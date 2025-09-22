Những Tín Hiệu Tăng Tốc Của Bất Động Sản Phát Đạt

Mở các đợt bán hàng mới, thành lập công ty con để đón nguồn vốn ngoại, chuẩn bị mũi chiến lược mới hướng vào trung tâm các đô thị lớn… Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) cho thấy đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng.

Trong thời gian gần đây, Phát Đạt có hàng loạt động thái đẩy mạnh tốc độ hoạt động. Điển hình như việc công bố thành lập công ty con – Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1. Đây được xem như tín hiệu “dọn đường” để đón nguồn vốn ngoại. Theo đó, công ty con này là một dạng SPV (Special Purpose Vehicle) dành riêng cho việc hợp tác đầu tư trên dự án gần 6.000 căn hộ tại trung tâm phường Thuận Giao ( thuộc Bình Dương cũ).

Thuận An 1&2 – dự án được suy đoán sẽ sớm nhận nguồn vốn ngoại từ động thái lập công ty con của Phát Đạt.

Mô hình SPV giúp tối ưu quản trị, phân định trách nhiệm pháp lý và quan trọng hơn, còn mở ra cơ chế minh bạch, linh hoạt để tiếp nhận vốn đầu tư chiến lược từ đối tác ngoại theo hướng chuyên nghiệp. Vì vậy, qua động thái trên của Phát Đạt, giới quan sát nhận định đây là tín hiệu “chốt deal” của Phát Đạt với nhà đầu tư quốc tế, sẵn sàng cho một bước đi hứa hẹn mang lại nguồn vốn lớn và nâng tiêu chuẩn triển khai dự án.

Với vị trí đắc địa, nhu cầu căn hộ cao từ lực lượng lao động và chuyên gia tại địa bàn Bình Dương (cũ), các dự án của Phát Đạt được kỳ vọng trở thành then chốt không chỉ về doanh thu mà còn trong việc nâng cao uy tín của Phát Đạt trong mắt giới đầu tư nước ngoài.

Nếu mối hợp tác này sớm diễn ra như nhận định, ngoài việc có thể thu về một khoản khổng lồ trên dự án được trực tiếp đầu tư, Phát Đạt còn có động lực mạnh để triển khai nhanh các dự án mới khác trong nguồn dự án dồi dào đã âm thầm chuẩn bị thời gian qua.

Bên cạnh đó, Phát Đạt đang mở bán đợt tiếp theo cho các dự án La Pura (phường Thuận An, TP.HCM) và Quy Nhơn Iconic (thuộc vùng vệ tinh thành phố Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai). Đây là những dự án đã đạt được mức hấp thu rất tốt từ thị trường trong đợt mở bán lần trước. Thiết kế sản phẩm phù hợp với đặc tính và xu hướng phát triển của địa phương, cùng giá thành vừa túi tiền của phần đông công chúng, La Pura và Quy Nhơn Iconic được kỳ vọng sẽ tiếp tục được mức đón nhận cao khi thị trường đã phục hồi mạnh hơn.

Quy Nhơn Iconic đang chuẩn bị mở bán đợt mới.

Như vậy, với đợt bán hàng tiếp theo, La Pura và Quy Nhơn Iconic cũng sẽ mang về dòng tiền mới cho Phát Đạt, góp phần thay đổi rõ nét sức khỏe tài chính của Công ty trong những tháng cuối 2025 – đầu 2026.

Một điểm đáng chú ý khác trong chuyển động của Phát Đạt hiện nay là bước tiến về nội đô TP.HCM, Hà Nội và một số đô thị lớn. Theo đó, nhiều tín hiệu cho thấy Phát Đạt đang đàm phán một số thương vụ lớn để triển khai dự án trên vùng lõi đô thị. Theo những chia sẻ gần đây của lãnh đạo Phát Đạt, Công ty không chỉ chú trọng về quy mô, mà còn đề cao tính biểu tượng của các dự án khi quyết định đầu tư vào khu vực trung tâm các đô thị trọng điểm. Qua đó, Phát Đạt mong muốn đạt được cả cơ hội tăng trưởng về doanh số, độ phủ thị trường lẫn tầm ảnh hưởng mới cho thương hiệu. Việc triển khai các dự án ở khu trung tâm đại đô thị cũng chính là cách nâng tầm ảnh hưởng và khả năng bảo chứng cho các dự án thuộc các vùng đô thị vệ tinh.

La Pura được nhận định sẽ đạt mức hấp thụ cao từ thị trường trong đợt mở bán tiếp theo từ đà thuận lợi của đợt mở bán trước.

Để triển khai chiến lược trên, ban lãnh đạo của Phát Đạt cho biết đang chuẩn bị nguồn lực rất lớn, từ tài chính đến con người. Trong quyết tâm dốc toàn lực cho mục tiêu chung, một số lãnh đạo doanh nghiệp còn dùng nguồn tài chính cá nhân sẵn sàng tiếp ứng cho nhu cầu của Công ty. Điều này giúp củng cố niềm tin của thị trường vào mục tiêu tăng trưởng mang tính bứt phá mà Phát Đạt đã công bố trước Đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 6.

Như vậy, qua nhiều dấu hiệu, Phát Đạt cho thấy đang chuyển từ trạng thái “phòng thủ” sang “tăng tốc kinh doanh”, sẵn sàng tận dụng cơ hội hồi phục của thị trường giai đoạn cuối năm.

Đối với nhà đầu tư, đặc biệt là những người đang tìm kiếm sự an toàn và triển vọng trong một thị trường còn nhiều biến động, Phát Đạt được xem là một đối tượng tiềm năng còn rất lớn. Có thể thấy, Phát Đạt không chỉ nỗ lực củng cố niềm tin của cổ đông trong nước, mà còn khẳng định sức hút trong mắt dòng vốn ngoại, mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng tốc độ hơn và vững vàng hơn.

