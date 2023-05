Phân khúc “Second Home” sẽ bùng nổ tại Vũng Tàu trong năm 2019

Vũng Tàu – nơi lí tưởng cho những chuyến đi ngẫu hứng của người Sài Gòn



Vũng Tàu chỉ cách Sài Gòn 90 phút chạy xe (Hình ảnh: Dự án The Sóng Vũng Tàu)

Vừa đi học về, 2 bé nhà anh Nghĩa vội quăng cặp sách nằm thừ trên giường vì mệt. Nhưng vừa nghe ba hứa mai cho về nhà ở Vũng Tàu, 2 đứa mặt chợt sáng rực lên vui vẻ.

Anh Nghĩa, giám đốc một công ty kĩ thuật ở Quận 2, chọn cho mình một căn hộ tại Vũng Tàu, để cuối tuần 2 đứa nhỏ được về với biển. “Sài Gòn chật chội quá em à, mỗi ngày thấy mấy đứa nhỏ viêm họng, ho hen vì khói bụi không lớn nổi mà anh thấy tội. Nên anh mua căn hộ này đơn giản lắm, để cuối tuần đưa nhóc nhỏ về đây, cho chạy nhảy nô đùa nghịch cát, ăn hải sản tươi, hít không khí biển cho mấy đứa được phát triển cho khoẻ mạnh. Rồi lâu lâu đưa ba mẹ về đây, cho ba mẹ đi du lịch, dưỡng già, chứ Sài Gòn ồn ào không ngủ được.

Đặc biệt thích nhất là nhà mình, muốn về khi nào về, không phải đợi check-in, check-out mệt mỏi, đúng giờ. Với cả, một năm mà thuê khách sạn 20-30 ngày là vài năm cũng đủ tiền mua nhà ở Vũng Tàu rồi em”.

Anh Nghĩa cho biết anh chọn Vũng Tàu vì không có thành phố biển nào gần Sài Gòn hơn Vũng Tàu. Muốn đến với Vũng Tàu, chỉ cần 90 phút chạy xe. 90 phút ngắn ngủi đôi khi chỉ bằng thời gian dân công sở chạy xe hơi từ Quận 1 về Quận 7 trong lúc tan tầm.

Khác với anh Nghĩa, Linh Phi – Trợ lý giám đốc của một công ty bất động sản lớn nhất Sài Gòn lại chọn nhà tại Vũng Tàu để có một nơi bình yên để chill và xả tress. Đây là nơi mà Phi thường tìm về mỗi khi căng thẳng. Khác những chuyến đi dài phải chuẩn bị đủ thứ, mỗi khi trở về căn nhà thứ 2 ở Vũng Tàu, Phi chẳng cần phải chuẩn bị áo quần, vali, đồ trang điểm hay đợi chờ check-in, check-out như những chuyến đi dài khác.



Nhiều người chọn một ngôi nhà thứ 2 tại Vũng Tàu để “chill” và xả tress (Hình phối

cảnh hồ bơi của dự án The Sóng Vũng Tàu)

Ngôi nhà này, là nơi mà Linh Phi với đám bạn hay đến vào dịp cuối tuần, ra chợ mua mớ hải sản tươi, về nhà bật bếp hấp vội cân ghẹ, uống vài ngụm vang, rồi chơi bài, hát hò, chill trên sky bar. Ngôi nhà này, là niềm tự hào của Linh Phi khi bạn bè mỗi lần xuống chơi lại xuýt xoa, ngưỡng mộ. Đôi khi mệt mỏi quá, Linh Phi về với căn hộ này, ngâm nước nóng một hồi, rồi chui vào phòng, bật nhiệt độ thật lạnh và thu lu trong chăn ngủ một giấc say thật là say. Sáng ra, hết mệt, Linh Phi lại lên xe trở về Sài Gòn.

Linh Phi hay anh Nghĩa, là một trong hàng chục nghìn người Sài Gòn sở hữu một second home tại Vũng Tàu, đơn thuần là một ngôi nhà thứ 2 đủ xa để yên bình, tách biệt với những xô bồ của Sài Gòn, nhưng đủ gần để sẵn sàng cho những chuyến đi bất chợt cuối tuần, hay thậm chí tối đi sáng về của người Thành Phố.

Thị trường quá hiếm hoi dự án “chất”

Nhu cầu sở hữu căn hộ Second Home của người Sài Gòn tại Vũng Tàu là rất lớn, tuy nhiên số dự án căn hộ cao cấp, sở hữu vị trí đắc địa ven biển Vũng Tàu lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên hàng cứ ra là sốt. Trong 5 năm trở lại đây, khu vực trung tâm của Vũng Tàu, ven biển Bãi Sau chỉ có duy nhất một dự án căn hộ du lịch phù hợp làm Second Home được công bố ra thị trường.

Cụ thể, ngày 10/8 vừa qua, Tập Đoàn An Gia – Một trong những tập đoàn bất động sản nổi tiếng với nhiều dự án căn hộ tại TP.HCM đã công bố ra thị trường tổ hợp căn hộ du lịch 5 sao The Sóng lớn nhất Vũng Tàu trên mảnh đất kim cương ngay Bãi Sau. Theo công bố của An Gia, dự án The Sóng Vũng Tàu cao 36 tầng, khi hoàn thành sẽ cung ứng ra thị trường hơn 1.500 căn hộ du lịch hạng sang. Tính đến thời điểm hiện tại, The Sóng sẽ là dự án có quy mô lớn và cao nhất tại Vũng Tàu.

Dự án này thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi tọa lạc tại mảnh đất kim cương đẹp nhất Vũng Tàu trên mặt tiền đường Thi Sách, sát khách sạn 5 sao Pullman và cách Bãi Sau vài bước chân. Đặc biệt, theo quy hoạch mới nhất của Vũng Tàu, khu vực mà dự án The Sóng tọa lạc sẽ được UBND TP. Vũng Tàu phát triển khu giải trí về đêm, nằm giữa tâm điểm của cung đường resort 5 sao. Theo giới đầu tư địa ốc Vũng Tàu, sẽ khó có thể tìm được một quỹ đất đẹp như The Sóng tại Vũng Tàu ở thời điểm hiện tại.



Khu công viên nước trên tầng 5 của The Sóng Vũng Tàu

Là dự án căn hộ du lịch cao cấp nhất Vũng Tàu, dự án The Sóng được chủ đầu tư chi mạnh để phát triển hàng loạt các tiện ích “đỉnh” chưa từng xuất hiện tại Vũng Tàu như: Hồ mây trên độ cao hơn 100m dài 50m, tổ hợp sky bar và công viên nước trên cao đầu tiên của Vũng Tàu, siêu sảnh đón 5 sao cao 9m. Thiên đường ẩm thực Golden Gate với hàng chục các nhà hàng lẩu băng chuyền, beer club Vuvuzuela, quán nướng Hàn Quốc…

Theo chia sẻ của đại diện Tập Đoàn An Gia, đa số các khách hàng tìm hiểu dự án The Sóng đều là người Sài Gòn, sở hữu The Sóng để làm “Second Home”, ít có mục đích đầu tư.

Đặc biệt, theo khảo sát, sau The Sóng của An Gia, tại Bãi Sau – khu vực được người Sài Gòn ưa thích lựa chọn để làm Second Home sẽ hầu như không có dự án nào được công bố nữa. Các dự án khác chủ yếu toạ lạc ở khu vực ngoại vi thành phố hoặc khá xa biển.

Thảo Vy

(Theo Dân trí)