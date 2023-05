Tại buổi báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2020 của Batdongsan.com.vn , ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết một hiện tượng đáng chú ý của thị trường là nhà đầu tư bất động sản phía Nam đang có xu hướng Bắc tiến. Đơn cử, những tên tuổi lớn của thị trường phía Nam như Phú Long, Him Lam, Phú Mỹ Hưng đều có kế hoạch Bắc tiến. Phú Long với dự án Splendora Bắc An Khánh giai đoạn 2 có quy mô gần 200ha, Him Lam với Him Lan Vạn Phúc ở Hà Đông, ông lớn Phú Mỹ Hưng cũng có kế hoạch phát triển dự án ở phía Tây Hà Nội.