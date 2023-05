NTK Adrian Anh Tuấn truyền cảm hứng với BST Day Dreams mang tinh thần tự do phóng khoáng

Đêm thứ 2 của chuỗi sự kiện Lễ hội thời trang quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Festival 2021 (VIFF) tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo tín đồ thời trang khi mang đến những màn trình diễn 2 bộ sưu tập ấn tượng từ các nhà mốt nổi tiếng. Spotlight của đêm 23/12 thuộc về NTK Adrian Anh Tuấn với BST Day Dreams nổi bật với những bộ cánh rực rỡ, phóng khoáng và NTK Đức Duy với BST I AM … YOURS vừa hiện đại vừa cổ điển, đồng thời mang tính ứng dụng cao.

BST Day Dreams của thương hiệu Valenciani sáng lập bởi NTK Adrian Anh Tuấn được lấy cảm hứng từ một ngày đầu hè chu du trên thuyền ở vùng biển vàng cát trắng tại Novaworld Phan Thiết. Day Dreams thực sự đã khơi gợi lên hình ảnh buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng với ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt biển qua những thiết kế có tông vàng cam, hồng tím chủ đạo, khiến người xem liên tưởng đến màu nắng chiều dịu êm, màu của dải cầu vồng đẹp mắt và những đồi cát hồng. Với Adrian Anh Tuấn, bộ sưu tập tựa như bản tình ca lãng mạn, phảng phất vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên, của biển xanh – nắng vàng – cát trắng. Nhà mốt cũng mong muốn gửi gắm đến người xem thông điệp cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, nhiều nguồn năng lượng tích cực xung quanh, đừng vì vội vã mà quên đi vẻ đẹp bình yên giản dị thường ngày.

Ngoài ra, điểm nhấn của BST Day Dreams còn nằm ở hoạ tiết ấn tượng. NTK Adrian Anh Tuấn đã khéo léo đưa các gam màu đa sắc của logo Novaworld vào bộ cánh hai dây hở lưng đầy gợi cảm, thể hiện tinh thần phóng khoáng, tự do, tràn đầy sức sống. Chiếc váy với hoạ tiết độc đáo này cũng là thiết kế mà Á hậu Việt Nam Thanh Hoài – mỹ nhân nắm giữ vị trí first face trình diễn. BST khép lại với màn sải bước tự tin, thần thái của siêu mẫu Phùng Ngọc Yến trong thiết kế váy dài vô cùng nổi bật. Day Dreams gồm 25 thiết kế mang tính ứng dụng cao dành cho cả nữ và nam, mang đậm màu sắc thiên nhiên với biển xanh, nắng vàng.

Sàn runway tại VIFF càng “bùng nổ” với màn giới thiệu bộ sưu tập I AM … YOURS của NTK Đức Duy. Đảm nhận trọng trách mở màn cho BST I AM … YOURS là NSƯT Thành Lộc và mỹ nhân giữ vị trí vedette chính là Á hậu Việt Nam 2020 Phạm Phương Anh.

I AM … YOURS là sự hòa trộn tinh tế giữa phong cách cá tính và nét lãng mạn, giữa hiện đại và cổ điển, tạo nên bộ sưu tập độc đáo phù hợp cho tất cả mọi người. Bộ sưu tập gây chú ý với những tông màu trắng, xanh, xám cho cái nhìn thanh lịch và sang trọng. Theo dõi I AM … YOURS, giới mộ điệu cũng sẽ bắt gặp những thiết kế phom dáng rộng rãi thoải mái, những chiếc quần ống loe tôn dáng hay suit độn vai kèm thắt lưng to bản, tất cả đều mang đến hình ảnh cá tính, trẻ trung nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao, thích hợp để diện khi dạo phố hoặc tiệc tùng. Đức Duy chia sẻ với I AM … YOURS, bất kì ai cũng có thể ăn mặc thời trang, hợp xu hướng.

Việc trình làng thành công 2 bộ sưu tập của NTK Adrian Anh Tuấn và Đức Duy trong đêm thứ 2 cũng góp phần khiến chuỗi sự kiện VIFF 2021 có thêm nhiều dấu ấn thú vị. VIFF năm nay lấy chủ đề “Xmas Forever” với ý nghĩa hòa cùng không khí tưng bừng dịp lễ hội cuối năm, đem đến người xem những tiết mục mới lạ, hào hứng. Bên cạnh những màn trình diễn thời trang, khán giả đến với VIFF còn được thưởng thức những bản tình ca nổi tiếng qua giọng hát của loạt ca sĩ đình đám như Hồng Nhung, Thảo Trang, Lê Hiếu…

VIFF năm nay nằm trong chuỗi sự kiện đón giáng sinh và năm mới tại Novaland Gallery được diễn ra liên tục hàng đêm trong 3 tuần từ 10/12/2021 – 2/1/2022. Chuỗi sự kiện hoành tráng còn thu hút các khách hàng, đối tác của Novaland khi nơi đây trở thành điểm hẹn đầu tư bất động sản và trải nghiệm phong cách sống cùng nhiều hoạt động hội thảo, tọa đàm với đa dạng chủ đề từ bài toán đầu tư, quản lý dòng tiền, chăm sóc sức khỏe sắc đẹp… với sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực.