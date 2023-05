One Verandah Mở Bán Khi Nào?

Tọa lạc tại Thạnh Mỹ Lợi, khu vực trung tâm hành chính Quận 2 cũ , dự án One Verandah sở hữu vị trí đẹp khi nhìn trực diện sông Sài Gòn và tiếp giáp 4 mặt tiền đường: Bát Nàn, Tạ Hiện, Nguyễn Văn Kỉnh, đường 103-TML. Chính bởi ưu thế về vị trí mà các thông tin dự án One Verandah, đặc biệt là thời gian mở bán rất được quan tâm.

One Verandah Mở Bán Giai Đoạn 1

54-59m2 với căn 1 phòng ngủ;

76-84m2 với căn 2 phòng ngủ;

104-111m2 với căn 3 phòng ngủ;

150-334m2 với căn duplex hoặc penthouse.

Ngoài số lượng căn hộ được mở bán thì giá bán các căn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Theo khảo sát, giá bán các căn hộ One Verandah trong đợt mở bán này dao động từ 65-75 triệu/m2. Giá bán tham khảo các loại căn hộ như sau:

Căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích trung bình 50m2, giá bán khoảng 3,6 tỷ đồng/căn (đã bao gồm thuế và phí bảo trì), bàn giao đầy đủ;

Căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích trung bình 72m2, giá bán khoảng 5,2 tỷ đồng/căn (đã bao gồm thuế và phí bảo trì), bàn giao đầy đủ;

Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích trung bình 100m2, giá bán khoảng 6,9 tỷ/căn (đã bao gồm thuế và phí bảo trì), bàn giao đầy đủ.

Không khí nhộn nhịp tại buổi lễ mở bán One Verandah.

Theo thông tin “rumor” trước thời điểm One Verandah mở bán , mức giá trung bình các căn hộ thuộc dự án sẽ nằm trong khoảng 45 triệu đồng/m2, được nhận định là khá cạnh tranh so với khu vực, không quá cao nhưng cũng không thấp, phù hợp với tầm tài chính của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá bán chính thức căn hộ One Verandah tại thời điểm mở bán lại cao hơn giá rumor bởi khu vực dự án tọa lạc liên tục hưởng lợi lớn từ hạ tầng giao thông trong khu vực, đặc biệt là khi dự án cầu qua đảo Kim Cương trị giá 500 tỷ đồng nối khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi với Đại lộ Mai Chí Thọ chính thức thông xe ngày 30/5/2018. Hay gần hơn là cầu vượt nút giao Thuỷ chính thức được đưa vào sử dụng ngày 29/06/2018 giúp giảm tình trạng kẹt xe trên các trục đường dẫn vào Cát Lái và xung quanh Đồng Văn Cống. Có thể nói rằng, những dự án hạ tầng này góp phần làm tăng giá trị của không chỉ One Verandah mà còn nhiều dự án khác nằm trong khu vực Thạnh Mỹ Lợi như dự án Đảo Kim Cương, dự án Feliz en Vista, Waterina Suites…

Về tiến độ thanh toán cụ thể khi mua căn hộ One Verandah như sau:

Thanh toán 20% đến lúc ký hợp đồng mua bán;

Thanh toán 5% sau mỗi 3 tháng;

Thanh toán 45% khi nhận nhà;

Thanh toán 5% khi làm sổ hồng.

Như vậy, đến trước thời điểm nhận nhà, khách hàng mới chỉ cần thanh toán 50%. Tiến độ thanh toán như vậy rất linh hoạt với khách hàng mua ở và đầu tư. Dự án được hỗ trợ vay vốn bởi các ngân hàng uy tín như VPBank, Standard Chartered, HSBC, VietinBank, Vietcombank với hạn mức tối đa 70% giá trị căn hộ, thời gian vay vốn là 20 năm.

