Hệ sinh thái thông minh đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống

Ở thời đại công nghệ thông tin, Internet đã trở thành công cụ không thể thiếu. Internet Nhanh của FPT Telecom giúp người dùng tiếp cận tin tức nhanh nhất, trao đổi dữ liệu, kết nối với cộng đồng và làm việc, học tập trực tuyến vô cùng hiệu quả. Trong bối cảnh dịch bệnh năm 2020, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trên cả nước buộc phải làm việc từ xa, và Internet FPT đã trở thành giải pháp kết nối tuyệt vời giúp người lao động không bị gián đoạn công việc. Với nhiều gói cước đa dạng, Internet FPT phù hợp với mọi người dùng từ cá nhân, hộ gia đình đến công ty, tổ chức với quy mô và nhu cầu sử dụng lớn.



Internet Nhanh – Truyền hình FPT đáp ứng nhu cầu làm việc, giải trí của gia đình

Cùng với Internet Nhanh, Truyền hình FPT đem đến cho các gia đình những phút giây giải trí tuyệt vời. Bao gồm hơn 170 kênh với gần 50 kênh HD cùng chất lượng hình ảnh, âm thanh sắc nét sống động, Truyền hình FPT cung cấp nhiều tính năng đa dạng như: Truyền hình xem lại, xem phim, nghe nhạc, karaoke, youtube, thi thử đại học trực tuyến,… Hơn nữa, bạn có thể dễ dàng điều khiển bằng giọng nói với chiếc điều khiển thông minh của Truyền hình FPT, giúp việc tìm kiếm nội dung trở nên đơn giản hơn.

Nếu bạn mong muốn mái ấm của mình được giám sát và đảm bảo an toàn vào mọi thời điểm, thì FPT Camera chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo. Ra mắt thị trường vào năm 2019, sản phẩm FPT Camera được các chuyên gia đánh giá cao bởi sự ổn định về tín hiệu, hình ảnh sắc nét, kết nối với nhiều thiết bị di động, sử dụng lưu trữ Cloud. Trong thời gian tới, hệ thống FPT Camera sẽ được tích hợp thêm nhiều chức năng cải tiến thông minh, mang tính đột phá về công nghệ do chính đội ngũ FPT Telecom phát triển.



FPT Camera hỗ trợ giám sát an toàn và bảo mật

Ngoài ra, FPT Telecom còn cung cấp rất nhiều sản phẩm, dịch vụ với chất lượng vượt trội như ứng dụng chăm sóc khách hàng Hi FPT, FPT Play, FPT Play Box, Fshare, FPT iHome,…, nhằm đem lại cho khách hàng những trải nghiệm đa dạng cho người dùng.

Kết nối an toàn với tính năng bảo mật F-Safe

Tháng 12/2020, FPT Telecom tiên phong ra mắt F-Safe tại Việt Nam – tính năng bảo mật tiên tiến dựa trên công nghệ AI, được tích hợp trực tiếp vào modem, với mục tiêu mang tới sự tiện lợi và chuẩn mực an toàn cao nhất cho khách hàng sử dụng mạng Internet. Giải pháp F-Safe vừa có khả năng bảo vệ thiết bị khỏi sự tấn công của virus, mã độc, lại vừa bảo vệ thông tin và quyền riêng tư của người dùng bằng cách ngăn chặn sự theo dõi, truy cập của hacker và những kẻ đánh cắp dữ liệu.



F-Safe là tính năng bảo mật tích hợp vào modem Wifi đầu tiên tại Việt Nam

Bên cạnh khả năng bảo mật, F-Safe còn được tích hợp thêm nhiều tính năng hữu ích cho các gia đình có trẻ nhỏ. Khả năng chặn các thông tin không lành mạnh, lọc các nội dung không phù hợp cho lứa tuổi hay quản lý thời gian online theo thiết bị của F-Safe sẽ giúp phụ huynh có thể kiểm soát và đảm bảo an toàn khi con trẻ sử dụng Internet.

F-Safe được tích hợp trực tiếp vào modem Wi-Fi và không yêu cầu cài đặt, có thể bảo vệ cả các thiết bị mà những phần mềm an ninh truyền thống chưa thể làm được do hạn chế về bộ nhớ và khả năng cài ứng dụng như Smart TV hay Camera giám sát. Đây chính là giải pháp toàn diện có thể bảo vệ không giới hạn mọi thiết bị trong gia đình, giúp bạn an toàn trong ngôi nhà thông minh của mình.

Trải nghiệm chất lượng dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam

FPT Telecom đã và đang nỗ lực đầu tư nâng cấp hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến cũng như không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng cho tất cả các khách hàng. Sự tận tâm, tận tình với khách hàng đã mang lại cho FPT Telecom giải thưởng “Chăm sóc khách hàng băng thông rộng cố định” trong 2 năm liên tiếp 2019 – 2020, được trao tặng bởi IDG Việt Nam trong lễ trao giải “Nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động và Internet cố định”.



FPT Telecom nhận giải thưởng “Chăm sóc khách hàng băng thông rộng cố định” trong 2 năm liên tiếp 2019 – 2020

Với sứ mệnh đem kết nối đến với người dân Việt, FPT Telecom cam kết mang tới cho gia đình bạn môi trường sống thông minh cùng vô số tiện ích công nghệ tuyệt vời.