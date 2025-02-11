Nobu Danang – Một Biểu Tượng Hình Thành Từ Nhiều Biểu Tượng

Tham gia vào cuộc đua kiến tạo những dự án biểu tượng trên bản đồ bất động sản Việt Nam, VCRE không chọn đi theo lối mòn của những tòa nhà chọc trời mà chọn tỉ mẩn vẽ nên bức tranh Nobu Danang với sự tham gia của những mảnh ghép biểu tượng kiệt xuất trong hành trình kiến tạo.

Đón Thêm Biểu Tượng Ngành Xây Dựng Vào Hành Trình Kiến Tạo Kiệt Tác

Những trải nghiệm vượt trội dành cho cộng đồng tinh hoa đang không ngừng được kiến tạo trong cuộc chơi của những nhà phát triển dự án hạng sang. Đặc biệt nhất ở phân khúc nghỉ dưỡng, việc xây dựng nên những biểu tượng về kiến trúc chưa bao giờ tách biệt với việc trở thành biểu tượng trong lòng khách hàng.

VCRE chọn đặt Nobu Danang tại Đà Nẵng, thành phố biểu tượng về du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam. Không những vậy, dự án còn toạ lạc mặt tiền biển Mỹ Khê, trực diện khu trung tâm tài chính trong tương lai. Điều này nâng tầm 264 căn hộ nghỉ dưỡng của Nobu Danang được trở thành tài sản giá trị, mang tầm vóc quốc tế. Tại “giao lộ vàng” Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt, Nobu Danang còn mang tầm nhìn kiến tạo tương lai Đà thành, khi liền kề khu đất “kim cương” quy hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực – nơi đón dòng đầu tư, tài chính và thương mại quốc tế dồi dào.

Song song đó, tính biểu tượng của Nobu Danang cũng đến từ kiến trúc độc đáo, đột phá. Thiết kế của dự án được chắp bút bởi David Malott -Kiến trúc sư trưởng đứng sau 03 trong 15 tòa nhà cao nhất thế giới hiện tại gồm Hongkong International Commerce Centre, Ping An Finance Center và Shanghai World Financial Center. Bên cạnh hình ảnh cánh quạt giấy Sensu, mở ra trước mắt di sản Mỹ Khê huyền thoại, chiều cao ấn tượng lên đến 186m cũng giúp Nobu Danang dễ dàng trở thành điểm nhấn nhận diện mới, một nơi “check-in" không thể chối từ của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Với Nobu Danang, VCRE mang thương hiệu Nobu Hospitality – Nhà quản lý vận hành từ Hollywood đến Việt Nam. Với 30 năm kiến tạo phong cách sống thượng lưu, bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu Nobu được biết đến khi kết hợp giữa tinh thần Nhật Bản cùng những tinh hoa từ Hollywood. Các sản phẩm Nobu trên thế giới kết hợp giữa chất lượng, cảm hứng bản địa của mỗi vùng đất để tạo nét độc đáo và Nobu Danang là mảnh ghép tiếp theo của thương hiệu.

VCRE ký kết cùng nhà thầu Newtecons phát triển dự án Nobu Danang

Với định vị Nobu Danang là biểu tượng tinh hoa mới tại “thành phố đáng sống”, nhà phát triển VCRE chọn Newtecons – đơn vị thi công những công trình biểu tượng của Việt Nam. Newtecons là tên tuổi uy tín trong ngành xây dựng với bề dày hơn 15 năm và ghi dấu ấn ở những dự án tầm cỡ như The Landmark 81, Casino Nam Hội An… Newteccons đã được ghi nhận trong Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín tại thị trường Việt Nam năm 2019. Với tiềm lực nhà phát triển VCRE cùng năng lực xây dựng của Newtecons, Nobu Danang không chỉ được bảo chứng về tiến độ xây dựng, chất lượng dự án mà còn đẳng cấp công trình xứng tầm biểu tượng quốc tế.

Nobu Danang – Công trình định danh đô thị mới của “thành phố đáng sống” được góp mặt bởi các ông lớn trong nhiều lĩnh vực

Cùng với Newtecons, hành trình kiến tạo Nobu Danang còn được góp mặt bởi các thương hiệu lớn bảo chứng chất lượng: AI, Blink Design, Meinhardt, Bachy Soletanche Vietnam, WSP, MH, CKP, SDI, Acons, Social Light,… để không chỉ mang đến thêm một biểu tượng mới cho thành phố mà còn mở lối cho phân khúc bất động sản hạng sang tại Đà Nẵng.

Tất cả đã tạo nên một biểu tượng Nobu Danang của nhiều cái nhất với “vị trí đắc địa bậc nhất Đà Nẵng”, “tòa nhà phức hợp cao nhất Đà Nẵng”, “căn hộ nghỉ dưỡng có độ cao trần lớn nhất Đà Nẵng”, “Nhà hàng Nobu view biển cao nhất thế giới”, “sky bar cao nhất Đà Nẵng”, “hồ bơi treo view biển cao nhất Việt Nam”, …

Và sẽ không dừng lại ở đó, bằng những tâm huyết đặt vào hành trình phát triển dự án, VCRE đã kiên định đi theo định hướng sự hợp tác bền chặt giữa những yếu tố nền tảng để biến tầm nhìn lớn lao thành hiện thực.

Hải Yến

————