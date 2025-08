Những tháng cuối năm, thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến sự sôi nổi của khu vực phía Đông với một loạt nguồn cung mới chào hàng tại đây. So với phía Tây, phía Đông Hà Nội đang áp đảo về nguồn cung căn hộ mới.

Giữa tháng 11, phía Đông Hà Nội tiếp tục đón thêm một dự án mới là phân khu The Paris thuộc The Metropolitan (Vinhomes Ocean Park). Phân khu The Paris sẽ mở bán 2 tòa là Tòa PR1: The Parkview – Tầm nhìn xanh mát – 481 căn và Tòa PR5: The Inspire – Sự kết nối. Được biết, các tòa thấp có chiều cao từ 30 – 38 tầng, 01 tầng hầm thông nhau với đa dạng các loại hình căn hộ, từ căn Studio, 1 ngủ, 1 ngủ +1, 2 ngủ, 2 ngủ + 1 và 3 ngủ. Diện tích các căn hộ dao động từ 27,1 – 97,4m2.