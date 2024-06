Giá nhà tại TP.HCM tăng cao được cho là do nhiều chủ đầu tư vẫn đang bán sản phẩm theo mức giá dự đoán cho tương lai, không theo giá thị trường hiện tại.

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản của Batdongsan.com.vn mới đây cho thấy, trong tháng 4 giá căn hộ Hà Nội tăng từ 3-12%, giá chung cư TP.HCM cũng tăng 1-5% so với tháng trước. Nếu giá căn hộ Hà Nội tăng do sốt nóng trên thị trường thứ cấp, xu hướng tăng giá căn hộ TP.HCM lại là do nguồn cung mới nghiêng về hàng cao cấp, hạng sang khiến mặt bằng giá trung bình bị dội lên.