PhoDong Village – Dự án xanh tiêu biểu 2019

Trong bối cảnh thị trường BĐS hiện đang đối mặt với khá nhiều biến động và có nhiều sản phẩm đa dạng, để khẳng định giá trị và vị thế, công ty SCC đã quyết định chọn cách làm riêng biệt: Cam kết phát triển hơn nữa về “chất” khi bàn giao đến khách hàng.

Bên cạnh các tập đoàn thiết kế, kiến trúc sư danh tiếng trên thế giới như: Surbana (Singapore), EAI-Groupe (Pháp), KTS Thierry Van De Wyngaert – cựu Chủ tịch Viện hàn lâm Kiến trúc Pháp, SCC luôn chọn các đối tác thi công lớn để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án như Hòa Bình, Newtecons (thành viên của Coteccons),…

“Công ty SCC chấp nhận giá thành cao để đảm bảo tiến độ và tạo niềm tin với khách hàng. Chúng tôi thấy quan trọng nhất là niềm tin, khi khách hàng đặt niềm tin vào mình mà mình làm mất niềm tin thì rất khó lấy lại được”, ông Trần Việt Anh – Tổng Giám đốc công ty SCC khẳng định.

Khu đô thị kiểu mẫu PhoDong Village đã hiện hữu với không gian sống xanh chuẩn

quốc tế và hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp

Sau 6 năm phát triển, những tâm huyết và sự chăm chút của công ty SCC đã thành hình nên khu đô thị kiểu mẫu PhoDong Village giữa “thành phố phía Đông” tương lai. Đặc biệt, công ty SCC đã dành hơn 75% quỹ đất để phát triển không gian xanh và chuỗi tiện ích 4 sao đẳng cấp. Với những giá trị hiện hữu tạo nên một phong cách sống chuẩn mực và cộng đồng cư dân tinh hoa ưu tú, PhoDong Village được bình chọn là “Dự án xanh tiêu biểu 2019” bởi tạp chí Nhịp cầu đầu tư và hội đồng các chuyên gia.

Tại PhoDong Village, không gian xanh và môi trường sống trong lành được kiến tạo từ 3 công viên trung tâm, 6 công viên vệ tinh cùng dải công viên ven sông Rạch Chiếc dài 2km. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên với 24 cung đường được trang trí bằng 17 loài hoa rực rỡ sắc màu. Đồng thời, chuỗi tiện ích đồng bộ đã hoàn thiện như: PhoDong Club, hồ bơi, yoga, gym, tennis, sauna, nhà hàng, September Cafe, kid-room, trường học, cửa hàng tiện lợi,… luôn sẵn sàng phục vụ cư dân.

Cộng đồng cư dân tinh hoa ưu tú tại PhoDong Village đồng điệu ở phong cách sống hiện đại

và gắn kết với nhau qua những hoạt động xã hội vui tươi, đầm ấm

Khu đô thị kiểu mẫu PhoDong Village cũng là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng mang tính nhân văn sâu sắc như: Ngày hội người cao tuổi “Sống vui – Sống khỏe”, chương trình “Vũ điệu PhoDong”, “Trải nghiệm Yoga xanh cùng PhoDong Village”,… Sự tinh tế và văn minh trong ứng xử cộng đồng là nền tảng thiết yếu tạo ra môi trường sống lành mạnh. Đây là lợi ích đầu tư lâu dài cho thế hệ tương lai – một giá trị vô hình khó có thể đong đếm bằng vật chất tại PhoDong Village.

Tối ưu hệ giá trị cho chủ nhân PhoDong Village

Theo khảo sát, khách hàng hiện nay luôn ưu tiên lựa chọn những dự án có hạ tầng, tiện ích và cư dân đã thành hình. Sự hiện hữu mang đến sự an tâm, giúp khách hàng thuận tiện an cư hoặc mang đến lợi ích tức thì khi triển khai ngay các dịch vụ kinh doanh phù hợp. Do đó, tính thanh khoản và giá trị của sản phẩm trong dự án hiện hữu cũng cao hơn từ 15 – 25% so với dự án mới.

Cùng với quy hoạch “thành phố phía Đông” với Q.2 là đô thị hạt nhân, sự hoàn thiện hạ tầng và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu là yếu tố quan trọng giúp khu đô thị PhoDong Village ghi điểm với nhà đầu tư và khách hàng an cư trên thị trường BĐS TP.HCM.

Không gian sống “bình yên giữa thiên nhiên” tại khu đô thị kiểu mẫu PhoDong Village

là lựa chọn lý tưởng của các khách hàng thông minh

Một điều thú vị được ghi nhận là giao dịch thứ cấp của PhoDong Village được săn đón nhưng không quá sôi động, lý do quan trọng vì hầu hết khách hàng chọn nơi này làm đích đến để an cư và vô cùng hài lòng khi sinh sống, hiếm có ý định dịch chuyển.

Đáp lại sự mong đợi của thị trường, DKRA Vietnam – Tổng đại lý tiếp thị & phân phối PhoDong Village tiếp tục giới thiệu nhà phố thương mại và biệt thự phố vườn có pháp lý hoàn chỉnh, mức giá chỉ từ 8,6 tỷ đồng/căn, thời gian thanh toán kéo dài đến 16 tháng và được ngân hàng hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi.

Hội tụ đầy đủ chuẩn sống cao cấp trong tọa độ vàng trung tâm hành chính Q.2 – trái tim của “thành phố phía Đông”, khu đô thị kiểu mẫu PhoDong Village là bài toán đầu tư thông minh, tối ưu hệ giá trị cho chủ nhân: tích lũy một khối tài sản có giá trị lâu dài cũng như giá trị tinh thần cho gia đình và thế hệ tương lai.

Nguyễn Lê