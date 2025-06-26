Noble Palace Tay Thang Long: Tâm Điểm Giao Thương Đến Đại Lộ Thương Mại Tương Lai

Cập nhật lần cuối vào 26/06/2025 10:50 • Đọc trong khoảng 5 phút
Sở hữu lợi thế kép với hạ tầng giao thông siêu kết nối tại tâm điểm giao thương huyết mạch phía Tây Thủ đô cùng hai đại công viên rộng gần 200ha cận kề, Noble Palace Tay Thang Long có đầy đủ tiềm năng để trở thành đại lộ thương mại sầm uất bậc nhất khu vực.
Tâm Điểm Giao Thương Mở Lối Cho Sự Xuất Hiện Của Đại Lộ Thương Mại Tương Lai
Phía Tây Thủ đô đang trỗi dậy mạnh mẽ với hệ thống vành đai, đại lộ và các dự án cầu trọng điểm như Hồng Hà, Thượng Cát, hình thành mạng lưới hạ tầng liên vùng hiện đại. Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu vị trí vàng, vừa thuận tiện giao thương, vừa đảm bảo chất lượng sống ngày càng khan hiếm.
Chính vì vậy, Noble Palace Tay Thang Long đang trở thành “hàng hiếm” khi tọa lạc tại “tứ giác vàng” tạo nên nhờ sự giao cắt hoàn hảo của 4 trục đường huyết mạch là Đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 4 và Vành đai 3.5 (trong bán kính chỉ khoảng 1km-2km) cùng lợi thế phong thuỷ trên trục thần đạo Hồ Tây – Ba Vì.
Khi hạ tầng hoàn thiện, từ Noble Palace Tay Thang Long tới Hồ Tây chưa đầy 15 phút, kết nối thuận tiện cùng trục Nhật Tân – Nội Bài để hướng ra cửa ngõ quốc tế Nội Bài. Đồng thời tăng khả năng tiếp cận hàng loạt tiện ích, dịch vụ hàng đầu của Tây Hà Nội cũng chỉ trong 15 – 20 phút như: Sân vận động Mỹ Đình, Bệnh viện 19-8, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Hội nghị quốc gia…
Điểm đặc biệt, trục xuyên tâm dự án (mặt cắt rộng 40m) chính là đường nối với Hoàng Quốc Việt kéo dài – một trong những trục đường chính của khu Tây, nằm giữa đại lộ Tây Thăng Long và Quốc lộ 32, cắt qua vành đai 4 và 3.5. Điều này xác lập vị thế mới cho trục đại lộ trung tâm của Noble Palace Tay Thang Long khi đây chính là tuyến đường đô thị liên khu vực cấp 1 theo quy định của Bộ Xây dựng, được định danh trong bản đồ Thủ đô, giữ vai trò kết nối và tạo thành một mạng lưới giao thông liên hoàn cho toàn khu vực. Được triển khai thi công từ đầu năm 2025, tuyến đường qua dự án hiện đang vào giai đoạn thi công hoàn thiện, sớm đưa vào sử dụng.
Hạ Tầng Xanh Đắt Giá Với Hai Đại Công Viên Có Tổng Diện Tích Gần Gần 200Ha
Không chỉ có lợi thế về hạ tầng giao thông, Noble Palace Tay Thang Long còn sở hữu hạ tầng xanh khikế cận khu công viên chuyên đề gần 90ha và cận kề công viên mở đa chức năng hơn 100ha cùng nằm trên trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Hai đại công viên này góp phần gia tăng sức sống cho trục thương mại, mang đến nguồn khách dồi dào cho các shophouse.
Trực tiếp đón đầu dòng khách này, những tuyến phố, shophouse Noble Palace Tay Thang Long sẽ phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách tới tham quan, vui chơi, hay tham gia các sự kiện tại hai đại công viên… Với định hướng ưu tiên tuyệt đối shophouse thay vì phát triển các trung tâm thương mại trong nội khu, những thương chủ của gần 2.500 căn shophouse sẽ trở thành những “nhà tạo phố”, được trao toàn quyền định hình diện mạo khu phố có thể là showroom của những thương hiệu sang trọng, làng nghề truyền thống, đồ lưu niệm, ẩm thực, lưu trú…, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Cùng với đó, dự án cũng sẽ tổ chức các hoạt động trình diễn giải trí – công nghệ ánh sáng 3D Mapping, Hologram… sẽ mang lại nhịp sống kinh doanh sôi động, thu hút dòng tiền, gia tăng tính thanh khoản và tạo nên tiềm năng tăng giá đột phá bên cạnh các giá trị hiện hữu như vị trí, hạ tầng…
Đồng thời, những tiện ích 5 sao tại Noble Palace Tay Thang Long như bệnh viện quốc tế Sunshine Hospital, trường học quốc tế Sunshine School cùng hệ thống 2 công viên gần 200ha và công viên nội khu… cũng là “thỏi nam châm” thu hút cư dân về an cư, đặc biệt hấp dẫn những người có thu nhập cao, quan tâm đến chất lượng cuộc sống, tạo ra nguồn khách hiện hữu, ổn định cho các shophouse.
Với chính sách ưu đãi chỉ từ 2,5 tỷ, khách hàng có thể sở hữu ngay shophouse hàng hiệu Noble Palace Tay Thang Long với sổ đỏ lâu dài, bàn giao hoàn thiện tiêu chuẩn hàng hiệu, ký hợp đồng mua bán ngay, có thể khai thác tài sản sớm và sử dụng làm tài sản đối ứng hiện hữu.
