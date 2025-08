Là thị trường bất động sản vệ tinh sôi nổi bậc nhất của TP.HCM, Bình Dương chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ của cơ cấu sản phẩm toàn thị trường trong những năm gần đây. Vậy hiện phân khúc bất động sản nào đang dẫn sóng thị trường Bình Dương?

Sự Lên Ngôi Mạnh Mẽ Của Căn Hộ Chung Cư

Thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của căn hộ chung cư. Hơn 5 năm về trước, đất nền là phân khúc bất động sản áp đảo nguồn cung và giao dịch thị trường Bình Dương thì trong 5 năm trở lại đây, câu chuyện đã đổi khác. Dữ liệu thị trường 9 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn đưa ra những thông tin đáng chú ý. Theo đó, cả trên thị trường mua bán và cho thuê, căn hộ chung cư đang giữ ngôi vị quán quân về mức độ quan tâm. Cụ thể, trên thị trường mua bán, căn hộ chung cư dẫn đầu về mức độ quan tâm với tỉ lệ tăng trưởng 6% so với thời điểm đầu năm. Trên thị trường cho thuê, căn hộ chung cư bỏ xa tất cả các phân khúc khác về mức độ quan tâm, tăng trưởng 33% so với đầu năm.

Thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của căn hộ chung cư. Ảnh: Vnexpress

Đáng nói, dù là phân khúc bất động sản thu hút quan tâm lớn nhất ở cả thị trường bán và thị trường cho thuê nhưng sự áp đảo về mức độ quan tâm có sự phân hóa rõ rêt. Hiện mức độ quan tâm chỉ tập trung ở các căn hộ có vị trí gần TP.HCM là Dĩ An và Thuận An. Đây cũng là hai khu vực có mức độ quan tâm căn hộ top đầu thị trường Bình Dương với các con số tăng trưởng so với đầu năm lần lượt là 20% và 7%.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, sở dĩ phân khúc bất động sản căn hộ chung cư Bình Dương hút khách bởi nhu cầu ở thực của thị trường rất lớn. Là thủ phủ công nghiệp phía Nam, Bình Dương thu hút nhu cầu sinh sống lớn, tỷ lệ gia tăng dân số cao. Theo Tổng cục Thống kê , mật độ dân số và tỷ suất nhập cư Bình Dương là 26,4% đứng đầu cả nước. So với hàng loạt các thị trường vệ tinh khác thì Bình Dương là tỉnh gần TP.HCM với vị trí cửa ngõ giao thương. Mặt bằng giá căn hộ chung cư tại Bình Dương cũng thấp hơn so với TP.HCM, khi giá chung cư trung bình tại 3 điểm nóng là Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một chỉ dao động 28-33 triệu đồng/m2. Với lợi thế an cư, mức độ quan tâm chung cư Bình Dương chủ yếu đến từ nhu cầu người dân địa phương và lân cận. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn chỉ rõ, về mặt địa lý, mức độ quan tâm chung cư Bình Dương đến từ 2 nhóm khách hàng chính là Bình Dương và TP.HCM. Trong đó khách hàng từ TP.HCM chiếm 49%, khách hàng Bình Dương chiếm 33%.

Sức Hút Chung Cư 1 Tỷ Đồng Tại Bình Dương

Bên cạnh những nguyên nhân được ông Đinh Minh Tuấn chỉ ra, ông Phạm Hải Lâm, một nhà đầu tư kiêm môi giới kì cựu tại Dĩ An (Bình Dương) cho biết, sở dĩ mối quan tâm với chung cư Bình Dương tăng trưởng mạnh thời gian gần đây còn đến từ sự xuất hiện của dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền, có tầm giá chỉ hơn 1 tỷ đồng/căn. Dòng sản phẩm này đang hấp lực mạnh mẽ cả người mua ở thực và giới đầu tư. Trên thực tế, dòng căn hộ chung cư có tầm giá 1 tỷ đã tuyệt chủng hoàn toàn tại TP.HCM. Và ngay cả với thị trường Bình Dương, đây cũng là dòng sản phẩm hiếm. Bởi trước đó, thị trường chung cư Bình Dương xuất hiện khá nhiều sản phẩm căn hộ có mức giá từ 40 triệu đông/m2 trở lên.

