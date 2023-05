Phú Mỹ Hưng công bố định hướng phát triển khu Nam đô thị

Tại sự kiện, công ty Phú Mỹ Hưng đã công bố kế hoạch phát triển các phân khu chức năng còn lại của đô thị. Trong đó, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển thương mại tài chính, dịch vụ và Khu Nam Viên.

Quỹ đất khan hiếm, chủ đầu tư đẩy mạnh công trình dịch vụ

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ ưu tiên phát triển thêm cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, giải trí, cũng như đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý chuyên nghiệp nhằm nâng cao dịch vụ và sự tiện lợi cho cư dân, khách hàng”, đại diện Phú Mỹ Hưng nhấn mạnh.

Theo đó, Khu thương mại Tài chính Quốc tế, Khu The Crescent và Khu Liên hợp thể thao chăm sóc sức khỏe Phú Mỹ Hưng sẽ là trọng tâm phát triển hạ tầng dịch vụ. 3 phân khu chức năng này kết nối liên hoàn với nhau qua trục đường Nguyễn Lương Bằng, hình thành nên một “Central Business District” (CBD) của cả khu Nam TP.HCM. Sự phát triển của khu trung tâm CBD này sẽ không chỉ tạo “đòn bẩy” cho bất động sản mà còn giúp gia tăng chất lượng không gian sống cho cư dân Phú Mỹ Hưng nói riêng và khu Nam nói chung. Trong đó, những khu vực sẽ hưởng lợi đầu tiên, có thể kể đến là khu Nam Viên.



Sự kiện “Đặc khu văn hóa Nam Viên – Địa danh sanh nhân kiệt” công ty Phú Mỹ Hưng

tổ chức thu hút gần 700 khách tham dự

Nam Viên là 1 trong 8 phân khu chức năng của đô thị. Một trong những đặc điểm nổi bật của khu Nam Viên đó là địa thế được bao bọc bởi các nhánh sông rạch tạo nên địa giới tự nhiên; đồng thời vị trí kết nối trực tiếp với trung tâm CBD thông qua con đường đẹp nhất Phú Mỹ Hưng – trục thương mại Nguyễn Lương Bằng. Nhờ đó, Nam Viên không khác gì một bán đảo nghỉ dưỡng ngay giữa trung tâm thành phố hiện đại, sầm uất. Đây cũng là nơi sở hữu một hệ thống trường học trong nước và quốc tế đa dạng nhất đô thị với nhiều cấp bậc đào tạo.

Điều này cũng lý giải vì sao khu Nam Viên trở thành “tọa độ” chính của hàng loạt công trình nhà ở cao cấp nhất Phú Mỹ Hưng. Thực tế hiện nay, khu Nam Viên không chỉ quy tụ các dự án, công trình nhà ở nổi tiếng của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, mà trong số đó, nhiều công trình còn được xem là biểu tượng an cư của giới tinh hoa tại TP.HCM như: Khu biệt thự lâu đài Chateau, khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown.

Phát triển dòng sản phẩm căn hộ cao cấp kết hợp văn hóa nhà ở của người Việt

Bên cạnh những thông tin về quy hoạch đô thị đạt tiêu chuẩn quy hoạch Mỹ, chủ đầu tư cho biết việc triển khai dự án cũng đã được tính toán để tối ưu nhất những giá trị về không gian sống mà người Việt rất chú trọng như hướng gió, hướng nắng… Đó chính là khoa học phong thủy. Khu Nam Viên cùng dự án The Antonia là một ví dụ. The Antonia do đội ngũ kiến trúc sư, thiết kế đến từ Châu Âu, Italia, Malaysia và Việt Nam thực hiện theo phong cách là một khu nghỉ dưỡng tại gia. Dự án được tích hợp nhiều tiện ích có tính xu hướng nổi bật của thị trường, đáp ứng ngay tại chỗ các nhu cầu thể thao, thẩm mỹ, làm đẹp, vui chơi giải trí… dành cho 366 chủ nhân.



Phối cảnh tổng thể dự án The Antonia

Theo chuyên gia phong thủy Master Wong (thành viên trung tâm phong thủy Singapore), The Antonia là dự án hiện nay có yếu tố phong thủy tốt nhất không chỉ do lợi thế vị trí sẵn có mà còn bởi quy hoạch, thiết kế dự án cũng được cộng hưởng để thu hút tài lộc cho những cư dân khi ở đây. Có thể kể đến hồ cảnh quan được bố trí trước sảnh hai tòa nhà, khu vực hồ bơi ở tầng tiện ích…

Được biết dự án The Antonia sẽ được công bố mở bán vào tháng 7 tới.