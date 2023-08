Những Ưu Điểm Vượt Trội Giúp Viva Plaza Thành Nơi Đáng Sống

Viva Plaza là dự án sở hữu nhiều lợi thế nổi bật tại Nam Sài Gòn nên được nhiều khách hàng chọn lựa làm chốn an cư. Dưới đây là những ưu điểm vượt trội giúp dự án trở thành nơi đáng sống.

Phối cảnh Viva Plaza với 295 căn hộ tọa lạc ngay trung tâm phát triển sầm uất Nam Sài Gòn.

Vị Trí Trung Tâm Phát Triển

Tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, liền kề khu biệt thự triệu đô Chateau của Phú Mỹ Hưng, Viva Plaza sở hữu vị trí vô cùng đắc địa bởi đây chính là trung tâm phát triển sầm uất nhất của Nam Sài Gòn. Cũng nhờ đó, dự án được thừa hưởng tất cả mọi tiện ích đẳng cấp bậc nhất như các trung tâm thương mại SC Vivo City, Crescent Mall, Lotte Mart; chợ Phước Long; trung tâm hành chính quận 7; Bệnh viện FV, Viện Tim Tâm Đức; trung tâm hội nghị – triển lãm SECC; hệ thống trường học quốc tế Canada, Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Đài Loan, Đinh Thiện Lý, RMIT; phố đi bộ cầu Ánh Sao… Sinh sống tại Viva Plaza, mọi nhu cầu hàng ngày của cư dân đều được đáp ứng một cách trọn vẹn và thuận tiện nhất.

Giao Thông Kết Nối Dễ Dàng

Viva Plaza sở hữu mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi vào trung tâm quận 1 và các khu vực lân cận thông qua các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Phú Mỹ, cầu Kênh Tẻ, cầu Tân Thuận… Sắp tới, khi cầu Cần Giờ và cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4 hoàn thành, từ Viva Plaza còn rất thuận tiện di chuyển ra đô thị sinh thái – du lịch Cần Giờ, vào trung tâm quận 1 hay đô thị mới Thủ Thiêm… Từ đây đến sân bay quốc tế Long Thành cũng chỉ trong vòng 20-25 phút nếu TPHCM chọn xây cầu Cát Lái theo hướng tuyến nối từ đường Hoàng Quốc Việt (quận 7) sang Nhơn Trạch (Đồng Nai). Hệ thống giao thông này khi xây dựng hoàn chỉnh cũng hứa hẹn sẽ tạo ra cú hích giúp cho bất động sản khu Nam tăng giá trị mạnh mẽ, trong dó bao gồm căn hộ Viva Plaza.

Thực tế công trình thi công Viva Plaza đã hoàn thiện mặt ngoài, sẽ bắt đầu bàn giao trong quý 3.

Môi Trường Sống Xanh Mát

Viva Plaza sở hữu ba mặt view sông Nhà Bè, Phú Xuân và Rạch Đĩa nên không gian sống luôn thoáng mát và nhiều mảng xanh mướt mắt. Đặc biệt, Viva Plaza còn liền kề khu Nam Viên với mật độ cây xanh lớn nhất khu đô thị Phú Mỹ Hưng, là nơi ngắm cảnh, dạo bộ, sinh hoạt dã ngoại vô cùng lý tưởng cho cư dân. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu thiết kế thông minh, từ mỗi căn hộ Viva Plaza đều có thể phóng tầm mắt nhìn ra không gian xanh xung quanh tận hưởng cuộc sống thư thái yên tĩnh mỗi ngày.

Thiết Kế Đẳng Cấp, Tiện Nghi Vượt Trội

Các căn hộ tại Viva Plaza có diện tích đa dạng, bố trí từ 1-3 phòng ngủ với thiết kế tối ưu không gian sử dụng, thuận tiện cho sinh hoạt của các gia đình. Mỗi căn hộ đều sở hữu balcony và cửa sổ lớn tăng cường khả năng đón ánh sáng và gió tươi đối lưu không khí, giúp không gian sống luôn mát mẻ. Nội khu dự án tích hợp hàng loạt tiện ích như trung tâm thương mại 3 tầng, khu chăm sóc y tế, trường mầm non, phòng tập gym – yoga, khu vui chơi trẻ em, khuôn viên cảnh quan, khu BBQ ngoài trời… Ngoài ra, khi hoàn thành, Viva Plaza sẽ được quản lý – vận hành bởi Savills Việt Nam, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho cư dân.

Căn Hộ Bàn Giao Gồm Nội Thất Nâng Cấp Vượt Trội

Vinaland cho biết sẽ bàn giao nhà hoàn thiện kèm các thiết bị nhà bếp và phòng vệ sinh của các thương hiệu Malloca, Hafele… nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Những vật liệu hoàn thiện này đã được chủ đầu tư nâng cấp vượt trội hơn hẳn so với hợp đồng mua bán giúp chủ nhân tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, giá bán của căn hộ Viva Plaza đang thấp hơn khoảng 25-30% so với các dự án cùng phân khúc trong khu vực lân cận. Đây là một “món hời” thực sự cho những khách hàng nhanh tay chọn lựa an cư tại Viva Plaza.

Tiềm Năng Tăng Giá Hấp Dẫn

Viva Plaza nằm giữa nhiều dự án “triệu đô” như khu biệt thự Chateau, Nam Thông, Nine South, Lavila, Phú Mỹ, Green Star tập trung rất đông giới siêu giàu sinh sống. Các khu căn hộ trong khu vực này cũng có giá bán lên đến cả trăm triệu đồng/m2 như Phú Mỹ Hưng Midtown, The Ascentia, The Antonia… Xung quanh Viva Plaza còn có nhiều khu đô thị đang phát triển như Hiệp Phước, Zeitgeist, Dragon City. Cùng với hệ thống giao thông đang phát triển, điều này sẽ giúp giá trị bất động sản của Viva Plaza tăng thêm giá trị rất lớn trong tương lai.

Phối cảnh khối đế trung tâm thương mại 3 tầng của Viva Plaza (tham khảo tại website www.viva-plaza.vn).

Nhận Nhà Ở Ngay, Lợi Nhuận Trao Tay

Một trong những mối lo của khách hàng khi mua căn hộ tại thời điểm này là pháp lý và tiến độ thi công của các dự án. Riêng tại Viva Plaza, khách hàng “xuống tiền” có thể kê cao gối ngủ bởi dự án đã hoàn chỉnh 100% pháp lý, kể cả giấy phép mở bán và mẫu hợp đồng mua bán được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt. Đặc biệt hơn nữa, Viva Plaza là dự án hiếm hoi hiện nay đã xây dựng hoàn thiện chủ đầu tư mới mở bán giỏ hàng ưu đãi cuối cùng nên khách hàng có thể tuyệt đối an tâm. Vì thế, ngay sau khi hoàn tất thủ tục mua bán và thanh toán, khách hàng sẽ được nhận căn hộ vào ở hoặc cho thuê ngay mà không phải chờ đợi. Mặt khác, với các khách hàng mua đầu tư, chọn lựa Viva Plaza thời điểm này sẽ vô cùng có lợi bởi sau khi bàn giao, giá căn hộ thường sẽ tăng 10-15%, một món lợi nhuận không nhỏ.

Khánh An