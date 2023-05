Khách mời của “Có hẹn với chuyên gia bất động sản” là ông Lê Quyết Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị Keller Williams Vietnam và tiến sĩ Đinh Thế Hiển – chuyên gia kinh tế. Nhận định về phân khúc bất động sản sẽ lên ngôi trong thời gian tới, ông Thắng cho biết bất động sản ven các khu công nghiệp đang được hưởng lợi từ nguồn FDI đổ mạnh vào Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh đang xuất hiện rất nhiều các khu công nghiệp. Do đó, bất động sản ven các khu công nghiệp là phân khúc đáng để đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể mua đất ven đô, ven trung tâm thành phố. Hiện tỉ lệ đô thị hóa tại Việt Nam là 35%, thấp hơn so với các nước trong cùng khu vực, dư địa phát triển vùng ven của Việt Nam còn rất lớn. Đây cũng là phân khúc đáng lưu tâm khi đầu tư.

Ông Thắng cũng cho rằng đầu tư bất động sản “dựa” vào các đường cao tốc đến trung tâm Hà Nội, TP.HCM cũng là một cách sinh lời nhanh hơn. Bất động sản ở các thị trường tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ hưởng lợi từ sự phát triển của đường cao tốc đến Hà Nội; Cam Ranh (Khánh Hòa), Bảo Lộc (Lâm Đồng) gắn với sự phát triển mạnh của cao tốc Dầu Giây.

Về câu hỏi có nên đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, ông Thắng cho rằng đầu tư bất động sản liên quan đến du lịch là một hướng đi triển vọng. Dù Covid-19 khiến bất động sản nghỉ dưỡng gặp nhiều khó khăn nhưng bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế mà không phải nơi nào cũng có được. Với lợi thế đường bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên đẹp nhưng chưa được khai thác hết, bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam sẽ bùng nổ mạnh trong tương lai khi dịch bệnh được kiểm soát. “Với bất động sản nghỉ dưỡng, nhà đầu tư cần đánh mạnh vào bất động sản khai thác được dòng tiền trong tương lai”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Đinh Thế Hiển cho rằng bất động sản nghỉ dưỡng có 2 dạng đầu tư chính. Thứ nhất là người mua hùn vốn với công ty kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng trong vai trò một cổ đông và ai cổ phần nhiều thì được chia lãi nhiều. Quá trình kinh doanh, các công ty chia lợi nhuận cho các cổ đông dựa trên kết quả kinh doanh.

Hình thức thứ 2 là vốn hóa dưới dạng các căn biệt thự, condotel, vận hành theo hình thức timeshare. Người mua được sở hữu nhưng về hình thức thì không khác bao nhiêu so với hùn vốn. Nhưng đổi lại, người mua được nghỉ mười mấy ngày trong một năm tại chính dự án nghỉ dưỡng đó. Ở hình thức này sẽ có đơn vị quản lý cho thuê và chia lời theo cam kết lợi nhuận. Nhưng thực tế 1 số dự án đã cho thấy việc cam kết lợi nhuận là không an toàn như trường hợp Coco Bay. Ở giai đoạn hạch toán chia lời, cổ đông cũng không thể kiểm soát quá trình hoạt động mà chỉ nhận thông báo để hưởng lợi nhuân, mà lợi nhuận này vốn phụ thuộc vào quá trình quản lý của resort. Condotel hay biệt thự nghỉ dưỡng là hai loại hình này chưa được nhà nước cấp sở hữu riêng, chưa được an toàn vì nhà nước chỉ cấp sổ đỏ chung cho dự án đó bất động sản nghỉ dưỡng chứ không cấp sở hữu riêng cho từng condotel và biệt thự nghỉ dưỡng. Đây là 2 hình thức đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng mà nhà đầu tư bất động sản có thể cân nhắc, tìm hiểu. Ông Hiển cho biết với các nhà đầu tư cá nhân, việc tham gia vào sân chơi đầu tư bất động sản, dù lựa chọn vị trí, sản phẩm nào đều nên chọn các chủ đầu tư lớn, uy tín trên thị trường.

Duy Bách