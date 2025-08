Panaco – Đơn Vị Tư Vấn Giải Pháp Và Lắp Đặt Camera Nhà Xưởng Chuyên Nghiệp

Lắp đặt camera nhà xưởng hoàn toàn không đơn giản so với việc lắp camera thông thường. Từ việc lựa chọn loại camera phù hợp, bố trí góc nhìn hợp lý, bố trí vị trí đặt trung tâm và màn hình giám sát… phải được chuẩn bị ngay từ đầu để dự trù kinh phí cho hệ thống camera. Trong đó việc lựa chọn đúng đơn vị thi công có kinh nghiệm triển khai camera kho xưởng, nhà máy là hết sức quan trọng.

Vậy đâu mới là đơn vị lắp đặt camera nhà xưởng uy tín? Panaco là một đơn vị có nhiều năm trong nghề bán lẻ và lắp đặt camera quan sát chuyên nghiệp ở khu vực Miền Nam. Hôm nay Panaco sẽ chia sẽ tới chúng ta giải pháp lắp đặt camera cho nhà xưởng sao cho hiệu qủa và tiết kiệm chi phí nhất.

Giải Pháp Lắp Camera Analog Cho Nhà Xưởng

Camera Analog là loại camera có cổng kết nối bằng Jack BNC đây là camera truyền thống phổ biến nhất, tín hiệu được truyền từ camera về đầu ghi hình thông qua cáp đồng trục, hoặc chúng ta có thể sử dụng các loại dây cáp mạng và dùng bộ chuyển đổi video balun. Camera này có những ưu điểm và nhược điểm nào?

• Ưu điểm:

i) Tới thời điểm hiện tại camera này có giá khá rẻ, cho nên chi phí cho hệ thống camera xưởng sẽ thấp.

ii) Tín hiệu Analog truyền qua cáp đồng trục có thể đi xa 3-500m, bạn có thể lắp camera ở xa trung tâm đều được.

• Nhược điểm:

i) Tính hiệu analog thường bị nhiễu khi đi qua khu vực có điện 3 pha cho nên camera analog chỉ gắn cho nhà xưởng nhỏ đơn giản thì phù hợp.

ii) Theo sơ đồ mắc song song thì số lượng dây và vật tư phụ chiếm rất nhiều làm đội chi phí nhưng chất lượng cho hệ thống lại không đảm bảo. Mặc khác, dây nhiều về trung tâm rất khó xử lý về sau, gây nhà hiện tượng mất hình, nhiễu, chập chờn.

iii) Khó nâng cấp và mở rộng về sau vì nguyên lý phải kéo dây về trung tâm thì mới được?

iv) Camera analog chứa ít công nghệ hiện đại như: Nhận diện khuôn mặt, báo động, chớp đèn, hú còi…

Giải Pháp Lắp Đặt Camera IP Cho Nhà Xưởng

Camera IP là loại camera giám sát có cổng kết nối bằng RJ45, sử dụng dây cáp mạng để kết nối camera với Hub hoặc là modem internet. Hình ảnh của camera được mã hóa và xử lý trước khi truyền về trung tâm.

Hiện nay đây được xem là lựa chọn tối ưu nhất cho hệ thống camera an ninh nhà xưởng? Vậy ưu điểm và nhược điểm của dòng camera IP này là gì?

• Ưu điểm:

i) Camera IP được áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến phù hợp với nhu cầu giám sát ngày càng cao của người tiêu dùng. Điển hình như camera IP có độ phân giải cao hơn Analog cho nên chất lượng hình ảnh tốt hơn nhiều. Hoặc camera IP có thể ghi âm, đàm thoại, cảnh báo bằng âm thanh, còi hú, chớp đèn… Và còn nhiều tính năng vượt trội khác nữa

ii) Khi lắp camera IP cho nhà xưởng, bạn sẽ thấy số lượng dây kết nối rất ít hãy nhìn vào sơ đồ kết nối. Sau này bạn có thể lắp thêm camera ở bất kỳ vị trí nào mà không cần phải kéo về trung tâm.

iii) Mỗi camera IP sẽ có 1 địa chỉ IP duy nhất, cho nên bạn có thể truy cập vào từng camera và cấu hình theo ý muốn. Điều này rất hữu ích trong các trường hợp điều chỉnh độ sáng, thời gian lưu trữ, nhận diện khuôn mặt…

iv) Khi lắp camera IP cho nhà xưởng vấn đề khoảng cách hay bị nhiễu tin hiệu là điều không thể xảy ra.

• Nhược điểm:

i) Giá thành của camera IP sẽ cao hơn so với camera khác, cho nên xác định lắp camera IP thì tất nhiên chi phí sẽ cao hơn nhưng chất lượng bạn nhận lại luôn xứng đáng

ii) Đặc biệt là với số lượng camera nhà xưởng nhiều từ 32 camera trở lên thì băng thông mạng phải đủ lớn thì hệ thống camera mới hoạt động ổn định, trơn tru được.

iii) Do camera được kết nối trực tiếp với hệ thống mạng cho nênnguy cơ bị xâm nhập vào hệ thống camera trái phép là điều cần lưu ý khi triển khai. Đổi pass hệ thống camera và hệ thống mạng trước khi sử dụng.

Chúng ta có thể mở rộng hệ thống camera IP này bằng cách kết hợp với cáp quang để nâng cao hiệu quả đối với các nhà xưởng quy mô lớn. Việc kéo cáp quang có thể lắp camera ở nhiều khu nhà xưởng liền kề mà chi phí vẫn được đảm bảo và ổn định.

Ngoài ra tùy vào nhu cầu và quy mô nhà xưởng mà chúng ta có thể lắp đặt camera wifi không dây cho nhà xưởng. Từ 1-3 camera thì hiện nay camera wifi vẫn đảm bảo được nhu cầu giám sát của đại đa số người dùng.

Trên đây là những giải pháp lắp camera nhà xưởng phổ biến nhất mà Panaco thương triển khai. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn lựa chọn được cho mình giải pháp phù hợp. Hoặc liện hệ với Panaco để được khảo sát và tư vấn miễn phí.