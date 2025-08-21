Noble Palace Tay Thang Long Tiếp Tục Lên Sóng Livestream Ngày 22/8, Giá Khởi Điểm 9,2 Tỷ Đồng

Ngày 22/8 tới đây, Sunshine Group sẽ tiếp tục lên sóng livestream căn nhà phố thứ 5 thuộc dự án Noble Palace Tay Thang Long. Sự kiện hứa hẹn nối dài sức nóng của loạt livestream đặt giá mua nhà NobleGo – mô hình đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm từ thị trường nhờ tính minh bạch, tương tác thực tế và cơ hội sở hữu nhà hàng hiệu với mức giá tối ưu bậc nhất hiện nay.

Nhà Phố Hàng Hiệu 4 Tầng, Mặt Phố Rộng, Sắp Bàn Giao, Hưởng Trọn Tiện Ích 5 Sao Tại Phía Tây Hà Nội

Khép lại phiên phát sóng số 15 đầy cảm xúc, Sunshine Group tiếp tục ‘tung’ ra thị trường căn nhà phố thứ 5 tại dự án Noble Palace Tay Thang Long, kí hiệu V6-11. Sở hữu quy mô 4 tầng, mặt tiền rộng 5m, thiết kế mang đậm phong cách châu Âu sang trọng với tầm nhìn trực diện trường quốc tế Sunshine School, căn nhà phố này sẽ chính thức lên sóng lúc 20h ngày 22/8 với mức giá khởi điểm chỉ 9,2 tỷ đồng – bằng một nửa so với giá thị trường.

Căn nhà phố này được thiết kế tối ưu công năng, tầng 1 cho kinh doanh, các tầng trên là không gian sống riêng tư có thể tùy biến linh hoạt theo phong cách của gia chủ. Đặc biệt, chủ nhân tương lai còn được thụ hưởng toàn bộ hệ tiện ích 5 sao và công nghệ vận hành thông minh hiện đại của toàn dự án.

Nhà phố V6-11 sẽ lên sóng NobleGo vào 20h ngày 22/8

Không chỉ được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, V6-11 còn ghi điểm nhờ các gói hoàn thiện đồng bộ với sự đồng hành của S-Decoro – đơn vị thành viên của Sunshine Group với chi phí tiết kiệm đến 30-40% so với việc gia chủ tự hoàn thiện.

Vì Sao Huỳnh Anh Đánh Giá Noble Palace Tay Thang Long Là Tọa Độ Lý Tưởng Cho Cả An Cư Và Đầu Tư?

Trước đó, ngày 19/8, livestream Sunshine Group tiếp tục khuấy đảo thị trường với loạt khoảnh khắc bùng nổ: nhà phố 4 tầng hàng hiệu được chốt deal ở mức 16,5 tỷ đồng sau ba vòng đặt giá kịch tính, rẻ hơn 3 tỷ so với thị trường, cùng sự xuất hiện của khách mời đặc biệt: diễn viên phim Việt giờ vàng Huỳnh Anh.

Huỳnh Anh cho biết đã theo dõi Sunshine Group từ lâu và đánh giá rất cao chiến lược kiến tạo đô thị tích hợp công nghệ, đặc biệt là Noble Palace Tay Thang Long – một dự án hội tụ đầy đủ yếu tố “3 thật” mà nhà đầu tư cần: hạ tầng thật, tiến độ thật, giá trị thật.

“Là người từng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, tôi rút ra một bài học then chốt: vị trí là yếu tố sống còn”, Huỳnh Anh cho hay. Đối chiếu với Noble Palace Tay Thang Long, dự án nằm kế cận đại lộ Tây Thăng Long – tuyến giao thông chiến lược quy hoạch 10 làn xe, giữa hai đường vành đai 4 và 3.5 đồng thời nằm trên tuyến đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài; chỉ cách Hồ Tây khoảng 15 phút sau khi các hạ tầng kết nối đồng bộ. Có thể nói đây là “toạ độ phượng hoàng” vừa lý tưởng an cư, vừa thuận lợi khai thác kinh doanh, nắm chắc tiềm năng tăng giá bền vững, nam diễn viên nhận định.

Ở khía cạnh thẩm mỹ, nam diễn viên cho biết anh yêu thích kiến trúc cổ điển Châu Âu được thể hiện tinh tế tại dự án, từ từng chi tiết mặt ngoài đến cách bố trí không gian sống nhiều ánh sáng, xanh mát – đúng chuẩn “Palace” theo nghĩa lâu đài phố thị.

Đây cũng là dự án sở hữu mô hình “nhà tạo phố” đặc biệt: không có trung tâm thương mại, cư dân sẽ toàn quyền khai thác kinh doanh và không bị chia sẻ dòng tiền với các đơn vị bán lẻ bên ngoài – một tư duy rất khác biệt, vượt khỏi lối mòn của nhiều dự án thấp tầng hiện nay.

Với vai trò doanh nhân, Huỳnh Anh cho rằng điều khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất là cách Sunshine Group tích hợp công nghệ vào vận hành thực tế tại dự án. Từ hệ thống AI quản lý vận hành toàn bộ hạ tầng, logistic đến các nền tảng hỗ trợ kinh doanh được tích hợp trên các nền tảng số độc quyền như: ứng dụng MyShop để quản lý tài chính hay ứng dụng Noble App với các tính năng NobleMall và NobleX giúp thương chủ dễ dàng mở rộng thị trường, tối ưu tài chính và tăng trưởng doanh thu. Nếu triển khai tốt, đây sẽ là những trợ thủ đắc lực giải quyết được rất nhiều bài toán thực tế cho các thương chủ hiện nay.

Gần 2.500 căn nhà phố với pháp lý sổ đỏ lâu dài tại Noble Palace Tay Thang Long hiện đang đồng loạt hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu và dự kiến bàn giao từ quý 3/2025. Theo Huỳnh Anh, yếu tố “hiện hữu” cũng có thể xem là một trong những bảo chứng quan trọng nhất cho quyết định xuống tiền của nhà đầu tư, bởi dòng tiền từ khai thác kinh doanh có thể dùng để trả gốc, lãi hoặc tái đầu tư – một chiến lược thực tế, bền vững và khả thi với giới trẻ. Có thể thấy, sự minh bạch về pháp lý, hạ tầng và tiến độ – ba yếu tố vốn là “điểm nghẽn” của nhiều dự án thấp tầng đang chính là lợi thế lớn khiến Noble Palace Tay Thang Long trở thành lựa chọn an tâm cho nhà đầu tư.

Chỉ từ trên 11 tỷ đến dưới 15 tỷ đồng (khoảng 250 – 280 triệu/m²), khách hàng đã có thể sở hữu nhà phố mới kết nối thuận tiện – mức giá rẻ hơn một nửa đến 1/3 so với một số khu vực thủ đô có hạ tầng chật hẹp, lạc hậu về công nghệ nhưng suất đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng/căn.

Sau 15 phiên livestream, Sunshine Group đã trích lập 7,5 tỷ đồng đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng 18 mái nhà tình nghĩa và 2 điểm trường, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái song hành cùng phát triển kinh doanh bền vững.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); tiếp sóng trên các trang Fanpage của Noble Group, VTVTimes, VTVCab, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.



