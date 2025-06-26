Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Tin tứcNoble Palace Tay Thang Long: Tâm Điểm Giao Thương Đến Đại Lộ Thương Mại Tương Lai
Hướng dẫn tìm kiếm

Noble Palace Tay Thang Long: Tâm Điểm Giao Thương Đến Đại Lộ Thương Mại Tương Lai

Hải Âu
Được đăng bởi Hải Âu
Cập nhật lần cuối vào 26/06/2025 10:50Đọc trong khoảng 5 phút
Sở hữu lợi thế kép với hạ tầng giao thông siêu kết nối tại tâm điểm giao thương huyết mạch phía Tây Thủ đô cùng hai đại công viên rộng gần 200ha cận kề, Noble Palace Tay Thang Long có đầy đủ tiềm năng để trở thành đại lộ thương mại sầm uất bậc nhất khu vực.

Tâm Điểm Giao Thương Mở Lối Cho Sự Xuất Hiện Của Đại Lộ Thương Mại Tương Lai

Phía Tây Thủ đô đang trỗi dậy mạnh mẽ với hệ thống vành đai, đại lộ và các dự án cầu trọng điểm như Hồng Hà, Thượng Cát, hình thành mạng lưới hạ tầng liên vùng hiện đại. Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu vị trí vàng, vừa thuận tiện giao thương, vừa đảm bảo chất lượng sống ngày càng khan hiếm.
Chính vì vậy, Noble Palace Tay Thang Long đang trở thành “hàng hiếm” khi tọa lạc tại “tứ giác vàng” tạo nên nhờ sự giao cắt hoàn hảo của 4 trục đường huyết mạch là Đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 4 và Vành đai 3.5 (trong bán kính chỉ khoảng 1km-2km) cùng lợi thế phong thuỷ trên trục thần đạo Hồ Tây – Ba Vì.
Khi hạ tầng hoàn thiện, từ Noble Palace Tay Thang Long tới Hồ Tây chưa đầy 15 phút, kết nối thuận tiện cùng trục Nhật Tân – Nội Bài để hướng ra cửa ngõ quốc tế Nội Bài. Đồng thời tăng khả năng tiếp cận hàng loạt tiện ích, dịch vụ hàng đầu của Tây Hà Nội cũng chỉ trong 15 – 20 phút như: Sân vận động Mỹ Đình, Bệnh viện 19-8, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Hội nghị quốc gia…
2 mặt phố xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài của Noble Palace Tay Thang Long sẽ trở thành tuyến “nhà phố Thủ đô”
Điểm đặc biệt, trục xuyên tâm dự án (mặt cắt rộng 40m) chính là đường nối với Hoàng Quốc Việt kéo dài – một trong những trục đường chính của khu Tây, nằm giữa đại lộ Tây Thăng Long và Quốc lộ 32, cắt qua vành đai 4 và 3.5. Điều này xác lập vị thế mới cho trục đại lộ trung tâm của Noble Palace Tay Thang Long khi đây chính là tuyến đường đô thị liên khu vực cấp 1 theo quy định của Bộ Xây dựng, được định danh trong bản đồ Thủ đô, giữ vai trò kết nối và tạo thành một mạng lưới giao thông liên hoàn cho toàn khu vực. Được triển khai thi công từ đầu năm 2025, tuyến đường qua dự án hiện đang vào giai đoạn thi công hoàn thiện, sớm đưa vào sử dụng.
Sau khi kết nối toàn tuyến, đây sẽ là một đại lộ thương mại như Trần Duy Hưng hay Lê Văn Lương “mới” của Hà Nội

Hạ Tầng Xanh Đắt Giá Với Hai Đại Công Viên Có Tổng Diện Tích Gần Gần 200Ha

Không chỉ có lợi thế về hạ tầng giao thông, Noble Palace Tay Thang Long còn sở hữu hạ tầng xanh khi kế cận khu công viên chuyên đề gần 90ha và cận kề công viên mở đa chức năng hơn 100ha cùng nằm trên trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Hai đại công viên này góp phần gia tăng sức sống cho trục thương mại, mang đến nguồn khách dồi dào cho các shophouse.
Vị trí cạnh 2 đại công viên mang lại chuỗi giá trị cho dự án: Lưu lượng khách lớn để phát triển thương mại, không gian an cư trong lành
Trực tiếp đón đầu dòng khách này, những tuyến phố, shophouse Noble Palace Tay Thang Long sẽ phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách tới tham quan, vui chơi, hay tham gia các sự kiện tại hai đại công viên… Với định hướng ưu tiên tuyệt đối shophouse thay vì phát triển các trung tâm thương mại trong nội khu, những thương chủ của gần 2.500 căn shophouse sẽ trở thành những “nhà tạo phố”, được trao toàn quyền định hình diện mạo khu phố có thể là showroom của những thương hiệu sang trọng, làng nghề truyền thống, đồ lưu niệm, ẩm thực, lưu trú…, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Cùng với đó, dự án cũng sẽ tổ chức các hoạt động trình diễn giải trí – công nghệ ánh sáng 3D Mapping, Hologram… sẽ mang lại nhịp sống kinh doanh sôi động, thu hút dòng tiền, gia tăng tính thanh khoản và tạo nên tiềm năng tăng giá đột phá bên cạnh các giá trị hiện hữu như vị trí, hạ tầng…
Đồng thời, những tiện ích 5 sao tại Noble Palace Tay Thang Long như bệnh viện quốc tế Sunshine Hospital, trường học quốc tế Sunshine School cùng hệ thống 2 công viên gần 200ha và công viên nội khu… cũng là “thỏi nam châm” thu hút cư dân về an cư, đặc biệt hấp dẫn những người có thu nhập cao, quan tâm đến chất lượng cuộc sống, tạo ra nguồn khách hiện hữu, ổn định cho các shophouse.
Nhiều căn đã cất nóc và đang hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao từ quý 3/2025
Với chính sách ưu đãi chỉ từ 2,5 tỷ, khách hàng có thể sở hữu ngay shophouse hàng hiệu Noble Palace Tay Thang Long với sổ đỏ lâu dài, bàn giao hoàn thiện tiêu chuẩn hàng hiệu, ký hợp đồng mua bán ngay, có thể khai thác tài sản sớm và sử dụng làm tài sản đối ứng hiện hữu.
Tải và cài đặt Noble App tại đây
———–
Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 26/06/2025 10:00
Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/noble-place-tay-thang-long-tam-diem-giao-thuong-den-dai-lo-thuong-mai-tuong-lai-68514.html
———
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Bài viết được xem nhiều nhất

