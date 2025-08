Phân Khu Zenia – La Pura Đạt 95% Giao Dịch, Khuấy Động Thị Trường Đông Bắc TP.HCM

Ngày 8/6/2025, tại TP.HCM, sự kiện mở bán chính thức dự án thành phố dưỡng lành La Pura do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm nhà phát triển đã "khuấy động" thị trường bất động sản phía Nam khi giao dịch thành công 95% tổng quỹ hàng phân khu Zenia chỉ sau hơn 1 tháng chính thức ra mắt thị trường.

Sự kiện mở bán chính thức La Pura tạo tiếng vang lớn trên thị trường Đông Bắc TP.HCM

Sức nóng của La Pura đã được dự đoán trước, bởi dự án hội tụ loạt lợi thế vượt trội khi toạ lạc tại mặt tiền Quốc lộ 13, không gian sống dưỡng lành hiếm có, hệ tiện tích "all-in-one" với hơn 100 tiện ích nội khu. Bên cạnh đó, phương án thanh toán linh hoạt cũng giúp La Pura thu hút người mua, làm “dậy sóng” sức cầu.

Theo đó, khách mua căn hộ đợt này chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà, bàn giao đầy đủ nội thất, có thể vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi tài chính, La Pura còn mang đến "mưa quà tặng đẳng cấp" cho khách hàng tham dự sự kiện với các giải thưởng hấp dẫn như xe ô tô VF5 thời thượng, vàng, cùng hàng trăm voucher nghỉ dưỡng cao cấp tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh.

La Pura tạo sức hút đặc biệt với giới đầu tư

Trong bối cảnh giá nhà tăng liên tục và ngày càng cách xa thu nhập của đông đảo người dân, La Pura đánh trúng tâm lý người mua khi có mức giá hợp lý, tối ưu tài chính, công năng hoàn hảo, thiết kế thông minh, vận hành dễ dàng và quan trọng nhất là có thể khai thác ngay như một tài sản sinh lời. Dự án cùng đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài làm việc tại TP.HCM và các khu vực sát cạnh.

Giới quan sát thị trường cho rằng, việc giao dịch thành công 95% tổng quỹ hàng phân khu đầu tiên của La Pura không chỉ phản ánh sức hút thực tế của dự án, nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa, góp phần thay đổi diện mạo chung của thị trường bất động sản phía Đông Bắc TP.HCM. Khu vực này đang là một trong những tâm điểm phát triển tiềm năng nhất của thị trường bất động sản phía Nam khi loạt dự án hạ tầng đang được đẩy mạnh và TP.HCM mới dự kiến hoàn tất toàn bộ thủ tục thành lập, đi vào hoạt động vào ngày 15/9 tới đây.

La Pura đánh dấu sự trở lại đường đua của Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt

Sự kiện mở bán thành công dự án La Pura còn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Phát Đạt trên đường đua bất động sản, khẳng định vị thế thống lĩnh phân khúc căn hộ tại Bình Dương nói chung, khu vực Đông Bắc TP.HCM nói riêng – một trong những thị trường trọng điểm mà Phát Đạt đang tập trung phát triển. Thành công của La Pura là minh chứng rõ ràng cho năng lực phát triển sản phẩm bài bản, được xây dựng trên nền tảng pháp lý minh bạch, lộ trình triển khai rõ ràng và là bảo chứng cho giá trị bất động sản của Phát Đạt.

Phát triển bền vững, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm là yếu tố then chốt để Phát Đạt tuân thủ lộ trình phát triển, gia tăng giá trị tài sản cho người mua liên tục, giúp khách đầu tư an tâm ở an toàn và hài lòng khi tài sản ngày càng được nới rộng biên độ gia tăng. Đây cũng là bàn đạp quan trọng, mở ra giai đoạn tăng trưởng bền vững của Phát Đạt không chỉ trong năm 2025 mà còn cho nhiều năm tới.

Được biết, giai đoạn từ nay đến 2027, Phát Đạt triển khai ít nhất 6 dự án lớn tại Bình Định, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM …mang về dòng tiền doanh thu lên đến hơn 40 ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý, sau sáp nhập, Phát Đạt sở hữu quỹ đất hơn 500 hecta tại TP.HCM mới.

Trên nền tảng chiến lược rõ ràng, nguồn lực mạnh mẽ và sự kiên định đã được kiểm chứng, Phát Đạt không chỉ hướng đến phục hồi mà còn đặt mục tiêu dẫn dắt nhịp hồi sinh của thị trường bất động sản. 2025 chính là thời điểm để những giá trị thực được chuyển hóa thành thành quả cụ thể, khẳng định bản lĩnh doanh nghiệp trong vai trò người kiến tạo tương lai.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 06:31 10/06/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/phan-khu-zenia-la-pura-dat-95-giao-dich-khuay-dong-thi-truong-dong-bac-tphcm-20201224000030962.html

