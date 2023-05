Opal Skyline đón đầu nhu cầu nhà ở Thuận An – Bình Dương

TP. Thuận An với những nhu cầu mới về an cư

Thuận An và Dĩ An vừa được thăng hạng xếp loại đô thị, trở thành 2 thành phố mới của Bình Dương. Cùng với tiềm lực kinh tế vốn đã mạnh mẽ, tỉnh cũng đón nhận lượng dân nhập cư lớn cùng tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao. Theo thống kê, Bình Dương hiện gia, kỹ có 45.000 chuyên sư nước ngoài và gần 1 triệu công nhân kỹ thuật cao, kỹ sư trong nước, mỗi năm nguồn lực này lại tăng từ 20-25%… Chính vì thế nhu cầu về nhà ở ngày một tăng, nhất là với phân khúc vừa và nhỏ, giá trị dưới 1,5 tỷ, dẫn tới một làn sóng BĐS mới xuất hiện tại đây.

Hiểu được nhu cầu đó, dự án Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh phát triển vừa được giới thiệu ra thị trường. Dự án gồm 2 tháp 36 tầng, với hơn 1500 sản phẩm được thiết kế hiện đại với đầy đủ tiện nghi.



Được thiết kế hiện đại và chuẩn mực, Opal Skyline mang đến nhiều sự lựa chọn cho cư dân

và nhà đầu tư tại Thuận An, Bình Dương

Chiếm tỷ trọng cao nhất hơn 60% là 946 căn hộ 2 phòng ngủ dành cho gia đình từ 2-4 thành viên. Có diện tích từ 60-65m2, các căn hộ được thiết kế thông minh, tối ưu hóa công năng sử dụng. Không gian bên trong rộng thoáng cùng trần cao giúp căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và không khí tươi. Ngoài giá trị an cư, đây còn được xếp vào loại hình sản phẩm mang tính thanh khoản tốt nhất do nhu cầu thị trường luôn cao.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, do tỉ lệ người trẻ sống độc lập ngày càng cao, nhu cầu sở hữu căn hộ nhỏ hoặc siêu nhỏ đã tăng từ 7.2% (năm 2009) lên 10.9% (năm 2019). Để thỏa mãn nhu cầu đó, Opal Skyline mang đến 404 căn hộ 1 phòng ngủ cho thị trường Thuận An. Hơn 400 căn hộ 1 phòng ngủ đầy đủ công năng có diện tích khoảng 40m2 cùng mức giá hợp lý, cung cấp những lựa chọn an cư cũng như đầu tư, cho thuê lý tưởng.

Đồng thời, dự án còn có 154 sản phẩm căn hộ 3 phòng ngủ dành cho đối tượng khách hàng có nguồn tài chính tốt và nhu cầu sở hữu không gian sống thoải mái hơn. Ngoài chức năng cơ bản, gia chủ hoàn toàn có thể tùy biến không gian các phòng ngủ trở thành phòng giải trí, phòng làm việc, phòng đọc sách hoặc mở rộng diện tích các phòng ngủ còn lại để phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Thế giới tiện ích nâng tầm giá trị

Nếu ví mỗi căn hộ là một món phục sức của riêng chủ sở hữu thì tổng thể cảnh quan của toàn dự án chính là sự kiêu hãnh của cả một cộng đồng. Đó chính là sự khác biệt giữa nhà phố/đất nền và dự án căn hộ bởi những giá trị trải nghiệm từ các tiện ích nội khu đi kèm.



Hồ bơi vô cực được bố trí tại tầng 4, tách biệt khỏi sự xô bồ của phố thị

Là một dự án được thiết kế đúng tiêu chuẩn hiện đại, căn hộ tại Opal Skyline được thiết kế với tầm nhìn rộng và thoáng, thu trọn thành phố trẻ Thuận An hoặc sân golf Sông Bé vào trong tầm mắt. Mỗi căn hộ tại đây đều có logia riêng tạo không gian lý tưởng giúp gia chủ thỏa sức tận hưởng cuộc sống, biến ngôi nhà thành tổ ấm đáng sống, đáng trở về. Chủ đầu tư cũng dành trọn tầng 4 để cư dân Opal Skyline trải nghiệm trọn vẹn phong cách sống hoàn toàn mới với hơn 25 tiện ích nội khu hấp dẫn. Các gia chủ có thể chăm sóc sức khoẻ toàn diện tại khu thể thao đa năng Gym – Yoga, hòa mình vào dòng nước trong xanh tại hồ bơi vô cực ở tầng 4, hay khẽ chạm những xúc cảm bình yên trong không gian xanh được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết tại vườn Opal.



Tiện ích sống tại tầng trệt dự án

Hầu hết các tiện ích mang giá trị tận hưởng cuộc sống đều được chủ đầu tư khéo léo bố trí ở tầng cao, nhằm tạo không gian riêng tư tuyệt đối, nâng tầm giá trị cho chính chủ nhân sử dụng.

Ngoài tiện ích tầng cao, chủ đầu tư còn bố trí các khu vực cộng đồng bao gồm nhà trẻ, sân chơi trẻ em, khu đi bộ, khu giao nhận hàng hóa… ở tầng trệt. Cùng với đó, là 24 căn shophouse giúp cư dân có nhiều tiện ích lựa chọn để tận hưởng những giá trị sống đích thực.





Dự án Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh làm nhà phát triển. Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư… Sở hữu vị trí giao thương chiến lược, liền kề Đại lộ Bình Dương, ngay trung tâm TP. Thuận An cùng thiết kế hiện đại và quy hoạch đồng bộ theo chuẩn quốc tế, dự án Opal Skyline mở ra cơ hội đầu tư sinh lợi hấp dẫn cho các nhà đầu tư và cơ hội an cư lý tưởng tại thị trường Bình Dương.

