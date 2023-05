Phố thương mại Lộc Phát: Đất vàng phát triển kinh doanh

Bến Cát chuyển mình phát triển

Trong 5 năm gần đây, tăng trưởng thương mại – dịch vụ của thị xã Bến Cát đạt mức bình quân 30%/năm và đang có xu hướng tăng mạnh song song với thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp. Trước đây, để tìm một khu mua sắm không phải chuyện dễ thì hiện nay, các trung tâm điện máy, siêu thị, nhà hàng cao cấp, thậm chí trường quốc tế, bệnh viện đa khoa, trung tâm hội nghị – triển lãm… đều đầy đủ tại Bến Cát.

Theo ông Chu Thanh Hải, Tổng giám đốc Uniland, thị xã Bến Cát là cửa ngõ chiến lược của tỉnh Bình Dương cũng như miền Đông Nam Bộ. Những năm vừa qua, tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa của Bến Cát rất cao. Hiện nay, tại đây không thiếu bất cứ tiện ích dịch vụ nào và vẫn đang có thêm nhiều dự án mới chuẩn bị triển khai.



Ông Hải cho rằng, chính việc ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp đã giúp thị xã Bến Cát lột xác nhanh chóng, kinh tế chuyển mạnh theo hướng công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Theo thống kê, trên địa bàn Bến Cát đang có 8 khu công nghiệp lớn với tổng diện tích hơn 4.000ha và toàn thị xã đã thu hút khoảng 3.249 dự án. Trong đó có 2.679 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng và 570 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 6,1 tỷ USD.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, lần đầu tiên Bến Cát vượt mặt Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một để xác lập vị trí quán quân hút vốn FDI với 1,5 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018 và vượt kế hoạch cả năm. “Với tốc độ phát triển hiện nay, dự kiến thị xã Bến Cát sẽ lên đô thị loại 2 vào năm 2020. Đó sẽ tiếp tục là bước ngoặt giúp lĩnh vực thương mại – dịch vụ đột phá mạnh mẽ”, ông Hải nói.

Cơ hội cho bất động sản thương mại

Hiện nay, dân số thị xã Bến Cát vào khoảng 300.000 người. Con số này vẫn đang tăng nhanh với hàng chục ngàn lao động nhập cư mỗi năm. Cùng với đó, nhu cầu thương mại – dịch vụ trên địa bàn cũng sẽ tiếp tục tăng cao.



Để đáp ứng nhu cầu đó, thị xã Bến Cát đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại – dịch vụ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, bưu chính – viễn thông, vận tải, nhà ở, chợ, dịch vụ công nghiệp. Các dự án mới này sẽ tập trung chủ yếu ở phía Tây Bắc thị xã, trên trục ĐT 240 kết nối Bến Cát với Bàu Bàng, Dầu Tiếng và đi Tây Ninh.

Gần đây, khá nhiều dự án bất động sản thương mại đã được triển khai dọc theo trục phát triển này tạo nên sự nhộn nhịp hiếm có. Mới nhất, Công ty cổ phần Cao su Lộc Phát đã công bố dự án phố thương mại Lộc Phát, nằm trên hai tuyến đường TX-D4 và ĐH 619, kết nối trực tiếp với đường ĐT 240. Dự án có quy mô 7,2ha, bao gồm 467 nền nhà phố vườn, shophouse và các tiện ích như trường học, công viên, khu thể dục thể thao, phố thương mại.

Các tuyến giao thông nội bộ của phố thương mại Lộc Phát có lộ giới từ 13 – 15m, kết nối xuyên suốt với các khu vực xung quanh và giúp phát huy tối đa tiềm năng khai thác kinh doanh cho các dãy phố. Bên cạnh đó, dự án được hưởng lợi thế lớn khi dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích của thị xã Bến Cát như trung tâm hội nghị – triển lãm Bến Cát, chợ Bến Cát, trung tâm thương mại Điện Quang Việt Hoa (Đài Loan), Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, Đại học quốc tế Việt Đức, Đại học Thủ Dầu Một…



Một lợi thế khác của phố thương mại Lộc Phát là nằm ngay giao điểm vàng của 13 khu – cụm công nghiệp với quy mô lên đến 10.000ha trên hành lang phát triển Bến Cát – Bàu Bàng. Trong tương lai, khi cảng cạn ICD Bàu Bàng và khu công nghệ cao rộng 900ha đi vào hoạt động, khu vực này sẽ là “thủ phủ công nghiệp” của tỉnh Bình Dương với hàng chục ngàn doanh nhân, chuyên gia và kỹ sư làm việc. Điều này biến phố thương mại Lộc Phát trở thành đất vàng cho các hoạt động kinh doanh, logistics và giá trị bất động sản cũng sẽ tăng cao.

Hiện nay, hạ tầng của phố thương mại Lộc Phát đã gần hoàn thiện, pháp lý đầy đủ rõ ràng. Với mức giá cực thấp chỉ 560 triệu đồng/nền, phố thương mại Lộc Phát là lựa chọn phù hợp với đại đa số người dân có nhu cầu an cư cũng như các nhà đầu tư. Đặc biệt, khách hàng sẽ được áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt và hưởng cùng lúc 3 ưu đãi lớn trong chương trình tri ân cuối năm (kéo dài đến hết ngày 5/1/2020) gồm: Tặng ngay 1.000 USD, chiết khấu 10% trên tổng giá trị sản phẩm và cơ hội trúng sổ tiết kiệm trị giá lên đến 1 tỷ đồng.

Có thể nói, phố thương mại Lộc Phát không chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thương mại – dịch vụ của đông đảo cư dân tại Bình Dương mà còn mang đến sản phẩm giàu triển vọng cho các nhà đầu tư bất động sản.

