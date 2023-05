Những thị trường mới nào đang nổi sóng trên bản đồ đầu tư?

Các thị trường truyền thống như vùng ven Hà Nội với Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh Trì… và các thị trường vệ tinh Hà Nội với Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh… là những điểm nóng trong suốt 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành. Mặt bằng giá đất tại các điểm trên đều đã thiết lập mức cao sau các cơn sốt, thậm chí nhiều vùng giá trở nên “ảo” khiến nhiều nhà đầu tư không còn hào hứng đổ tiền vào các thị trường đó.

Một khảo sát thực hiện trung tuần tháng 3/2022 của Batdongsan.com.vn ghi nhận một bộ phận không nhỏ giới đầu tư đang từ bỏ các thị trường truyền thống trên, chọn các tỉnh miền núi phía Bắc là Lào Cai, Tuyên Quang và Yên Bái để đầu tư. Đây đều là những thị trường mới, sở hữu tiềm năng về công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ. Đáng nói, các thị trường này đều chưa chứng kiến làn sóng đầu tư ồ ạt mà mới chỉ có một vài ông lớn đến khai phá, phát triển sản phẩm.

Tại Lào Cai, vào năm 2015, Sapa Jade Hill có thể coi là một trong số ít dự án nghỉ dưỡng tiên phong với shophouse, biệt thự được đầu tư, vận hành theo mô hình đồng bộ khép kín. Thời điểm 7 năm trước, một căn shophouse tại đây được bán với mức giá 2,4-2,5 tỷ đồng/căn, biệt thự phân khu BT01 giá cũng chỉ dao động 3-5 tỷ đồng/căn thì đến thời điểm hiện tại, giá shophouse thấp nhất là khoảng 8 tỷ đồng/căn, còn lại đều trên chục tỷ, giá biệt thự hiện tại cũng được bán trên 10 tỷ/căn. Trong khi nguồn cung nghỉ dưỡng tại Lào Cai bắt đầu nhiều lên nhưng chưa quá ồ ạt thì mức tăng trên đang là yếu tố kích thích nhiều nhà đầu tư tìm hiểu loại hình shophouse, biệt thự, liền kề, căn hộ cao cấp thuộc một số dự án đang bán như The Manor Tower Lào Cai, The Terrace Lào Cai…

Một số thị trường miền núi phía Bắc đang lọt "tầm ngắm" của giới đầu tư

Tại Tuyên Quang – một thị trường gần như rất hiếm dự án bất động sản cao cấp được đầu tư bài bản, thì Vincom shophouse Tuyên Quang được khởi công vào năm 2017 cho thấy mức tăng giá ấn tượng. Năm 2018, một căn shophouse 75m2 tại đây có mức giá khoảng 2,5 tỷ đồng/căn, những căn to 125m2 có giá bán 4,6-5 tỷ đồng/căn thì từ năm 2021 đến nay, giá giao dịch chuyển nhượng đều đạt phổ biến 4-5 tỷ đồng với căn 75m2, 8-9 tỷ đồng với căn 125m2. Dù giá tăng và luôn có cầu nhưng theo khảo sát, rất ít người bán ra do số lượng shophouse dự án không lớn và đều đang kí hợp đồng kinh doanh lâu dài. Chính sự thành công của Vincom shophouse Tuyên Quang mà thời gian qua, giới đầu tư đều ngóng sự xuất hiện một dự án khác của Vingroup tại đây là khu biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Tuyên Quang gắn với khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Mỹ Lâm. Rất nhiều nhà đầu tư Hà Nội đã đến Tuyên Quang khảo sát vào năm 2021 nhưng đến nay dự án này vẫn chưa có thông tin chính thức. Giới đầu tư đều có niềm tin kịch bản tăng giá sẽ được lặp lại với dự án thứ 2 của Vingroup tại đây.

Bất động sản Yên Bái cũng đang đón một làn sóng đầu tư mới song hành cùng sự hiện diện của của Eurowindow Holding với 2 dự án là Eurowindow Green Park và Melinh Plaza Yên Bái. Tuy nhiên, tại Yên Bái, xu hướng nhà đầu tư từ Hà Nội tìm mua đất gần 2 dự án này dường như đông đảo hơn so với những nhà đầu tư mua trực tiếp bất động sản ở 2 dự án này. Do đó, đất hoặc nhà gắn liền với đất ở đường Điện Biên (phường Minh Tân) gần Melinh Palaza và đường Âu Cơ gần Eurowindow Green Park ghi nhận thanh khảo cao và mức tăng đạt trung bình 15% so với cùng kì năm trước. Đất mặt đường Âu Cơ gần Eurowindow Green Park giá hiện tại dao động từ 22-28 triệu đồng/m2. Đất đường Điện Biên gần Melinh Plaza dao động 26-33 triệu đồng/m2… Với giới đầu tư, đất mặt đường lại gần các trung tâm thương mại lớn ở mức giá dao động 20-30 triệu đồng/m2 là mức giá vẫn còn hấp dẫn để đầu tư.

Bà Hải Vân, nhà đầu tư đến từ Hà Nội đang tìm mua shophouse tại Lào Cai cho biết: “Cũng giống như biên độ tăng giá của các khu đô thị tích hợp tại các thành phố lớn, với thị trường tỉnh, các dự án được đầu tư đồng bộ, bài bản sẽ thu hút dân cư đến sinh sống, làm ăn kinh doanh nên việc đầu tư, theo tôi là bền vững hơn so với việc mua đất nền chờ tăng giá. Ở thời điểm hiện tại, những dự án bài bản như thế ở các tỉnh còn ít nên việc đầu tư có lợi thế ở tính khan hiếm nguồn cung”.

Duy Bách