Ông Lớn Trên Thị Trường Địa Ốc: Người Vào Nam, Kẻ Ra Bắc

Làn sóng dịch chuyển địa bàn hoạt động của các ông lớn bất động sản đang tạo nên những chuyển động đáng chú ý trên thị trường bất động sản Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp phía Bắc đã Nam tiến và ngược lại, nhiều ông lớn phía Nam cũng tìm đường ra Bắc. Thực tế tái cơ cấu địa bàn này phản ánh chiến lược thích ứng linh hoạt trước những thay đổi về quỹ đất, nhu cầu thị trường và tìm kiếm thanh khoản, dòng tiền mới sau giai đoạn trầm lắng.

Khi Các Ông Lớn Dịch Chuyển

Sau cuộc đổ bộ của ông lớn Vingroup với các dự án khủng ở phía Nam là Vinhomes Green City thuộc Long An (cũ), nay là Tây Ninh, Vinhomes Green Paradise thuộc xã Cần Giờ (TP.HCM), Ecopark với Ecoretreat thuộc Long An (nay là Tây Ninh) thì ông lớn Sungroup cũng góp mặt tại phía Nam với loạt dự án khủng.

Mới đây nhất, Sungroup vừa trúng thầu dự án khu đô thị Tây An Tây (trước sáp nhập, khu đô thị này thuộc tỉnh Bình Dương) và nay thuộc phường Phú An, TP.HCM. Được biết, khu đô thị Tây An Tây có quy mô hơn 20.000 tỷ. Theo định hướng quy hoạch, khu đô thị này dành gần 90 ha cho phát triển nhà ở, hơn 28 ha cho hệ thống thương mại, dịch vụ, phần còn lại phân bổ cho các công trình công cộng, hạ tầng giao thông và không gian mặt nước. Đáng chú ý, ngoài khu đô thị Tây An Tây, Sun Group đang trở thành một trong những nhà đầu tư chiến lược tại khu vực khi còn liên tiếp trúng thầu hai đại dự án liền kề khu đô thị trên gồm khu đô thị Bắc An Tây với diện tích 70 ha, tổng vốn đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng và khu đô thị Đông An Tây rộng 288 ha, vốn đầu tư hơn 13.500 tỷ đồng.



Bên cạnh làn sóng các ông lớn bất động sản phía Bắc thực hiện hành trình Nam tiến, thị trường cũng ghi nhận xu hướng Bắc tiến của một số ông lớn bất động sản phía Nam. Đơn cử, mới đây, Phú Mỹ Hưng chính thức mở rộng địa bàn ra miền Bắc với dự án Hồng Hạc City tại Bắc Ninh. Được biết, Hồng Hạc City tọa lạc tại xã Hòa Long và phường Vạn An, TP Bắc Ninh, có quy mô lên tới 94,1 ha, được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị sinh thái đa chức năng. Dự án gồm nhiều dòng sản phẩm như biệt thự, nhà phố thương mại, căn hộ cao tầng, kết hợp cùng chuỗi tiện ích cao cấp gồm trường học quốc tế, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu thể thao và bệnh viện.

Ngoài ra, tập đoàn Nam Long cũng “Bắc tiến” khi vừa chính thức giới thiệu dự án EHome Hải Phòng – tổ hợp nhà ở xã hội quy mô lớn đầu tiên của doanh nghiệp tại miền Bắc. Dự án tọa lạc tại phường Hải An (TP. Hải Phòng) với tổng diện tích hơn 8,5 ha, cung cấp khoảng 2.000 căn hộ, có diện tích linh hoạt từ 35-75 m2. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích công cộng, mảng xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, theo đúng tiêu chuẩn phát triển dòng sản phẩm EHome của Nam Long tại TP.HCM.

Dịch Chuyển Không Gian Đầu Tư – Một Mũi Tên Trúng Nhiều Đích

Nhìn nhận về thực tế trên, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Mội giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc các “ông lớn” bất động sản chuyển dịch địa bàn hoạt động từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc không đơn thuần là xu hướng nhất thời, mà phản ánh chiến lược phát triển dài hạn dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng về thị trường, dòng vốn, quy hoạch và nhu cầu thực tế.



Cụ thể, các doanh nghiệp bất động sản ngày càng có xu hướng đa dạng hóa địa bàn để tránh phụ thuộc vào một khu vực duy nhất, nhất là khi thị trường thường xuyên biến động về chính sách, pháp lý và sức cầu. Việc “Nam tiến” hay “Bắc tiến” giúp các tập đoàn chủ động hơn trong điều phối dòng vốn, tiếp cận các vùng thị trường có chu kỳ phát triển khác nhau – từ đó tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và kiểm soát rủi ro.

Ngoài ra, cũng theo ông Đính, việc dịch chuyển còn nhằm mục đích tìm kiếm dư địa phát triển mới và bắt nhịp quy hoạch liên vùng và hạ tầng kết nối. Sự phát triển mạnh mẽ của các tuyến cao tốc, đường vành đai, sân bay quốc tế tại cả hai miền giúp rút ngắn khoảng cách và mở rộng biên độ phát triển đô thị. Các doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội từ quy hoạch liên kết vùng như vùng Thủ đô Hà Nội, vùng Đông Nam Bộ hay tam giác kinh tế Bắc Ninh – Hải Phòng – Quảng Ninh… để triển khai những dự án quy mô lớn mang tính chất trung – dài hạn. Bên cạnh đó, sự dịch chuyển không chỉ là địa lý mà còn là sự tái cấu trúc chiến lược tài chính, sản phẩm và mô hình kinh doanh. “Việc mở rộng địa bàn là bước đi cần thiết để tăng độ nhận diện thương hiệu, mở rộng hệ sinh thái khách hàng và phát triển hệ thống phân phối toàn quốc. Trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp hơn, doanh nghiệp nào có mặt ở nhiều vùng địa lý sẽ có lợi thế cạnh tranh dài hạn cả về thương hiệu lẫn năng lực huy động vốn”, ông Đính nhấn mạnh.