Căn hộ vừa túi tiền, có tầm giá 1 tỷ đồng đang tạo nên hấp lực lớn trên thị trường bất động sản Bình Dương. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Với người mua ở thực ở TP.HCM và Bình Dương thì sự xuất hiện của phân khúc bất động sản căn hộ có giá chỉ hơn 1 tỷ đồng/căn đang giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền. Với nhóm khách hàng đầu tư thì kì vọng vào cả bài toán dòng tiền và lãi vốn với chung cư Bình Dương rất lớn khi dòng căn hộ hơn 1 tỷ đồng/căn xuất hiện. Minh chứng là mức độ quan tâm tăng trưởng vượt bậc trên cả 2 thị trường mua bán và cho thuê của Batdongsan.com.vn. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, một số cái tên nhà ở vừa túi tiền tại Bình Dương có thể kể đến như:

Mới đây nhất, vào ngày 10/9, Liên doanh Nhật Bản gồm Cosmos Initia (thành viên của Daiwa House Group) – TT Capital – Koterasu Group chính thức ra mắt dự án TT AVIO – căn hộ Nhật Bản ngay Vincom Plaza Dĩ An, Bình Dương, cách TP.Thủ Đức (TP.HCM) 10 phút di chuyển. TT AVIO có diện tích đa dạng, từ 1 đến 3 phòng ngủ, với mức giá chỉ từ 1,23 tỷ/ căn. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dù có mức giá vô cùng tối ưu, phù hợp với nhu cầu số đông song tất cả căn hộ TT AVIO sẽ được bàn giao nội thất thương hiệu nổi tiếng, thiết kế hiện đại, tiện ích cao cấp, mang đến môi trường sống chuẩn Nhật cho cư dân. Và đặc biệt, dự án này đang gây xôn xao với phương thức thanh toán lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, khách hàng được quyền thỏa thuận thanh toán theo khả năng của mình để sở hữu căn hộ.

Một dự án vừa túi tiền khác cũng được ra mắt thị trường Bình Dương gần đây là chung cư Benhill. Được biết, Benhill có vị trí mặt đường Thuận Giao 25, khu dân cư Thuận Giao 2, TP Thuận An. Với diện tích đa dạng từ 37,4m2 – 95,8m2, thiết kế từ 1 – 3 phòng ngủ, mức giá từ 26 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,1 – 1,5 tỷ đồng cho các căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ, Benhill góp phần giải bài toán nhà ở vừa túi tiền của người dân Bình Dương và khu vực lân cận, trong đó có TP.HCM.

Ngoài ra, dự án A&T Sky Garden (TP Thuận An) cũng chuẩn bị mở bán đợt mới trong tháng 9 với giá từ 32 triệu đồng/m2. Như vậy các căn hộ nhỏ trong dự án (45m2, 1 phòng ngủ) có giá từ 1,44 tỷ đồng.Ngoài các dự án giá rẻ trên, thị trường Bình Dương còn 2 dự án chung cư giá rẻ khác có khoảng giá tầm hơn 1 tỷ đã được mở bán trước đó là Phú Đông SkyOne tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An với mức giá chỉ khoảng 31,5 triệu đồng/m2. Dự án cung cấp cho thị trường 780 căn hộ có diện tích 42-75m2 với tổng giá thành chỉ khoảng 1,5- nhỉnh 2 tỷ đồng/căn. Và dự án Honas Residence với khoảng giá 30 triệu đồng/m2, diện tích dao động cho các căn có diện tích nhỏ 40m2 cũng chỉ hơn 1 tỷ đồng/căn.

Cũng theo ông Đinh Minh Tuấn, Bình Dương có lợi thế lớn về cơ sở hạ tầng, tỷ lệ đô thị hóa và triển vọng quy hoạch tích cực. Trong thời gian tới, Bình Dương dự kiến đón nhận nhiều chính sách hỗ trợ thị trường. Nguồn cung căn hộ chung cư Bình Dương nói riêng và bất động sản Bình Dương nói chung đang chiếm ưu thế lớn so với các tỉnh trong cùng khu vực. Những căn hộ có khoảng giá hơn 1 tỷ đồng ở Bình Dương sẽ đáp ứng và giải bài toán nhức nhối về thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền tại TP.HCM và Bình Dương, góp phần bình ổn thị trường bất động sản.

Khánh Chi

