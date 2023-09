Phụ Huynh Hiện Đại Tậu Căn Hộ Tại Cần Thơ Cho Con Đi Học Và Đầu Tư Sinh Lời

Phụ huynh hiện đại đã hướng đến căn hộ để đầu tư cho con cái học tập, lập nghiệp và đầu tư sinh lời. Một dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm TP Cần Thơ được lòng hội phụ huynh và giới trẻ bởi tính an ninh cao, kiến trúc hiện đại, có chất riêng.

Tư Duy Của Phụ Huynh Hiện Đại

Xứng tầm vị thế trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo, TP Cần Thơ có 5 trường đại học, 2 phân hiệu đại học đóng trên địa bàn; với đa dạng ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Năm 2022, các cơ sở giáo dục đã tuyển mới và đào tạo 47.911 người (trong đó có 9.846 học sinh, sinh viên).

TP Cần Thơ là trung tâm Giáo dục & Đào tạo vùng ĐBSCL

Giáo dục đại học đã phát triển về quy mô, chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu bối cảnh hội nhập quốc tế. Ðiển hình Trường Ðại học Cần Thơ đã khẳng định được vị trí, vai trò trung tâm, đứng đầu về đào tạo bậc đại học trong vùng ÐBSCL. Và hướng tới mục tiêu nâng cấp thành trường đại học xuất sắc, được quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan. Theo đó, không chỉ sinh viên khu vực ĐBSCL, mà còn có đông đảo lượng sinh viên cả nước cũng đang theo học tại Đại học Cần Thơ nói riêng, các trường tại TP Cần Thơ nói chung.

Phổ biến tại TP Cần Thơ hiện nay, phụ huynh và sinh viên có những lựa chọn về nơi ở, một là thuê phòng trọ truyền thống, với giá từ 2-3 triệu đồng/tháng (chưa kể các phụ phí), với diện tích khoảng 16-20m2. Hai là thuê các căn minihouse, với giá từ 3,5-5 triệu/tháng (chưa kể các phụ phí), lựa chọn này thì được người cho thuê bố trí thêm máy giặt, máy lạnh. Ba là thuê nhà với giá thuê trên 6 triệu/tháng, và thường ở ghép với anh chị em, bạn bè. Như vậy, trong 4-5 năm con ăn học có thể mất từ 200-400 triệu đồng cho thuê nhà.

Khoảng 3-5 năm trở lại đây, mỗi dịp tháng 8-9 hàng năm, bên cạnh thị trường nhà cho thuê, thị trường bất động sản đón thêm dòng tiền đặc biệt từ các phụ huynh ở các tỉnh khác mua nhà cho con đi học và làm của để dành. Các gia đình có điều kiện sẵn sàng bỏ tiền tỷ mua nhà cho con thay vì phải thuê trọ.

Thực trạng các nơi lưu trú cho thuê hiện nay không có nhiều tiện nghi và an ninh không cao, là vấn đề mà nhiều phụ huynh quan tâm khi con cái rời xa gia đình. Một số gia đình có điều kiện đã và đang tìm kiếm giải pháp tối ưu hơn khi biết đến căn hộ chung cư, đặc biệt là căn hộ cao cấp.

Lý do mà các căn hộ cao cấp được phụ huynh ưu tiên bởi các dự án cao cấp đề cao các yếu tố như vị trí thuận tiện kết nối, căn hộ nằm trong khu dân cư văn minh, đầy đủ tiện nghi như siêu thị, các dịch vụ khu vui chơi, giải trí, gym – yoga, spa và đặc biệt là an ninh cao.

Căn hộ cao cấp được phụ huynh lựa chọn bởi độ tiện nghi với loạt tiện ích có sẵn

Cara River Park Được Lòng Hội Phụ Huynh Bởi Yếu Tố An Ninh Tuyệt Đối Và Hợp Gu Giới Trẻ

Dự án căn hộ cao cấp hạng sang Cara River Park đang “lọt mắt xanh” những phụ huynh và giới trẻ sành điệu bởi các yếu tố từ an ninh, tiện nghi đến kiến trúc, không gian hợp gu.

Cara River Park được đầu tư bởi Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây (Đất Xanh Miền Tây). Dự án có vị trí kết nối thuận lợi, trong khu dân cư Hưng Phú mới, liền kề đường Võ Nguyên Giáp, từ đây toả ra các trường Đại học chỉ trong bán kính 2km như Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, đặc biệt là Đại học Kiến trúc TP HCM Cơ sở Cần Thơ ngay bên cạnh dự án.

Toàn bộ diện tích dự án được bao trọn bởi khu dân cư cao cấp hiện hữu, cư dân văn minh, thành đạt. An ninh cao, từ dưới sảnh đã có đội bảo vệ của ban quản lý toà nhà túc trực; cùng hệ thống quản lý có chức năng gửi, phát thông báo, mở thang máy, gọi tầng, báo động lên từng căn hộ. Cara River Park sử dụng hệ thống an ninh liên lạc nội bộ của Comelit – thương hiệu thiết bị an ninh, liên lạc nội bộ, smart home… nổi tiếng bậc nhất thế giới của Italy, đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Căn hộ thiết kế tinh tế, tối ưu công năng sử dụng cho từng không gian, diện tích đa dạng từ 1, 2 đến 3 phòng ngủ, vừa phải dễ dàng sở hữu. Và tận hưởng 33+ tiện ích nội khu tiêu chuẩn cao như hồ bơi vô cực trên cao, công viên 1.970m2, vườn BBQ ngoài trời, phòng tập gym & yoga…

Các căn tối ưu công năng cho từng không gian, dễ dàng sở hữu, an ninh cao

Bên cạnh đó, tiềm năng sinh lời của căn hộ luôn duy trì mức tốt 10-15% theo năm. Thời điểm hiện tại, phụ huynh đầu tư cho con để có chỗ ở ổn định đi học, đi làm, vừa làm của để dành cho con sau này lập gia đình, cha mẹ cũng thuận tiện ở lại khi đến thăm. Với tốc độ đô thị hóa của Cần Thơ hiện nay, chọn mua trong thời điểm hiện nay sau này có thể bán khi muốn chuyển đi và sinh lời. Còn nếu chờ ra trường mới mua thì giá cả đã tăng mà lựa chọn cũng sẽ hạn chế hơn nhiều.

Để khách hàng trải nghiệm và xem được căn hộ Cara River Park, Đất Xanh Miền Tây cũng đã đầu tư xây dựng khu nhà điều hành gồm không gian tiếp đón khách, mô hình sa bàn và căn hộ mẫu để khách hàng có thể nhìn rõ tổng thể kiến trúc, không gian và vật liệu xây dựng, bàn giao. Vào ngày 10.9.2023 sẽ diễn ra sự kiện khai trương khu nhà điều hành Cara River Park, địa chỉ tại đường Lê Tấn Quốc, phương Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ chính thức đón khách đến tham quan, tìm hiểu về căn hộ.