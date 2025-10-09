Phát Đạt Tăng Tốc Thận Trọng Trước Áp Lực Tăng Trưởng Nhanh

Bức tranh kinh doanh quý 3/2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) cho thấy nhiều tín hiệu tích cực giữa bối cảnh ngành bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm. Phát Đạt ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, phản ánh hướng đi đúng đắn trong chiến lược tái cấu trúc danh mục dự án và đa dạng hóa nguồn thu.

Theo kết quả ước tính, doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Phát Đạt đạt trên 1.190 tỷ đồng, trong đó, doanh thu quý 3 đạt hơn 404 tỷ đồng, gần tương đương mức của cả 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 117 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận 9 tháng lên hơn 282 tỷ đồng. Kết quả này thể hiện nỗ lực tăng tốc của doanh nghiệp và khả năng kiểm soát rủi ro, duy trì hiệu quả tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Tăng Trưởng Đến Từ Chiến Lược Tập Trung Và Chọn Lọc

Động lực chính cho kết quả khả quan trong quý 3 của Phát Đạt đến từ dự án Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic – Gia Lai), mang về doanh thu lũy kế hơn 710 tỷ đồng, chiếm khoảng 83% tổng doanh thu chuyển nhượng bất động sản. Đây là dự án trọng điểm hiện nay của Phát Đạt tại khu vực duyên hải miền Trung, giữ sự kết nối và vị thế của Phát Đạt trên thị trường ngoài TP.HCM.

Với địa thế và mô hình sản phẩm phù hợp với thị trường, Quy Nhơn Iconic đóng góp doanh thu lớn cho Phát Đạt trong 9 tháng đầu năm.

Song song đó, doanh thu quý III ghi nhận sự đóng góp từ việc chuyển nhượng dự án tại đường Kỳ Đồng (TP.HCM) với 125,9 tỷ đồng, cho thấy Phát Đạt vẫn duy trì được dòng tiền từ các sản phẩm ở thị trường truyền thống.

Đặc biệt, Phát Đạt đã có bước tiến rõ nét trong mảng dịch vụ tư vấn và phát triển dự án – một nguồn thu mới giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào việc bán hàng thuần túy. Doanh thu dịch vụ quý 3 đạt 101 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với nửa đầu năm, chủ yếu đến từ hợp đồng tư vấn phát triển dự án La Pura. Đây là gợi ý cho định hướng “doanh nghiệp phát triển bất động sản tích hợp” mà Phát Đạt đang hướng tới, với khả năng cung cấp giải pháp toàn diện từ phát triển quỹ đất, thiết kế, tư vấn pháp lý đến triển khai dự án.

Dự án La Pura mở đường cho nhiều định hướng của Phát Đạt trong phát triển theo mô hình mới.

Cùng với đó, doanh thu tài chính 9 tháng đạt hơn 222 tỷ đồng, chủ yếu từ hoàn nhập chênh lệch tỷ giá, lãi tiền gửi và chuyển nhượng công ty dự án – cho thấy tình hình tài chính lành mạnh, giúp Phát Đạt duy trì đòn bẩy hợp lý để chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc sắp tới.

Lựa Chọn Sự Thận Trọng Trước Áp Lực Tăng Trưởng Nhanh

Trong định hướng chiến lược Phát Đạt đã công bố, năm 2025 được xem là bản lề trong kế hoạch 5 năm (2025–2030). Sau giai đoạn tái cơ cấu danh mục và củng cố hệ thống tài chính, Công ty bước vào chu kỳ tăng tốc nhưng với tinh thần “tăng trưởng thận trọng”, nghĩa là chỉ chọn những dự án có khả năng sinh lời cao, pháp lý rõ ràng, hoàn chỉnh và gắn với nhu cầu thực.

Trong quý 4/2025, Phát Đạt đang tập trung vào đợt mở bán mới của Quy Nhơn Iconic và La Pura, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án Thuận An 1 & 2 tại Bình Dương. Đặc biệt, Công ty kỳ vọng bước đột phá từ hợp tác chiến lược với đối tác nước ngoài trong dự án Thuận An. Đây là một dấu hiệu cho thấy Phát Đạt đang từng bước hội nhập sâu hơn vào chuỗi phát triển bất động sản quốc tế, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn quản trị và minh bạch tài chính.

Dự án Thuận An được kỳ vọng mang đến đột phá cho Phát Đạt trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường 9 tháng đầu năm 2025, Phát Đạt đã đi đúng hướng: tăng trưởng có kiểm soát, củng cố nội lực, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tạo giá trị bền vững hơn. Sự chuyển mình từ “doanh nghiệp phát triển dự án” sang “doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái bất động sản” chính là bước tiến chiến lược giúp Phát Đạt không chỉ vững vàng trong ngắn hạn mà còn kiến tạo lợi thế dài hạn.

Trong giai đoạn mới, Phát Đạt đề cao tốc độ, nhưng không chọn tăng trưởng nóng bằng mọi giá, mà hướng đến tăng trưởng có nền tảng, chiều sâu và giá trị thực. Bằng chiến lược “tăng tốc thận trọng”, doanh nghiệp đang tạo dựng một nền móng vững chắc cho hành trình 5 năm tới, với khát vọng trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu theo chuẩn mực quốc tế.