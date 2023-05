Phân khúc nhà phố Long An đón đà tăng giá mới

Phân khúc nhà phố được kỳ vọng sẽ tăng mảng sáng cho thị trường Long An trong năm 2022

Triển vọng tăng giá của phân khúc nhà phố Long An

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhu cầu mua nhà để đầu tư sẽ tiếp tục tăng cao trong 1 – 2 năm tới. Cùng với đó, giá BĐS cũng được dự báo vẫn tăng trong tương lai do nguồn cung hạn chế, trong khi cầu không giảm…

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc CBRE cho biết, dù thị trường đang khó khăn bởi dịch bệnh song nhiều phân khúc vẫn tăng giá. Đơn cử, tại TP.HCM, biệt thự tăng 3%, nhà phố tăng 17%, nhà phố thương mại tăng 6%.

TS. Cấn Văn Lực cho hay, trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 2 năm tới, Chính phủ và Quốc hội đang họp bàn để thống nhất có một gói khoảng 60.000 – 65.000 tỷ đồng phát triển nhà ở. Đây sẽ là một cú huých rất tốt với mức lãi suất tương đối ưu đãi, có thể thấp hơn thị trường hiện nay khoảng 3 – 4%.

Dự báo, giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư công lên tới 2,87 triệu tỷ đồng, hy vọng đạt giải ngân 95%, cao hơn mức 75% của giai đoạn 2016-2020. Long An là một trong những địa phương được đầu tư công cao sẽ tạo đà cho BĐS tăng trưởng.

Trong năm 2022, phân khúc nhà riêng, nhà mặt phố giá rao bán có xu hướng gia tăng tại những khu dân cư mới, hưởng lợi từ tỷ lệ tiêm vaccine cao và mở cửa du lịch (theo batdongsan.com dự báo).

Những khu dân cư mới sẽ được hưởng lợi thời gian tới

Trong đề án chuyển một số huyện ngoại thành lên quận, Sở Nội vụ TP.HCM xây dựng lộ trình cụ thể để đến năm 2025, các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè lên quận hoặc “thành phố trong thành phố”. Thông tin này không chỉ tác động đến giá đất địa phương mà còn lan rộng về Long An, đặc biệt là những vùng phụ cận như Tân An, Đức Hoà, Bến Lức…

Đó là những tín hiệu tích cực để tăng mảng sáng cho thị trường trong năm 2022, đặc biệt phân khúc nhà phố tại Long An đang được kỳ vọng cao về triển vọng tăng giá nhờ sở hữu nhiều ưu thế vùng và tiềm năng nội tại. Nhà đầu tư đổ vào Long An kỳ vọng cao vào các dự án chất lượng, đáp ứng nhu cầu an cư.

TP. Tân An “đón sóng” cận đô dịp cuối năm

Là thành phố trung tâm của Long An, TP. Tân An với mũi nhọn về hạ tầng, công nghiệp, ưu thế cận TP.HCM và là địa phương đón đà tăng giá mạnh của thị trường thời gian qua đã tạo thêm nhiều động lực và niềm tin cho nhà đầu tư đổ về đây “săn” BĐS dịp cuối năm.

Đánh giá về tiềm năng của thị trường này, anh Hoàng Trung (nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM) cho biết, TP. Tân An là cực phát triển trọng điểm của Long An, bật lên từ chính thế mạnh hạ tầng, công nghiệp và vai trò trung tâm của tỉnh, tốc độ phát triển của khu vực này kéo theo sự tăng trưởng của BĐS, đặc biệt tại phân khúc nhà phố.

Bên cạnh đối tượng đầu tư hay khách hàng có nhu cầu mua BĐS “second home” tại vùng cận đô, sự gia nhập của lượng khách hàng trẻ đến từ TP.HCM và giới chuyên gia, chuyên viên tại các khu công nghiệp với mức thu nhập cao cùng phong cách sống hiện đại cũng tạo nên nhóm khách hàng mới cho thị trường này. Đặc biệt là các dự án chất lượng, mang phong cách riêng của chủ đầu tư uy tín. Riêng những dự án cận sông, gần giao lộ thuận tiện như Taka Garden Riverside Homes (do Cát Tường Group phát triển) được nhiều khách hàng là người mua để ở lẫn nhà đầu tư quan tâm.

Là doanh nghiệp tiên phong kiến tạo những công trình “bất động sản Nhân văn – Bền vững”, Cát Tường Group đã tạo nên dấu ấn khác biệt và đem lại chuẩn sống chuẩn Nhật mới cho cư dân TP. Tân An và vùng phụ cận.

Taka Garden Riverside Homes – dự án tiên phong chuẩn Nhật đầu tiên tại TP. Tân An hút khách hàng

Với quy mô 13.620m2, khu dân cư chuẩn Nhật Taka Garden Riverside Homes được tích hợp nhiều tiện ích đáp ứng xu hướng sống khỏe đang được ưa chuộng hiện nay như: khu vườn Nhật, công viên ven sông, Kotobuki trò chơi trẻ em, đài vọng cảnh, BBQ ngoài trời… hệ thống cây xanh trải đều khu dân cư cùng vị thế đắc địa bên dòng sông Vàm Cỏ Tây yên ả, đem lại không gian sống “xanh” đúng nghĩa cho cư dân.

Mỗi ngày, cư dân có thể chạy bộ tại đường ven sông Vàm Cỏ Tây trong lành; rèn luyện sức khỏe khu thể thao chuyên biệt; trẻ em có thể thỏa sức khám phá tại khu vui chơi… Tận hưởng nhịp sống sôi động và sự an yên ngay giữa lòng phố thị đem lại sự cân bằng và khoẻ mạnh là lối sống mà cư dân hiện đại đang hướng đến.

Điểm cộng của Taka Garden Riverside Homes là mức giá cạnh tranh tại khu vực chỉ với 1,8 tỷ đồng/căn nhà phố, cùng chính sách bán hàng linh hoạt giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% (khoảng 540 triệu), 70% còn lại ngân hàng đối tác Vietcombank hỗ trợ vay lên đến 20 năm. Cát Tường Group sẽ hỗ trợ khách hàng với mức lãi suất 0% trong thời hạn 18 tháng cùng nhiều phương thức trả lãi dài hạn phù hợp cùng cơ hội nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn: xe ô tô Honda HRV 2021, xe Honda SH Mode, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inches…

Hưởng lợi từ sự phát triển đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng, tiện ích của thành phố trung tâm tỉnh Long An, Taka Garden Riverside Homes với chuẩn sống chất Nhật riêng cùng sự đồng hành của Anabuki – đơn vị quản lý danh tiếng của Nhật Bản hứa hẹn làm gia tăng giá trị đầu tư, trở thành sự lựa chọn đáng cân nhắc trên thị trường.