế của căn hộ. Nếu không đúng theo thông tin cung cấp thì hãy mạnh dạn từ chối và kết thúc buổi giao dịch.

: Quý anh chị tuyệt đối không chuyển tiền online trước khi gặp mặt và xem hồ sơ pháp lý cũng như hiện trạng thực tế của căn hộ. Nếu không đúng theo thông tin cung cấp thì hãy mạnh dạn từ chối và kết thúc buổi giao dịch. Ưu tiên giao dịch qua trung gian uy tín: Có khá nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp khi nhà đầu tư mua bán trực tiếp với chủ sở hữu. Điều này có nhiều lý do nhưng chủ yếu là vì hai bên không nắm rõ thủ tục pháp lý. Giải pháp tối ưu là giao dịch qua các công ty/sàn môi giới uy tín như Chungcuhanoi.com

