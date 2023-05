Thị trường địa ốc TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam đang trải qua khoảng lặng tạm thời khi hầu hết các địa phương đều ưu tiên cao nhất cho việc phòng chống dịch bệnh, nên các giao dịch bất động sản bị ngưng trệ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn , nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch bung dự án khi thị trường kết thúc giai đoạn giãn cách.

Tại TP.HCM, Tập đoàn Vạn Phúc cho biết đang chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt dự án chung cư đầu tiên nằm trong khu đô thị Vạn Phúc City. Dự án này có quy mô 1,7 ha, gồm 2 block chung cư với khoảng 600 căn hộ. Hiện, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, quý 4 sẽ có chương trình giới thiệu dự án ra thị trường và đến quý 1/2022 sẽ triển khai xây dựng xong phần móng để đủ điều kiện bán hàng. Bà Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Đại Phúc Land cho biết, doanh nghiệp cũng như khách hàng kỳ vọng vào chính quyền thành phố sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh, có vaccine để quay trở lại nhịp kinh doanh bình thường. Trong quý 3/2021 và những tháng cuối năm Vạn Phúc chuẩn bị cho kế hoạch tung các sản phẩm về nhà phố, biệt thự mới với diện tích lớn hơn.

Một doanh nghiệp địa ốc khác là Gotec Land cũng có dự án căn hộ chuẩn bị triển khai tại TP.HCM, mà cụ thể là ở thị trường khu Nam Sài Gòn. Doanh nghiệp này vừa chính thức khởi động dự án Asiana Riverside quận 7, TP.HCM, với tổng diện tích hơn 10.000m2. Sau khi hoàn thành, Asiana Riverside sẽ cung cấp ra thị trường 478 căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ. Hiện Gotec Land đang chuẩn bị các bước triển khai xây dựng và dự kiến giới thiệu ra thị trường trong các quý tới đây.

Nhiều dự án nhà ở sơ cấp tại các tỉnh thành phía Nam đang chờ thị trường kết thúc đợt giãn cách kéo dài để tiến hành mở bán chính thức. Ảnh minh họa

Trên khu vực Đông Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư LDG cho biết, đã lên kế hoạch chuẩn bị cho 6 tháng cuối năm 2021 với cả kịch bản dịch bệnh kéo dài hoặc được ngăn chặn. Trong đó, LDG Group sẽ ưu tiên việc bàn giao hoàn thành khu căn hộ Saigon Intela (TP.HCM), triển khai tiếp tục giai đoạn 2 của dự án khu căn hộ cao cấp LDG Sky (Bình Dương). Ngoài ra, Công ty cũng đặt mục tiêu nhanh chóng hoàn thiện pháp lý để sớm đưa dự án LDG River (TP. Thủ Đức, TP.HCM) vào triển khai trong quý 4 năm nay.

Riêng với các thị trường các tỉnh vệ tinh quanh TP.HCM, nguồn cung mới dự kiến triển khai trong các tháng cuối năm khá đa dạng. Chia sẻ về kế hoạch kinh doanh nửa cuối năm 2021, Thắng Lợi Group cho biết, chương trình trọng tâm trong năm nay của doanh nghiệp này là triển khai giai đoạn 2 dự án The Sol City. Do tác động từ dịch bệnh nên mấy tháng qua, kế hoạch bán hàng đã phải điều chỉnh, chủ đầu tư chuyển sang hình thức online, áp dụng công nghệ thực tế ảo, để khách hàng trải nghiệm, tìm hiểu về sản phẩm và sẽ sớm tổ chức bán hàng trở lại khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn.

Một doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Long An là Trần Anh Group cũng có kế hoạch dự kiến trong nửa cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác dự án mới tại TP. Vũng Tàu. Bên cạnh đó, công ty còn tập trung hoàn thiện các dự án chủ lực như La Villa Green City, West Lakes Golf & Villas đang triển khai trước đó trên địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh Bình Dương, Công ty BĐS Phú Đông cho hay theo dự kiến, sẽ ra mắt dự án chung cư mới mang tên Phú Đông Sky Garden tại TP. Dĩ An vào thời điểm cuối quý 3 hoặc đầu quý 4/2021. Đây là dự án căn hộ trung cấp có quy mô 640 căn hộ, 27 tầng có giá bán dự kiến vào khoảng 38 triệu/m2. Công ty BĐS Bcons tiếp tục chào sân thị trường TP. Dĩ An với dự án Bcons Sala, quy mô diện tích quy hoạch hơn 1.261,44m2 bao gồm 1 block căn hộ chung cư cao 29 tầng. Dự kiến sẽ đưa ra thị trường hơn 500 căn hộ được bàn giao hoàn thiện, với mức giá cực kì cạnh tranh cho các nhà đầu tư và người mua ở. Ngoài ra doanh nghiệp này cũng đang tiếp tục triển khai chào bán 22 căn nhà phố thương mại liền kề Bcons City trên cùng khu vực phường Thống Nhất, TP. Dĩ An trong các quý tới.

Hạ tầng kết nối là một trong những thế mạnh giúp thị trường nhà đất các tỉnh vệ tinh trở thành tâm điểm đầu tư BĐS các tháng cuối năm. Ảnh minh họa

Ở TP. Thuận An, Công ty BĐS Hưng Thịnh Land đang lên kế hoạch chào bán dự án căn hộ Lavita Thuan An mặt tiền đường quốc lộ 13, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương vào cuối năm nay. Dự án Lavita Thuận An Bình Dương được triển khai trên quỹ đất rộng 2,3 ha với 4 block căn hộ cao 33-38 tầng và 2 tầng hầm. Dự án có giá bán dự kiến từ khoảng 32 triệu đồng/m2 .

Nhận định về hướng đi của thị trường các tháng cuối năm, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho biết, khoảng lặng của thị trường sẽ không quá dài bởi mọi yếu tố nền tảng của thị trường bất động sản như cung – cầu, nhân sự và khả năng tiếp cận tài chính của cả chủ đầu tư và khách mua vẫn tốt. Nhìn lại ba đợt bùng phát Covid-19 diễn ra trước đó, cứ sau khi dịch bệnh thoái trào, thị trường bất động sản lại phục hồi mạnh về cả giao dịch lẫn giá cả. Hiện tai dù dù đối mặt không ít khó khăn nhưng thực tế thị trường chưa diễn ra tình trạng giảm giá, bán tháo. Nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại nhiều phân khúc vẫn không giảm nhiệt, thậm chí còn tăng trong các tháng quý 2 vừa qua. Điều này cho thấy cung – cầu BĐS chỉ tạm nén lại và sẽ bùng nổ trong các tháng cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Bà Giang Huỳnh, Quản lý bộ phận thị trường Savills Việt Nam cho rằng, thời điểm thị trường BĐS trở lại đường đua hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chống dịch cũng như cung ứng vaccine của chính phủ. Tuy nhiên do nhu cầu BĐS hiện nay đa phần là nhu cầu thực, yếu tố bong bóng do đầu cơ hầu như không có. Ngoài nhu cầu ở thực không ngừng tăng cao, yếu tố tác động mạnh đến thị trường BĐS thời gian tới là tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, sự phát triển của hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng diễn ra mạnh mẽ thúc đẩy làn sóng đầu tư liên vùng. Một khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường lại tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hà Nội, TP.HCM và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư.

Phương Uyên

>> Dân đầu tư âm thầm đi săn đất vùng ven khi thị trường lặng sóng

>> Giữa đại dịch, đất nền phía Bắc lên cơn sốt