Phía Đông TP.HCM Dẫn Đầu Nguồn Cung Căn Hộ Sơ Cấp Trong Quý 1/2025

Nguồn cung căn hộ mới của thị trường bất động sản TP.HCM trong các tháng đầu năm đang tập trung chính ở khu vực phía Đông là thành phố Thủ Đức. Vị thế quán quân về nguồn cung sơ cấp của Thủ Đức không chỉ được khẳng định trong quý 1/2025 mà sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, nguồn hàng sơ cấp thuộc phân khúc căn hộ đang được chào bán trên thị trường TP.HCM đều tập trung chính ở thành phố Thủ Đức. Không chỉ cùng một khu vực, nguồn hàng còn cùng chung đặc điểm “giá cao”. Đơn cử có thể kể đến như dự án thành phần The Opus One thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park có giá chào bán dao động từ 75 – 90 triệu đồng/m2, Alta Height – The 9 Stellars có giá bán từ 70 – 80 triệu đồng/m2; King Crown Infinity có giá từ 99 – 125 triệu đồng/m2, Eaton Park được chào bán từ 145-160 triệu đồng/m2, Masteri Grand View – The Global City có mức giá từ 100-150 triệu đồng/m2, Lancaster Legacy được giao dịch với giá từ 200-230 triệu đồng/m2.