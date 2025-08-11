Phát Đạt Tái Cấu Trúc Mạnh Mẽ: Dồn Lực Cho Miền Nam Để Đón Thời Cơ Vàng

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang cho thấy sự quyết liệt khi tái cơ cấu danh mục đầu tư, rút khỏi các dự án tại miền Trung để tập trung toàn lực vào thị trường miền Nam – nơi được đánh giá là có thể tăng trưởng cực mạnh trong 5–10 năm tới.

Tái Cơ Cấu Để Tập Trung Nguồn Lực Vào Mục Tiêu Ưu Tiên

Trong quý II/2025, Phát Đạt đã ghi nhận doanh thu tài chính tích cực nhờ thương vụ thoái vốn khỏi Công ty CP Đầu tư Bất động sản Ngô Mây – chủ đầu tư dự án Q1 Tower. Đây là một phần trong chiến lược rút lui khỏi các dự án trên thị trường miền Trung của doanh nghiệp này. Hiện Phát Đạt vẫn tiếp tục tái cơ cấu danh mục dự án để thúc đẩy chiến lược mới. Trong đó, thị trường TP.HCM và vùng phụ cận được Phát Đạt chọn làm mục tiêu ưu tiên.

Theo lãnh đạo của Phát Đạt, các đô thị trẻ vùng duyên hải miền Trung vốn giàu tiềm năng dài hạn, đã được Công ty dành nhiều nguồn lực đầu tư để đón đầu triển vọng phát triển. Tuy nhiên, chiến thuật “mai phục để đón đầu” không còn phù hợp với định hướng “tăng trưởng nhanh – hiệu quả cao – chú trọng dòng tiền” của Phát Đạt ở thời điểm hiện tại.

Dự án Thuận An 1&2 của Phát Đạt đã chính thức đủ điều kiện bán hàng.

Do vậy, việc thoái vốn khỏi các dự án ở miền Trung giúp Công ty gia tăng thanh khoản, giảm áp lực tài chính, đồng thời tái phân bổ dòng vốn vào những dự án trên khu vực ưu tiên có thể mang lại dòng tiền và lợi nhuận sớm hơn. Đây là cách tiếp cận phù hợp trong giai đoạn thị trường đòi hỏi tốc độ xoay vòng vốn và tính linh hoạt cao.

Miền Nam – Tâm Điểm Chiến Lược

Với định hướng mới, Phát Đạt tập trung vào TP.HCM và các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và Đồng Nai. Theo đánh giá của Phát Đạt, khu vực này hội tụ đầy đủ yếu tố “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” gồm hạ tầng có tính kết nối cao với hệ thống giao thông, vành đai, cao tốc được đầu tư mạnh. Đồng thời, có mãi lực bất động sản lớn nhờ dân số đông và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến nhu cầu nhà ở liên tục tăng mạnh. Qua đó, giá bất động sản vẫn có biên độ tăng hấp dẫn so với các khu vực khác. Yếu tố xúc tác mạnh nhất là chính sách điều chỉnh địa giới hành chính đã mở ra cơ hội mở rộng không gian phát triển đô thị.

Dự án Serenity Phước Hải đang được Phát Đạt tích cực thúc đẩy các giai đoạn chuẩn bị.

Đặc biệt, Phát Đạt không chỉ nhắm đến khu vực vệ tinh mà còn quay lại vùng lõi đô thị TP.HCM – “trái tim” của thị trường bất động sản cả nước. Công ty đã chuẩn bị quỹ đất ở những vị trí đắc địa, pháp lý sẵn sàng, tiêu biểu như dự án tại đường Kỳ Đồng, để phát triển các dự án mang tính biểu tượng, tạo dấu ấn thương hiệu và thu hút dòng vốn mới từ khách hàng lẫn nhà đầu tư.

Hiện nay, Phát Đạt đã sở hữu hơn 500 ha quỹ đất tại TP.HCM và vùng phụ cận. Nhiều vị trí nằm ở khu vực có mức độ đô thị hóa cao, hạ tầng kết nối hoàn thiện, phù hợp phát triển cả dự án ở thực lẫn bất động sản thương mại. Song song đó, Công ty cũng tích cực mở rộng quỹ đất tại Đồng Nai, nơi được dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ nhờ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Với tốc độ tích lũy hiện nay, quỹ đất của Phát Đạt có thể chạm mốc 1.000 ha trong tương lai gần. Đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng, giúp doanh nghiệp có sẵn nguồn dự án để triển khai liên tục, tạo điều kiện linh hoạt khi hợp tác với các đối tác lớn, vì quỹ đất sạch và pháp lý rõ ràng luôn là yếu tố hấp dẫn hàng đầu.

Hợp Tác Để Bứt Phá

Đồng thời với việc tái cơ cấu danh mục dự án và mở rộng quỹ đất, trong chiến lược mới, Phát Đạt xem hợp tác chiến lược với các đối tác lớn là chìa khóa tiếp theo để tạo bứt phá. Trong thời gian qua, Phát Đạt đã tăng tốc xúc tiến các thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác lớn trong nước và quốc tế. Việc hợp tác với các đối tác này không chỉ giúp mở rộng năng lực tài chính, mà còn giúp gia tăng uy tín và sức mạnh thương hiệu cho Phát Đạt trên thị trường vốn.

Ngoài quỹ đất lớn làm nền tảng vững chắc cho hợp tác chiến lược, Phát Đạt còn có điểm mạnh về kinh nghiệm triển khai dự án ở nhiều phân khúc, từ căn hộ, khu đô thị đến bất động sản nghỉ dưỡng. Khả năng kiểm soát tiến độ, tối ưu chi phí và đưa ra sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thị trường đã được chứng minh qua các dự án thành công.

Chính những yếu tố này giúp Phát Đạt trở thành đối tác tiềm năng với các tập đoàn và quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, đang tìm kiếm doanh nghiệp nội địa có quỹ đất tốt, am hiểu pháp lý và thị trường để cùng hợp tác phát triển. Phát Đạt hội tụ đầy đủ các yếu tố đó, đồng thời sở hữu tầm nhìn chiến lược rõ ràng – điều khiến khả năng hợp tác trong tương lai gần trở nên rất sáng sủa.

Dự án La Pura do Phát Đạt làm đơn vị phát triển đã mở bán từ tháng 06 đang gia tăng tốc độ bán hàng.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua một giai đoạn bản lề, khi yếu tố sàng lọc trở nên khắt khe và xu hướng phát triển thiên về thực chất, hiệu quả. Trong bối cảnh này, chiến lược của mỗi doanh nghiệp không chỉ quyết định khả năng sống còn mà còn mở ra cánh cửa cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, Phát Đạt đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Với quỹ đất lớn, kinh nghiệm phát triển dày dạn, chiến lược tập trung vào miền Nam và định hướng hợp tác với các đối tác lớn, Công ty không chỉ nắm bắt đúng thời cơ mà còn chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07:00 11/08/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/phat-dat-tai-cau-truc-manh-me-don-luc-cho-mien-nam-de-don-thoi-co-vang-69549.html