1
Trọn Bộ Lãi Suất Vay Mua Nhà Mới Nhất Tháng 7/2025
2
Tổng Hợp Dự Án Chung Cư TP.HCM Mở Bán Quý 3/2025: Dồi Dào Nguồn Cung Hậu Sáp Nhập
3
Giá Chung Cư Hà Nội Trên Thị Trường Thứ Cấp Đang Tăng Trở Lại
4
Batdongsan.com.vn Được Vinh Danh Là Nền Tảng Công Nghệ Bất Động Sản Số 1 Việt Nam
5
Đất Nền Các Khu Vực Ven TP.HCM Tiếp Tục Tăng Giá Sau Sáp Nhập

Bài viết khác

Tin tức Xu Hướng Chọn Nhà 2025 Đang Thay Đổi Như Thế Nào?

08/08/2025 08:00Hải Âu

Xu Hướng Chọn Nhà 2025 Đang Thay Đổi Như Thế Nào?

Giữa dòng chảy chuyển dịch nhu cầu sống hiện đại, một thế hệ cư dân mới đang hình thành với tiêu chuẩn sống cao hơn mở đường cho những dự án vừa an cư lý tưởng, vừa là tài sản đầu tư dài hạn. 

Tin tức Giá Căn Hộ Thứ Cấp Hà Nội Tiếp Tục Tăng Cao, Thị Trường Tiềm Ẩn Nhiều Rủi Ro

07/08/2025 14:15Nguyễn Nam

Giá Căn Hộ Thứ Cấp Hà Nội Tiếp Tục Tăng Cao, Thị Trường Tiềm Ẩn Nhiều Rủi Ro

Sau những tháng đầu năm sau Tết im ắng và giá đi ngang, đà tăng giá trở lại của căn hộ Hà Nội trên thị trường chuyển nhượng bắt đầu tiếp diễn trở lại từ giữa tháng 5 với mức tăng trung bình từ 10-15% chỉ trong 2 tháng. Đáng nói, đà tăng giá chưa dừng lại, chỉ trong 2 tuần gần đây, giá căn hộ chào bán trên thị trường vẫn tiếp tục tăng.

Bất động sản Hà Nội
Tin tức Solaria Rise: Chất Sống Rực Rỡ Của Thế Hệ Trẻ Phía Tây TP.HCM

07/08/2025 14:00Hải Âu

Solaria Rise: Chất Sống Rực Rỡ Của Thế Hệ Trẻ Phía Tây TP.HCM

Tọa lạc tại trái tim đại đô thị tích hợp Waterpoint 355ha, Solaria Rise mang đến phong cách sống mới dành cho thế hệ trẻ: cân bằng tinh tế giữa nhịp sống đô thị hiện đại và không gian yên bình. 

Chủ đề nổi bật
Tin tức bất động sảnBất động sản Hà NộiBất động sản Hồ Chí MinhBáo cáo thị trườngMua bất động sảnBán bất động sảnThuê bất động sảnQuy hoạch - Pháp lýTài chínhVideo đánh giá
Bất động sản bán / cho thuê tại Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà NộiCho thuê nhà riêng Hà NộiCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hà NộiCho thuê nhà mặt phố Hà NộiCho thuê shophouse Hà NộiCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hà NộiCho thuê văn phòng Hà NộiCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hà NộiCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hà NộiCho thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội
Bất động sản bán / cho thuê tại Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hồ Chí MinhCho thuê nhà riêng Hồ Chí MinhCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hồ Chí MinhCho thuê nhà mặt phố Hồ Chí MinhCho thuê shophouse Hồ Chí MinhCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hồ Chí MinhCho thuê văn phòng Hồ Chí MinhCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hồ Chí MinhCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hồ Chí MinhCho thuê căn hộ chung cư mini Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật tại
An Lạc Green SymphonyLidaco-Vinaconex 7An Thịnh VillaThanh Bình GardenThe ZurichNetland BuildingEpic TowerThe Melody Residence CiputraHUD Me Linh CentralCenter Point