Pháp lý hoàn thiện - bảo chứng an toàn về tiềm năng sinh lời của Imperium Town Nha Trang

Dự án duy nhất tại Nha Trang hoàn thiện pháp lý

Không phải ngẫu nhiên bất động sản toạ lạc tại các thành phố biển được ưa chuộng. Dòng sản phẩm này khơi dậy nhu cầu sở hữu khách hàng về một không gian sống gần biển đáp ứng cả hai nhu cầu an cư và đầu tư. Cộng hưởng nhiều lợi thế từ vị trí, quy hoạch, hạ tầng cùng pháp lý minh bạch, Imperium Town Nha Trang vừa là một sản phẩm để đầu tư kinh doanh, đồng thời giống như một ngôi nhà – chốn an cư với không gian sống cao cấp.

Trước khi giới thiệu đến khách hàng, chủ đầu tư đã xác định rõ về nguồn gốc đất khi triển khai dự án. Theo đó, Imperium Town Nha Trang nằm trong phạm vi đất ở được hình thành đơn vị ở, đảm bảo đúng quy định pháp luật và chính sách của nhà nước. Dự án bàn giao sổ hồng cho khách hàng, giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho dự án trên thị trường bất động sản, giúp nhà đầu tư an tâm về khả năng thanh khoản của dự án.

Hiện Imperium Town Nha Trang đã hoàn thiện về mặt pháp lý cũng như các giấy tờ và quyết định cần thiết được cơ quan chức năng phê duyệt. Dự án có sở hữu lâu dài giúp tăng độ tin cậy khi chuyển nhượng trong tương lai, mang đến giá trị an cư, kinh doanh sinh lời cho chủ sở hữu. Nỗ lực “vượt khó" trong giai đoạn dịch bệnh, giá nguyên vật liệu “leo thang", Imperium Town Nha Trang hiện xây dựng đến tầng 21 và dự kiến bàn giao vào quý IV/2023. Thời điểm này cũng là lúc thị trường du lịch hồi phục trở lại, đón sóng lợi nhuận khi khai thác cho thuê căn hộ bên Vịnh Ngọc.

Với mức giá chỉ từ 42 triệu/m2, căn hộ cao cấp ven biển Imperium Town Nha Trang sở hữu lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường. Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ vay lên tới 75% giá trị căn hộ, thanh toán ban đầu chỉ từ 10%. Ngân hàng Vietinbank và chủ đầu tư Indochine Nha Trang đã ký kết hợp tác bảo lãnh cho dự án. Theo đó, Vietinbank cam kết đảm bảo quyền lợi tài chính cho khách hàng khi mua căn hộ Imperium Town Nha Trang. Thỏa thuận cấp bảo lãnh này đánh dấu nỗ lực của chủ đầu tư trong việc ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, tuân thủ hướng dẫn của Sở Xây dựng trong quy trình hoàn thiện pháp lý dự án.

Căn hộ cao cấp ven biển Imperium Town Nha Trang kiến tạo giá trị sống bền vững cho khách hàng.

Thừa hưởng vị trí đắc địa ngay trung tâm phía nam Nha Trang, cùng "bộ sưu tập" tiện ích nội khu và ngoại khu đồng bộ, kết hợp khung pháp lý hoàn chỉnh, Imperium Town Nha Trang mang đến lợi thế khác biệt so với các dự án cùng phân khúc.

Trong tương lai, khi nguồn cung căn hộ tại các thành phố biển ngày càng hạn chế, những sản phẩm có sở hữu lâu dài, được quy hoạch với hệ thống tiện ích phong phú, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, nghỉ ngơi, trải nghiệm… nhanh chóng được lòng khách hàng.

Bảo chứng an toàn từ pháp lý

Nhìn chung thị trường bất động sản hiện nay, các sản phẩm hình thành trong tương lai được khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, bởi đây là mô hình mang lại cơ hội sở hữu nhà với chi phí hợp lý. Việc “đi trước đón đầu" để đầu tư tại các dự án này mang lại dòng lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản như một chiếc lò xo bị nén do gặp nhiều khó khăn trong pháp lý cũng như ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Vì thế, những dự án có pháp lý minh bạch, đảm bảo giá trị nhanh chóng tạo được niềm tin với khách hàng, kể cả mua để ở hay mua để đầu tư.

Pháp lý minh bạch giúp khách hàng an tâm khi sở hữu bất động sản.

Thực tế cho thấy, sản phẩm bất động sản có đầy đủ pháp lý giúp người mua được hưởng nhiều quyền lợi của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Khách hàng có thể an tâm an cư lâu dài, đồng thời tin tưởng vào tiềm năng gia tăng giá trị tài sản bền vững, hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh như chậm bàn giao, vướng tranh chấp hay dự án ảo… Nhất là khi lãi suất ngân hàng ở mức tương đối thấp, kênh đầu tư vàng, chứng khoán có nhiều biến động, việc “bỏ tiền" vào bất động sản giúp nhà đầu tư an tâm bảo toàn tài sản. Bất động sản sở hữu lâu dài vừa là kênh sinh lời bền vững, vừa là “của để dành” an toàn cho dòng tiền trung và dài hạn.

Đặc biệt tại các địa phương thị trường bất động sản phát triển sôi động như Khánh Hoà, số liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, năm 2021, Khánh Hòa gần như không có dự án đủ điều kiện bán hàng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Địa phương chỉ có một vài dự án tiếp tục mở bán đợt tiếp theo với số lượng vài trăm căn, chủ yếu là nhà ở xã hội, toàn tỉnh chỉ có khoảng 21 dự án chung cư. Chính vì thế, các dự án có pháp lý minh bạch như Imperium Town Nha Trang nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách hàng.

Theo đại diện chủ đầu tư Indochine Nha Trang, việc đảm bảo các thủ tục pháp lý đầy đủ là trách nhiệm, cam kết cũng như khẳng định uy tín của chủ đầu tư, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân khi sở hữu bất động sản.

“Thấu hiểu mong muốn của khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện đầy đủ cam kết đã đưa ra và tuân thủ yêu cầu của pháp luật. Nhờ đó, dự án có sự minh bạch về pháp lý, nhà đầu tư hoàn toàn có thể an tâm khi lựa chọn đồng hành lâu dài cùng Indochine Nha Trang”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.