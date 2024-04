Palm Manor – Biểu Tượng Sống Mới Tại Việt Trì (Phú Thọ)

Chủ đầu tư GP Invest vừa chính thức công bố giới thiệu dự án Palm Manor (TP Việt Trì, Phú Thọ). Palm Manor được đánh giá là dự án trọng điểm trên địa bàn TP Việt Trì nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung, với kỳ vọng sẽ làm thay đổi hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Palm Manor – Biểu Tượng Sống Mới Tại Thành Phố Lễ Hội

Khát vọng kiến tạo một “biểu tưởng sống” mới tại thành phố lễ hội (TP Việt Trì), GP.Invest sẽ mang đến những giá trị độc đáo và khác biệt hoàn toàn so với các bất động sản đã hiện hữu tại địa phương, thổi làn gió mới vào thị trường Tỉnh Phú Thọ.

Quy hoạch tổng thể của dự án Palm Manor. Ảnh: GP.Invest

Quy mô với quy mô 56,4 ha, Dự án Palm Manor bao gồm nhà thấp tầng, nhà ở xã hội và các công trình công cộng. Dự án đang triển khai Giai đoạn 1 với diện tích 28,4 ha với các hạng mục: hạ tầng cảnh quan, công viên cây xanh, hồ điều hoà, quảng trường và 676 nhà thấp tầng.

Palm Manor sở hữu vị trí đắc địa khi: nằm giữa khu vực “trái tim” Việt Trì, kết nối thuận tiện tới các tiện ích quan trọng nhất của Thành Phố (Quảng trường Hùng Vương, Công viên Văn Lang…) và các trục giao thông huyết mạch.

Đặc biệt, từ tâm huyết và sự đầu tư bài bản của GP.Invest, Palm Manor trở thành Khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại Tỉnh Phú Thọ với sự đồng bộ về nhà ở, hạ tầng cảnh quan. Với quy hoạch hệ thống tiện ích, công trình dịch vụ công cộng, cảnh quan cây xanh… chiếm 70% tổng diện tích Dự án.

Sở hữu 3 hồ cảnh quan (diện tích mặt nước 3,6ha), Công viên Thư giãn, Công viên Thể Thao và các vườn chủ đề… được đầu tư với tổng chi phí hàng triệu đô.

Bên cạnh những tiện ích cảnh quan thư thái là Quảng trường giải trí Palm Square sôi động và 2 tòa nhà tổ hợp thương mại, quy tụ các dịch vụ: mua sắm, thể thao trong nhà, nhà hàng…

Biệt thự đương đại Mỹ tại dự án Palm Manor. Ảnh: GP.Invest

Kiến trúc cảnh quan và thiết kế mẫu nhà cũng được GP.Invest chú trọng đầu tư theo Phong cách Mỹ đương đại tạo xu thế sống thời thượng và đem đến những trải nghiệm độc đáo riêng biệt chỉ có tại Palm Manor.

Để Palm Manor đảm bảo chất lượng vượt trội, GP.Invest lựa chọn nhà thầu uy tín, giàu kinh nghiệm như: Taisei Rotec (Nhật Bản) – Với năng lực và kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực thi công hạ tầng; Visicons – Đơn vị thi công có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Bứt tốc với tiến độ triển khai và không ngừng nghiên cứu, áp dụng những phương pháp xây dựng tiên tiến nhất để tối ưu hóa hiệu suất thi công, sau 5 tháng thi công, Palm Manor đã cất nóc một số dãy nhà, hoàn thành cơ bản hạ tầng đường giao thông và cây xanh trục giữa tuyến phố. Dự án Palm Manor dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2024.

GP.Invest – Vững Bước Cho Hành Trình Mới

Trải qua gần 17 năm phát triển, ưu tiên chất lượng và pháp lý, giữ vững uy tín thương hiệu là chiến lược xuyên suốt hành trình phát triển các bất động sản của GP.Invest. Với những nỗ lực bền bỉ và ý chí chinh phục, GP.Invest đã khẳng định vị thế Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu: Vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3 do chủ tịch nước trao tặng; Nằm trong Top 10 Thương hiệu mạnh ngành BĐS Việt Nam năm 2022; Dự án Tràng An Complex và The Nine đạt danh hiệu Dự án đáng sống nhất Việt Nam

Tất cả các Dự án của GP.Invest đều triển khai với đầy đủ pháp lý, bàn giao sổ đỏ ngày khi dự án hoàn thành và nhanh chóng tổ chức Hội nghị nhà chung cư, bàn giao quỹ Kinh phí bảo trì cho cộng đồng cư dân. Nhờ đó, các sản phẩm mang thương hiệu GP.Invest đều tạo ra tiếng vang lớn trên thị trường và bán hết hàng trước thời điểm Dự án đưa vào sử dụng.

Vững vàng với năng lực, kinh nghiệm được tích luỹ, GP.Invest đã sẵn sàng cho những bước tiến mới ngoài phạm vi thị trường Hà Nội và bước đi đầu tiên là tại thị trường Phú Thọ, với Khu đô thị Palm Manor (TP.Việt Trì) – Dự án được GP.Invest ấp ủ suốt hơn một thập kỷ với nhiều tâm huyết, nỗ lực và ý chí bền bỉ vượt qua nhiều thách thức.

Khánh Chi