One Verandah Mở Bán Giai Đoạn 2

Sau đợt mở bán căn hộ One Verandah giai đoạn 1, chủ đầu tư Mapletree tiếp tục mở bán giai đoạn 2 vào ngày 15/12/2019 tại khách sạn Intercontienal SaiGon. Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư tung ra 80 căn hộ thông thường và 5 căn duplex dành riêng cho sàn F1 ERA Vietnam, bao gồm:

Căn hộ ở các tầng: 6, 9, 12A, 15, 16, 20;

L – LUMINOSA: 25 căn;

B – JARDIN: 13 căn;

S – SOLEIL: 14 căn;

C – CIEL: 06 căn;

V – VIENTO: 22 căn.

Cũng tại thời điểm One Verandah mở bán đợt 2, chủ đầu tư Mapletree đã tung ra siêu phẩm shophouse tầng trệt với giá bán từ 13 tỷ đồng mỗi căn (đã bao gồm thuế và phí).

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, các căn hộ One Verandah mở bán đợt 2 có giá thấp nhất từ 4,3 tỷ đồng với căn 1 phòng ngủ và 5 tỷ đồng với căn 2 phòng ngủ. Chính sách chiết khấu trong ngày mở bán đợt 2 One Verandah như sau:

Khách hàng mua One Verandah trong đợt mở bán ngày 15/12 được giảm 1% trên giá bán;

Khách Việt Nam được giảm thêm 5% trên giá bán;

Khách đã mua thành công ở giai đoạn 1 One Verandah mở bán được giảm thêm 1% trên giá bán.

Ngoài ra chủ đầu tư cũng dành tặng một phần quà bí mật cho khách hàng tham dự sự kiện mở bán.

Hình ảnh thực tế One Verandah.

Thông Tin Dự Án One Verandah

Ở thời điểm hiện tại, One Verandah đã chính thức bàn giao đến tay khách hàng. Dù vậy, trước khi có ý định mua căn hộ One Verandah để ở hay đầu tư, bạn nên tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin dự án One Verandah để lựa chọn cho mình căn hộ phù hợp. Dưới đây là những thông tin đáng chú ý về dự án One Veranda.

One Verandah là dự án căn hộ đầu tiên của tập đoàn Mapletree tại Quận 2. Tổng thầu xây dựng cho dự án là Conteccons – đối tác từng hợp tác với Mapletree tại các dự án khác như Saigon South Palace, SC Vivo City, Richlane Residences hay Oakwood Residence Saigon. Về quy mô, dự án One Verandah gồm 5 toà tháp căn hộ cao cấp kết hợp khu thương mại dịch vụ với tổng chiều cao 22 tầng, trong đó có 2 tầng đầu tiên là bãi đậu xe nổi, tầng 3 là tầng tiện ích, từ tầng 4 đến 22 là khu căn hộ của cư dân. Dự án có tổng diện tích 16.700m2, diện tích sàn gần 120.000m2. Điểm nổi bật của dự án là thiết kế hoà quyện giữa không gian sống với thiên nhiên.

Chủ đầu tư dự án One Verandah dành khoảng 8.000m2 để bố trí các tiện ích nội khu. Toàn bộ mặt bằng tầng 3 được thiết kế dành riêng cho các hoạt động gắn kết gia đình như sân chơi cho bé, vườn thảo mộc, thư viện, phòng tập gym, hồ thư giãn, đường chạy bộ, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic…

Hơn 80% căn hộ ở One Verandah có tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, phần còn lại là các căn hộ có tầm nhìn về hướng trung tâm thành phố và Quận 2 với thiết kế hướng sáng và đón gió tốt. Mặt bằng căn hộ thuộc dự án khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Cụ thể, căn hộ 1 phòng ngủ có diện tích 55m2, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 80-95m2, căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 110-130m2.

Theo những gì chủ đầu tư công bố tại thời điểm One Verandah mở bán, dự án One Verandah sẽ được bàn giao vào tháng 02/2020. Tuy nhiên, phải đến cuối quý 1/2021, chủ đầu tư mới triển khai các bước hoàn thiện cuối cùng và bàn giao cho khách hàng. Đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện được gần 2 năm và đón cư dân vào ở.

Khánh An

