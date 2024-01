Thời điểm cuối năm, phía Tây Hà Nội sôi nổi khi hàng loạt thông tin về các dự án mới được tung ra thị trường. Nguồn cung bất động sản Hà Nội là sự chiếm lĩnh của thị trường phía Tây với nhiều dự án ra hàng tập trung ở khu vực này.

Một thực tế là nguồn cung bất động sản mới của thị trường phía Tây Hà Nội chủ yếu là dòng căn hộ và tập trung chính ở khu đô thị Vinhomes Smart City . Đại đô thị này đã, đang và sẽ chứng kiến cuộc ra hàng của loạt ông lớn địa ốc vào thời điểm cuối năm 2023 và đầu 2024. Sau khi dự án The Canopy Residences được hợp tác phát triển bởi Vinhomes và Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) chính thức nhận booking, mới đây nhất, khu đô thị Vinhomes Smart City đón nhận thêm thông tin 2 dự án mới sẽ mở bán thời gian sắp tới là Lumiere Smart City và Lumi Hanoi.

Cùng thời điểm, toà SA1 thuộc phân khu The Sakura của chủ đầu tư Vingroup cũng thông báo nhận cọc. SA1 là toà cuối cùng của phân khu The Sakura thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City. Được biết, toà nhà được thiết kế theo hình chữ Z với chiều cao 38 tầng, đa dạng loại hình căn hộ với diện tích linh hoạt từ 25,1-82,4m2, mật độ 19 căn/sàn. Trước đó, phân khu The Sakura đã bàn giao 2 tòa SA2, SA3 và tòa SA5 đang xây dựng.