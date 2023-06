Office Saigon Ký Độc Quyền Cho Thuê Toà Nhà The Sarus Office Building - Đánh Dấu Mốc 10 Năm Thành Lập

Office Saigon thông báo công bố hợp đồng độc quyền khai thác cho thuê tòa nhà văn phòng The Sarus Office Building. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử 10 năm thành lập của công ty, đánh dấu sự phát triển vững chắc và thành công trong lĩnh vực cho thuê văn phòng tại TP.HCM.

Kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố hợp đồng độc quyền khai thác tòa nhà The Sarus Office Building là một dấu mốc quan trọng đánh dấu chặng đường 10 năm của Office Saigon trong việc xây dựng và phát triển.

Ngày 6/6/2023 vừa qua, Office Saigon đã tổ chức một sự kiện đặc biệt để kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và công bố hợp đồng độc quyền khai thác cho thuê văn phòng Quận 1 – The Sarus Office Building.

The Sarus Office Building, với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố, địa chỉ tại số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, nằm gần ngã tư Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Thị Minh Khai, đã thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng doanh nghiệp.

Với quy mô 9 tầng và 1 hầm, tổng diện tích sàn 4260m2 và các sàn cho thuê từ 173m2 đến 426m2, The Sarus Office Building đáp ứng mọi nhu cầu của các doanh nghiệp có quy mô từ nhỏ đến lớn. Bên cạnh đó, với kiến trúc hiện đại và tiện nghi đạt chuẩn, tòa nhà này còn mang đến không gian làm việc chất lượng cao và thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh.

Tòa nhà The Sarus Office đang được cho thuê với giá cực kỳ hấp dẫn khi liên hệ trực tiếp với Office Saigon.

Việc đạt được quyền độc quyền cho thuê The Sarus Office Building là một thành tựu đáng tự hào cho Office Saigon. Đây là sự công nhận rõ ràng về chất lượng dịch vụ và uy tín mà công ty đã xây dựng trong suốt thập kỷ qua. Thỏa thuận này là kết quả của sự tin tưởng và hài lòng từ phía đối tác và khách hàng, cũng như nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên Office Saigon.

Bước tiếp theo của Office Saigon tại The Sarus Office Building là mang đến những giải pháp cho thuê văn phòng linh hoạt và đa dạng, nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt của từng doanh nghiệp. Và để kỷ niệm sự kiện 10 năm thành lâp, công bố hợp đồng độc quyền khai thác cho thuê tòa nhà văn phòng The Sarus Office Building, Office Saigon đang tung ra nhiều chính sách cho thuê hấp dẫn tại The Sarus.

Với việc tung ra nhiều chính sách cho thuê hấp dẫn, Office Saigon hy vọng The Sarus Office Building mang đến không gian làm việc đẳng cấp cho các doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí.

Đội ngũ nhân viên Office Saigon trong hoạt động Teambuilding kỷ niệm 10 năm thành lập vừa qua.

. Office Saigon chính là một giải pháp tối ưu trong việc tìm kiếm văn phòng làm việc phù hợp đối với nhiều doanh nghiệp và chủ đầu tư. Sau 10 năm phát triển, với sự tự tin, tinh thần cầu tiến và sự định hướng chính xác từ ban lãnh đạo, Office Saigon đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường cho thuê văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

Với một hành trình 10 năm đáng tự hào, Office Saigon đã không ngừng đưa ra những giải pháp tối ưu và trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết tiếp sẽ tục nỗ lực không ngừng nghỉ để mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.

