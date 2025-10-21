Phú Mỹ Bước Vào Chu Kỳ Tăng Trưởng Mới Của Thị Trường Căn Hộ

Cập nhật lần cuối vào 21/10/2025 14:00 • Đọc trong khoảng 5 phút
Trong khuôn khổ sự kiện “Phú Mỹ – Tâm điểm kết nối toàn cầu” diễn ra tại Nhà điều hành dự án Maison Grand ngày 18/10/2025 vừa qua, ông Đinh Minh Tuấn – chuyên gia thị trường bất động sản khu vực phía Nam, nhận định: “Phú Mỹ hiện là một trong những khu vực hiếm hoi có nguồn cung căn hộ khan hiếm, song nền giá vẫn còn hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng hạ tầng.”
Nhận định này phản ánh thực tế đang diễn ra tại khu vực cửa ngõ công nghiệp – cảng biển của TP.HCM: thị trường Phú Mỹ đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, được thúc đẩy bởi hạ tầng, logistics và nhu cầu thực tăng mạnh từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư, lao động chất lượng cao.
Khoảng Trống Nguồn Cung Căn Hộ Tại Trung Tâm Công Nghiệp – Cảng Biển
Là “thủ phủ công nghiệp” với hơn 10 khu công nghiệp quy mô lớn và hệ thống cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, Phú Mỹ đang là điểm đến của hàng loạt doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… Tuy nhiên, quỹ nhà ở đô thị, đặc biệt là căn hộ, lại chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghiệp và logistics.
Trong khi tại trung tâm TP.HCM hay Biên Hòa, phân khúc căn hộ trung – cao cấp đã đạt mức bão hòa, thì Phú Mỹ vẫn nằm ở vùng giá thấp hơn từ 30–40%, tạo dư địa lớn cho tăng trưởng trong trung hạn. Theo ghi nhận từ các đơn vị nghiên cứu, nguồn cung căn hộ tại Phú Mỹ hiện chỉ chiếm dưới 5% tổng nguồn cung khu vực phía Nam, chủ yếu tập trung ở phân khúc nhà ở liền thổ.
Khu vực
Số dự án căn hộ hiện hữu (2024)
Giá trung bình (triệu đồng/m²)
Mức tăng giá 3 năm gần nhất
TP.HCM
320
65–120
+45%
Long Thành
18
40–55
+30%
Biên Hòa
25
38–60
+28%
Phú Mỹ
6
28–38
+15%
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thị trường CBRE, DKRA, Batdongsan.com.vn (quý 3/2025)
Hạ Tầng Đồng Bộ – Nền Tảng Cho Chu Kỳ Phát Triển Mới
Tốc độ hoàn thiện hạ tầng đang là “đòn bẩy vàng” của thị trường Phú Mỹ. Các dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được gấp rút triển khai, dự kiến thông xe cơ bản trong 2 năm tới, trong khi Sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 dự kiến đi vào khai thác năm 2026. Cùng với đó, tuyến Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành và hệ thống quốc lộ 51 mở rộng đang dần hoàn thiện, tạo nên liên kết vùng đường bộ – đường biển – hàng không mạnh mẽ.
Khi các tuyến giao thông này đồng loạt vận hành, Phú Mỹ sẽ trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics toàn cầu, hình thành mô hình “Air (Sân bay Long Thành, cửa ngõ hàng không quốc tế) – Sea (Cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, top 19 cảng lớn nhất thế giới) – Gate (Hệ thống cao tốc, quốc lộ kết nối trực tiếp với TP.HCM mới và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam). Với nền tảng hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dòng vốn FDI bền vững và nhu cầu ở thực tăng nhanh, Phú Mỹ đang chuyển mình từ một trung tâm công nghiệp sang đô thị cảng toàn cầu – điểm đến mới của nhà đầu tư chiến lược. Khi nguồn cung vẫn còn giới hạn và giá trị bất động sản được nâng đỡ bởi động lực hạ tầng, thị trường Phú Mỹ đang bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững, nơi những dự án tiên phong như Maison Grand sẽ trở thành tâm điểm thu hút của giai đoạn mới.
Trong bối cảnh thị trường còn khan hiếm, Maison Grand nổi bật như một dự án tiên phong, kiến tạo chuẩn sống chuyên gia ngay tại trung tâm đô thị cảng. Dự án được phát triển với tầm nhìn đón đầu xu hướng đô thị hóa logistics, nơi cư dân có thể sống – làm việc – nghỉ ngơi trong không gian cân bằng.
Với pháp lý hoàn thiện, thiết kế hiện đại, bàn giao tặng gói nội thất Nhật Bản cao cấp, và phương thức thanh toán linh hoạt – chỉ cần 50% giá trị là có thể nhận nhà, Maison Grand không chỉ phục vụ nhu cầu an cư mà còn mở ra cơ hội đầu tư và khai thác cho thuê sinh lời ổn định.
Sự xuất hiện của Maison Grand không chỉ bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường, mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị mới của Phú Mỹ – một đô thị cảng năng động, hiện đại và hội nhập.
——–
