Những tiêu chí quan trọng để đầu tư BĐS Cửa Lò cuối năm 2019

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra sáng 25/9 đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 (nối cầu Cửa Hội).



Tuyến đường ven biển Nghệ An sẽ kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng quốc tế Vissai, Cảng

DKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC… Ảnh minh họa.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội, kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng DKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, FLC… tạo tiền đề phát triển kinh tế – xã hội – du lịch của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Cùng với đó tại khu vực biển Cửa Lò, ngoài 11 dự án mới được chấp thuận đầu tư, Vingroup đã khai trương giai đoạn một của tổ hợp resort 5 sao Vinpearl Discovery. Song song đó, FLC đã lên kế hoạch triển khai dự án FLC Bãi Lữ cách Cửa Lò 5km về phía Bắc. Dự án khu giải trí Cửa Hội rộng gần 200ha dự kiến khởi công vào đầu tháng 10/2019.

Chứng kiến hàng loạt các thông tin về hạ tầng và dòng vốn lớn đầu tư vào Cửa Lò – Nghệ An của các đại gia BĐS, TS. Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc của trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM cho rằng: “Sự bùng nổ của thị trường BĐS Cửa Lò mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư, tuy nhiên để đầu tư chắc thắng, các nhà đầu tư nên lựa chọn các dự án chuẩn chỉnh về pháp lý, có vị trí đẹp, có nhiều tiềm năng khai thác kinh doanh khi đưa vào vận hành.

Thứ nhất, khi chọn dự án, các nhà đầu tư cần kiểm tra pháp lý cẩn thận, chỉ xuống tiền với dự án có đất sạch, đã được duyệt chủ trương đầu tư, có quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng. Lý tưởng nhất sẽ là những dự án đã có sổ hồng từng lô. Đặc biệt, các nhà đầu tư nên lựa chọn các dự án đã hoàn thiện hạ tầng bài bản, mật độ xây dựng quy hoạch theo quy định và có đầy đủ các chức năng của một khu tổng thể đồng bộ như công viên cảnh quan, thương mại, khách sạn, nhà ở thấp tầng và cao tầng..sẽ an toàn tuyệt đối khi đầu tư.

Thứ hai, mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã chính thức phê duyệt quy hoạch của đại lộ Vinh – Cửa Lò. Đại lộ này sẽ trở thành cung đường resort 5 sao của Nghệ An với hàng loạt các siêu dự án nghỉ dưỡng như: Vinpearl Discovery resort, siêu tổ hợp giải trí Cửa Hội trên đảo Hòn Ngư với tuyến cáp treo vượt biển 3,500 m dài nhất Việt Nam, Cua Lo Beach Villa, siêu dự án của Lotte Group, FLC… Tại tất cả các thành phố nghỉ dưỡng, các cung đường resort ven biển luôn là nơi nhà đất có giá trị cao nhất như Trần Phú (Nha Trang); Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa (Đà Nẵng), Thuỳ Vân (Vũng Tàu). Vì vậy, các nhà đầu tư nên lựa chọn các dự án trên đại lộ Vinh – Cửa Lò hay tuyến đường Bình Minh ven biển.

Thứ ba, đầu tháng 10 này, siêu tổ hợp giải trí Cửa Lò trên đảo Hòn Ngư sẽ chính thức được khởi công và đi vào hoạt động trong năm 2022. Dự án này có quy mô gần 200 ha, có tổng mức đầu tư 5,000 tỷ với khu công viên nước, thuỷ cung, hệ thống nhà hàng và chuỗi phố đi bộ, công viên 4 mùa, vòng xoay mặt trời cùng hàng chục các trò chơi cảm giác mạnh. Tổ hợp giải trí này được kỳ vọng đón 3 triệu khách du lịch mỗi năm. Để đầu tư hiệu quả, các nhà đầu tư nên đầu tư vào các dự án có vị trí gần khu giải trí Cửa Hội."

Hiện tại trên thị trương, số dự án “vàng” đáp ứng hết 3 yếu tố vàng tại Cửa Lò chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như: Vinpearl Discovery, Cua Lo Beach Villa. Trong đó, Cua Lo Beach Villa đang là dự án làm mưa làm gió tại thị trường BĐS Cửa Lò.

Cua Lo Beach Villa là một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu tại Cửa Lò với 16 ha với: 150 căn biệt thự – nhà phố, khu khách sạn 5 sao rộng 3ha, khu khách sạn 3 sao rộng 1 ha, khu siêu thị rộng 1 ha và khu thể thao rộng 1 ha. Hiện Cua Lo Beach Villa là một trong những dự án hiếm hoi tại Cửa Lò có pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Dự án này sở hữu vị trí đẹp hiếm có tại Cửa Lò, nằm trên mảnh đất kim cương 16 ha, trên mặt tiền đường Bình Minh và Đại Lộ Vinh – Cửa Lò. Bao quanh 2 phía của Cua Lo Beach Villa là khu nghỉ dưỡng 5 sao Vinpearl Discovery và sân Golf 27 chỗ tiêu chuẩn Quốc Tế Cửa Lò Paradise rộng hàng trăm ha. Đây là 2 thiên đường nghỉ dưỡng hút đông khách du lịch Cửa Lò nhất ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, đối diện Cua Lo Beach Villa là siêu tổ hợp giải trí Cửa Hội nằm trên đảo Hòn Ngư.

Anh Thắng, một khách hàng từ Hà Nội đã sở hữu biệt thự dự án cho biết khu vực biển Cửa Lò phù hợp khai thác cho thuê. "Dự án lại nằm đối diện khu giải trí Cửa Hội, dễ dàng đón lượng lớn khách du lịch đổ về mỗi năm. Mặt khác, xu hướng của khách hàng du lịch hiện nay chủ yếu lựa chọn khách sạn từ bốn sao trở lên hoặc resort… nên việc kinh doanh nhà nghỉ nhỏ lẻ xung quanh sẽ dần kém hấp dẫn và thanh khoản không còn tốt như trước đây

Với một khu vực được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, an ninh, tiện ích thương mại đầy đủ như Cua Lo Beach Villa, nếu vận hành cho thuê, nhẫm tính với mức giá chỉ từ 4-5 triệu/ngày, anh Thắng tính toán căn biệt thự có thể cho doanh thu 600-700 triệu mỗi năm. "Trừ đi chi phí vận hành, bán hàng, số lợi nhuận thu về khoảng 430 triệu, tương đương 15% một năm. Vừa an toàn về dòng tiền đầu tư với cùng một số vốn bỏ ra nhưng tỷ suất lợi nhuận ở đây luôn cao hơn do có lợi về tiến độ thanh toán”.

"Việc đầu tư theo sóng BĐS, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý việc ra hàng bán lại khi thị trường chững lại luôn tìm ẩn nhiều rủi ro. Duy chỉ có những dự án được quy hoạch đồng bộ và triển khai thật có thể khai thác ngay, có giá trị kinh doanh thật và được một chủ đầu tư uy tín trên thị trường mới có khả năng thanh khoản tốt và an toàn", TS. Minh Hải chia sẻ thêm.

