Bất động sản pháp lý minh bạch – kênh đầu tư an toàn

Trong các loại hình bất động sản, phân khúc nhà liền thổ được đánh giá cao về tốc độ tăng giá. Giới chuyên gia nhận định, giá trị của nhà liền thổ tăng tỷ lệ thuận với với tốc độ phát triển của khu vực.

Theo thông tin từ một số đơn vị nghiên cứu thị trường, mức tăng giá trung bình của loại hình nhà phố, biệt thự tại TP.HCM ở mức 5-10%/năm, riêng các dự án có vị trí đẹp, được đầu tư hạ tầng hoàn thiện theo giai đoạn, mức tăng có thể đạt từ 20-30% trong vòng 1 năm. Trong vòng 3 năm, giá thứ cấp có thể đạt mức tăng đến 50% tùy dự án và vị trí. Tình trạng khan hiếm nhà ở tại TP.HCM cùng nhu cầu nhà ở cao sẽ tiếp tục đẩy giá BĐS tăng thêm trong vài năm tới.

Tuy nhiên, để tránh rủi ro trước làn sóng đầu tư có thực có ảo khắp nơi dưới nhiều hình thức, nhiều chuyên gia khuyên rằng các nhà đầu tư nên tìm hiểu thị trường kỹ lưỡng, chọn chủ đầu tư uy tín, có vị trí đẹp, sản phẩm gần hoàn thiện, có sẵn hạ tầng và cư dân, pháp lý minh bạch để tránh “bánh vẽ” quy hoạch từ môi giới.

Khu nhà phố thương mại One Palace 2 tọa lạc ngay trung tâm quận 12 đang là “tâm điểm” đầu tư thời gian qua

Trước thực tế đó, Khu nhà phố thương mại One Palace 2 tọa lạc ngay tuyến đường Ven Kênh, phường Thạnh Xuân, quận 12, tiếp giáp với trục đường huyết mạch Hà Huy Giáp, đang trở thành kênh đầu tư mới an toàn, bền vững dành cho các nhà đầu tư với những ưu thế nổi bật trên thị trường BĐS quận 12 nói riêng và TP.HCM nói chung.

One Palace 2 – “Sổ hồng trao tay” được lòng nhà đầu tư

Trước thực trạng quỹ đất hạn hẹp, trong thời gian tới, nguồn cung nhà phố, nhất là nhà phố có giá trị vừa phải dưới 5 tỉ đồng/căn sẽ tiếp tục khan hiếm. Trong đó, những sản phẩm có đầy đủ hồ sơ pháp lý sẽ luôn được người mua nhà “săn tìm”. Đặc biệt hơn, bất động sản nào nằm trong khu vực hạ tầng hoàn thiện sẽ càng trở thành hàng hiếm và giá trị hơn nữa.

Khu nhà phố thương mại One Palace 2 toạ lạc ngay trên trục đường ven kênh, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM. Liền kề ngay tuyến đường Hà Huy Giáp – tuyến đường huyết mạch của Quận. Chỉ mất chưa đầy 5 phút để di chuyển đến trung tâm hành chính của quận 12. Từ One Palace 2, khách hàng dễ dàng di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố chỉ khoảng 15 phút di chuyển.

Với quy mô 106 căn nhà phố thương mại, diện tích cơ bản từ 50-60 m2 gồm: 01 trệt, 01 lửng, 02 lầu, 01 áp mái các sản phẩm tại One Palace 2 đều được thiết kế theo phong cách tân cổ điển Châu Âu, đề cao đến sự đẳng cấp, sang trọng cho gia chủ.

One Palace 2 thiết kế theo phong cách tân cổ điển Châu Âu đề cao sự đẳng cấp, thời thượng.

Bên cạnh đó, One Palace 2 với 3 mặt view sông Vàm Thuật và đối diện dự án Công viên 150ha của Thành phố, liền kề “sông nước” mang đến phong thủy cực tốt về tài lộc, vượng khí cho gia chủ, liền kề “công viên” – nơi luôn được xem là “lá phổi xanh” mang đến không khí trong lành và mát mẻ nhất. Không chỉ vậy, nhà phố còn tích hợp mọi tiện ích nội – ngoại khu đa dạng, phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm, giải trí, ăn uống và thư giãn,… mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp.

Không chỉ gây ấn tượng bởi không gian sống xanh, One Palace 2 còn ghi điểm trong mắt nhà đầu tư bởi pháp lý minh bạch, số hồng riêng từng nhà, đây là lợi thể “đỉnh” của nhà phố trên thị trường bất động sản quận 12 nói riêng và TP.HCM nói chung.

One Palace 2 ghi điểm tuyệt đối trong mắt nhà đầu tư khi sở hữu pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng căn.

Với mức giá bán chỉ từ 4,8 tỷ đồng/căn, bàn giao thô/hoàn thiện tùy vào nhu cầu khách hàng, One Palace 2 được đánh giá có mức giá "hấp dẫn" trong cùng phân khúc. Đặc biệt, khi mà quỹ đất hiện nay vô cùng khan hiếm và nguồn cung về phân khúc bất động sản liền thổ luôn hạn chế thì One Palace 2 là lựa chọn vô cùng tốt cho tất cả khách hàng trong giai đoạn này. Sở hữu nhà phố thương mại One Palace 2, khách hàng còn được ngân hàng BIDV và FINA hỗ trợ vay lên đến 70%.

Sở hữu pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng nhà, vị trí thuận tiện, hạ tầng giao thông phát triển là những lý do khiến One Palace 2 trở thành một trong những điểm đến đầu tư và an cư nhất đầy tiềm năng nhất tại TP.HCM hiện nay.