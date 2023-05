Phân khúc nhà riêng ảm đạm cuối năm

Tuy nhiên, trong bối cảnh ảm đạm chung của thị trường do tác động của Covid-19, phân khúc nhà riêng Hà Nội cũng chứng kiến sự sụt giảm giao dịch so với cùng kì các năm trước. Cụ thể, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , nhà riêng Hà Nội trong các ngõ ngách, tùy từng vị trí, độ rộng của ngõ mà giá bán dao động phổ biến từ 1,5-7 tỷ đồng/căn. Giai đoạn thị trường khởi sắc, giá bán nhà riêng trong các ngõ có thể đạt mức tăng 10-15%/năm. Năm 2019 so với năm 2016, giá nhà riêng tại khu vực Ba Đình, Đống Đa có mức tăng mạnh nhất, đạt 20-25%. Đơn cử, vào thời điểm đó, giá nhà riêng trong các ngõ thuộc Đội Cấn, Liễu Giai, Đốc Ngữ (Ba Đình) đã tăng từ 90-120 triệu đồng/m2 năm 2016 lên mức 120-150 triệu đồng/m2 năm 2019; nhà riêng ở Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Thái Thịnh, Thái Hà (Đống Đa) tăng từ 80-120 triệu đồng/m2 lên mức 105-150 triệu đồng/m2. Mức tăng thấp hơn thuộc về nhà riêng trong ngõ nhỏ khu vực Tây Hồ và Cầu Giấy, phổ biến từ 10-15%. Cụ thể, nhà riêng trong các ngõ Lạc Long Quân, Nghi Tàm, Xuân La, Xuân Đỉnh (Tây Hồ), giá tăng từ 60-90 triệu đồng/m2 lên mức 80-100 triệu đồng/m2; tại Quan Hoa, Dịch Vọng, Nguyễn Phong Sắc, Yên Hòa (Cầu Giấy), giá tăng từ 50-85 triệu/m2 lên 60-100 triệu/m2.