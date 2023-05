Nippon Paint - The Coatings Expert chính thức giới thiệu bao bì mới tại Việt Nam

Nippon Paint Việt Nam được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ra nhiều dòng sản phẩm sơn và chất phủ với chất lượng vượt trội trên thị trường. Thêm vào đó, trong phân khúc dự án, Nippon Paint – The Coatings Expert cũng rất chú trọng đến việc sáng tạo, cải tiến hình thức mẫu mã và bao bì sản phẩm, với mong muốn mang đến những dòng sản phẩm không chỉ tốt về chất lượng, mà còn đẹp về hình thức và tiện dụng để phục vụ cho nhu cầu đa dạng các đối tác là chủ đầu tư, chủ thầu và các kiến trúc sư, nhà thiết kế.

Với phương châm “tốt gỗ tốt cả nước sơn”, kể từ tháng 07/2022, Nippon Paint – The Coatings Expert sẽ chính thức giới thiệu ra thị trường Việt Nam thiết kế bao bì mới dành cho các dòng sản phẩm sơn và chất phủ dành cho dự án. Bao bì mới của Nippon Paint – The Coatings Expert sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại với điểm nhấn là các khung hình thoi. Phía sau khung hình thoi là những đường cong uốn lượn uyển chuyển biểu trưng cho sự chuyển động linh hoạt và tính chất của sản phẩm sơn. Những đường cong mềm mại được sắp đặt liền mạch và kết nối hài hòa trong tổng thể bố cục thiết kế.

Hình ảnh các khung hình thoi trên bao bì mới biểu trưng cho những khung cửa sổ của từng ngôi nhà, căn hộ, biệt thự… ; là tầm nhìn và sứ mệnh vươn cao trong hành trình 141 năm Nippon Paint tô điểm sắc màu cho hàng triệu dự án và công trình trên toàn thế giới, là khát vọng giữ vững vị trí số một Châu Á về doanh thu trong ngành sơn và chất phủ.

Bố cục trên bao bì mới của Nippon Paint – The Coatings Expert có nhiều cải tiến với 4 điểm nhấn quan trọng: thương hiệu, thông điệp sản phẩm, màu sắc và chất liệu. Tên thương hiệu cùng logo Nippon Paint – The Coatings Expert được sắp xếp ở vị trí cao nhất trong bố cục thiết kế nhằm dễ dàng tạo sự nhận biết cho người thi công, ngay phía dưới logo là tên sản phẩm. Tính năng, công dụng của từng dòng sản phẩm được thể hiện ngắn gọn, dễ đọc dễ nhớ; cùng với đó là các chứng chỉ/chứng nhận thể hiện chất lượng và uy tín sản phẩm. Bao bì mới sử dụng chất liệu màng film Metallic mang đến các hiệu ứng về màu sắc, giúp sản phẩm có diện mạo mới hiện đại và cao cấp hơn. Nhằm hướng đến sự tiện dụng và dễ dàng cho quá trình thi công, bao bì mới của Nippon Paint – The Coatings Expert được cải tiến với nắp đậy dễ tháo mở, cấu trúc thùng cũng được tinh chỉnh để dễ dàng đặt lên nhau, tạo sự thuận tiện trong quá trình di chuyển.

Ông Đào Hữu Nghị – Giám đốc Marketing của Nippon Paint Việt Nam cho biết: “Nippon Paint là một trong những thương hiệu hàng đầu Châu Á và đã khẳng định được vị trí vững chắc trên thị trường sơn và chất phủ tại Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, Nippon Paint – The Coatings Expert đã có mặt tại rất nhiều dự án/công trình trên khắp cả nước, nhận được sự tín nhiệm của rất nhiều chủ đầu tư, chủ thầu, kiến trúc sư và nhà thiết kế. Đây chính là nguồn động lực để Nippon Paint Việt Nam không ngừng cố gắng trong việc nghiên cứu và cải tiến chất lượng cũng như mẫu mã bao bì sản phẩm. Lấy khách hàng và đối tác làm trung tâm, lấy những khung cửa sổ công trình làm cảm hứng thiết kế, Nippon Paint – The Coatings Expert hy vọng rằng những mẫu bao bì mới sẽ được quý đối tác đón nhận và góp phần nâng tầm giá trị cho những công trình/dự án trên khắp mọi miền đất nước.”

Các sản phẩm Nippon Paint – The Coatings Expert với bao bì thiết kế mới dự kiến sẽ được cung cấp đến các công trình từ tháng 07/2022. Trong thời gian chuyển đổi và thay thế, các sản phẩm với bao bì cũ vẫn sẽ tiếp tục được lưu hành trên thị trường cho đến khi hết và chuyển sang bao bì mới. Chất lượng sản phẩm của bao bì mới không thay đổi so với bao bì cũ.