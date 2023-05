Nóng thị trường nhà phố xây sẵn tại Bình Dương

Theo số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường tại TP.HCM, tính riêng trong quý 3 vừa qua, TP.HCM chỉ có khoảng 220 sản phẩm nhà phố/biệt thự chào bán. Nguồn cung giảm đến 65% so với quý trước đó. Riêng với nguồn cung mới, toàn thị trường trong 3 tháng gần đây chỉ có duy nhất 1 dự án biệt thự, nhà phố mở bán với số lượng 30 căn, giảm đến 92% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm nguồn cung, thiếu đa dạng sản phẩm cùng với giá bán tăng mạnh khiến một lượng lớn nhà đầu tư chuyển hướng sang các thị trường tỉnh lân cận, cụ thể là nhà phố xây sẵn tại khu vực Dĩ An, Thuận An, Bình Dương. Trong 6 tháng gần đây, giao dịch loại hình nhà phố được quy hoạch bài bản tại hai địa bàn này liên tục ghi nhận lượng tiêu thụ gia tăng, giá bán cũng điều chỉnh theo hướng ngang ngửa với thị trường vùng ven TP.HCM. Hiện nhà phố xây sẵn tại đây có giá giao dịch trung bình từ 35-45 triệu/m2, shophouse có mức giá gần 75-80 triệu/m2. Điều đáng quan tâm là tất cả đều được thị trường hấp thụ lên đến trên 95% số lượng sản phẩm.

Cụ thể, đầu tháng 10 vừa qua, trong lễ công bố dự án Icon Central (TX. Dĩ An), đại diện đơn vị phân phối DKRV cho biết gần 100% sản phẩm chào bán của giai đoạn 1 đã được khách hàng đăng ký giữ chỗ thành công. Được biết giá bán một căn nhà phố tại dự án này vào khoảng 39-42 triệu/m2, mềm hơn khá nhiều so với giá một căn nhà phố xây sẵn tại TP.HCM. Một dự án nhà phố xây sẵn nổi bật nữa là Louis Resident nằm trên trục đường Đào Duy Từ – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Hữu Cảnh (TX. Dĩ An). Dự án này hiện đang chào thị trường các căn nhà phố xây sẵn, diện tích 68-103m2, giá từ 3,2 tỷ đồng/căn. Được biết, trong đợt mở bán trước đó, gần 100% nguồn hàng đều được tiêu thụ thành công.



Nhà phố xây sẵn tại Dĩ An, Thuận An có giá trung bình từ 35-45

triệu/m2. Ảnh minh họa: Phương Uyên

Khu vực Thuận An, các dự án như KĐT Lộc Phát Residence, Stown Gateway, Canary Heights… đều đang có giao dịch tốt, giá bán cũng tăng mạnh trong thời gian ngắn. Chẳng hạn, tại dự án Lộc Phát Residence, quý 1/2019 nhà phố giao thô có mức giá từ 65-70 triệu/m2, hiện đã tăng lên 72-75 triệu/m2. Dự án nhà phố Champaca Garden tại Đông Hòa, Dĩ An giá mở bán tháng 8/2018 chỉ 18-20 triệu/m2, hiện giao dịch từ 40-45 triệu /m2.

Anh Ngô Văn Mạnh, một môi giới thâm niên tại Bình Dương cho biết, thay vì đất nền, giới đầu tư và dân mua nhà đổ về Bình Dương có xu hướng chuyển sang mua nhà phố. Đầu tư đất nền thời điểm này khá rủi ro, không chỉ với các tỉnh mà ngay cả ở TP.HCM cũng tiềm ẩn nguy cơ chôn vốn. Riêng đối với nhà phố, CĐT thường có tiềm lực tài chính, có giám sát xây dựng và nghiệm thu nên đảm bảo hơn về pháp lý. Đặc biệt, khi dự trù kinh phí, những khách hàng mới mua nhà hay dân đầu tư non nghiệm sẽ không phải lo về sự chênh lệch chi phí xây nhà dự tính ban đầu so với sau xây dựng. Nhiều nhà đầu tư đất nền lâu năm cũng chuyển sang loại hình nhà phố vì lợi nhuận tốt còn người mua ở thực thì an tâm vì không phải dành thời gian để khảo sát, giám sát thi công, tính toán vấn đề xin cấp phép xây dựng, hoàn công.



Thị trường bất động sản Bình Dương đang thu hút dòng vốn đầu tư chuyển

hướng từ TP.HCM. Ảnh minh họa

Ghi nhận thực tế của Batdongsan.com.vn cho thấy, cùng với sự gia tăng sức mua, mức độ tăng giá của thị trường Bình Dương được đánh giá là ngang ngửa với khu vực phía Đông của TP.HCM. Nhà phố xây sẵn Dĩ An, Thuận An trong 9 tháng qua ghi nhận mức giá tăng khoảng 15-20%, riêng các dự án đã có sổ đỏ mức tăng đạt từ 25-30%.

Theo phân tích của giới chuyên môn, không phải ngẫu nhiên thị trường bất động sản Dĩ An, Thuận An thời gian qua chứng kiến làn sóng ngầm về tăng giá đất, bởi đây là các khu vực liền kề với TP.HCM, có tốc độ đô thị hóa rất mạnh. Trong đó, riêng Dĩ An là nơi tập trung nhiều khu chế xuất, với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Địa phương này cũng đang hình thành một số khu đô thị mới có quy mô khá lớn, hạ tầng, kinh tế còn đang được đầu tư mạnh để chuẩn bị hoàn thiện nâng cấp lên thành phố đô thị loại II. Do đó, biên độ tăng giá có thể sẽ còn tăng mạnh hơn hiện tại.

Nhìn chung, dù giá chào bán của các dự án mới ở Bình Dương đang tăng khá cao nhưng xét theo giá bán cùng loại hình này tại TP.HCM thì vẫn dễ mua vào. Hơn nữa, thời điểm này, thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn TP.HCM đang kém hấp dẫn khi nguồn cung mới nhỏ giọt và giá chào bán bị đẩy lên cao do trải qua nhiều lần đổi chủ. Trong bối cảnh đó, người mua lại có nhiều sự lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn ở các khu vực giáp ranh TP.HCM như Thuận An, Dĩ An với mức giá mềm hơn.

Phương Uyên