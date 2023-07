Phú Mỹ Hưng Midtown - Hành Trình Ấn Tượng Của Khu Phức Hợp Duy Nhất Tại Khu Nam TP.HCM

Có mặt trên thị trường cuối năm 2016, đến nay, Phú Mỹ Hưng Midtown được xem là một trong những biểu tượng cho dòng căn hộ cao cấp tại TP.HCM bởi sự cộng hưởng nhiều tầng giá trị.

Khu Phức Hợp Tầm Vóc Quốc Tế Được Định Hình Từ 30 Năm Trước

Sau 30 năm hình thành và phát triển, nhìn đô thị Phú Mỹ Hưng hôm nay với hạ tầng hiện đại, dịch vụ cao cấp, cộng đồng văn minh…; có lẽ ít ai biết rằng, diện mạo không gian kiến trúc này đã được phác họa từ những năm đầu thập niên 90 qua đồ án quy hoạch tổng thể do SOM (Skidmore, Owings & Merrill – Mỹ) thực hiện; trong đó, có khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown.

Phú Mỹ Hưng Midtown được phát triển dựa trên cảm hứng từ các khu phức hợp Midtown Manhattan, Tokyo Midtown… Công trình gồm 4 hợp phần được kết nối với nhau theo xu hướng đa chức năng tại chỗ “Self-contained” nhằm mang đến cho người dân tại đây hệ thống dịch vụ, tiện ích khép kín từ nội khu đến bên ngoài ngôi nhà mà không cần phải đi đâu xa; đồng thời đáp ứng nhu cầu làm việc, mua sắm, giải trí, thưởng ngoạn cảnh quan cho khách vãng lai.

“Self-contained Residence” – Nội khu với nhiều tiện ích, dịch vụ như hồ bơi, phòng tập gym, khu nướng BBQ, hoa viên, thư viện… dành riêng cho cư dân.

“Self-contained Complex” – Khu phức hợp như thành phố thu nhỏ “city in the city”; bước ra khỏi tòa nhà, cư dân có thể hòa mình cùng không gian công cộng có nhiều loại hình thư giãn như dịch vụ F&B, cửa hàng mua sắm, siêu thị ở khối thương mại tầng trệt và tầng 2 tòa nhà.

“Self-contained City” – Thành phố dịch vụ, đáp ứng tất cả các tiện ích về tài chính, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục… cho cư dân. Hiện nay, Phú Mỹ Hưng vẫn đang tiếp tục đầu tư tiện ích, dịch vụ đô thị nhằm nâng cao chất lượng đời sống cư dân.

“Ý nghĩa của một khu Midtown chính là bạn có những gì tốt nhất của cả hai thế giới: Thuận tiện như sống trong thành phố, và xanh mát, sinh thái như ở miền quê.” (Theo kiến trúc sư Tan Gek Meng, công ty Kyta)

Phú Mỹ Hưng Midtown Và “Cú Bắt Tay Lịch Sử”

Là dự án tiêu biểu của phân kì phát triển bất động sản cao cấp, hạng sang, Phú Mỹ Hưng muốn dòng sản phẩm mới của mình phải khác biệt, độc đáo về mọi mặt; không chỉ trở thành một địa mốc mới tại TP.HCM mà còn tiên phong trong khuynh hướng tổ hợp không gian sống cao cấp đúng nghĩa. Việc tìm kiếm những đối tác có kinh nghiệm phát triển các khu phức hợp trên thế giới để thực hiện mục tiêu này là lý do Phú Mỹ Hưng bắt tay với các đối tác Nhật Bản, hình thành liên doanh Phú Hưng Thái để triển khai dự án.

Ông Trương Quốc Hưng – Phó Tổng Giám Đốc công ty Phú Mỹ Hưng từng chia sẻ “Chúng tôi đủ năng lực, kinh nghiệm để phát triển những dòng sản phẩm này. Đã có nhiều tập đoàn bất động sản hàng đầu thế giới muốn đồng hành cùng Phú Mỹ Hưng. Sau khi xem xét chúng tôi chọn ra những doanh nghiệp mạnh và uy tín nhất.”

Được biết, vào thời điểm triển khai dự án, ba đối tác liên doanh cùng Phú Mỹ Hưng gồm Daiwa House, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry được ghi nhận có tổng thị phần lên đến 50% thị trường bất động sản tất cả các phân khúc tại Nhật.

Về phía liên doanh Nhật Bản khi đó, ông Sawamoto đại diện công ty Daiwa House Group khẳng định, lý do lớn nhất chọn hợp tác với Phú Mỹ Hưng là vì có cùng triết lý kinh doanh, lấy khách hàng là trọng tâm.

Ông Sawamoto cũng cho biết khi phát triển dự án Phú Mỹ Hưng Midtown, liên doanh chú trọng tạo dựng không gian sống chất lượng cao dành cho người có nhu cầu ở thực; đặc biệt dành nhiều không gian để trẻ em có thể học hành và vui chơi.

Địa Danh Thứ 2 Tại Phú Mỹ Hưng

Midtown “sở hữu” lô đất ven sông lớn nhất Phú Mỹ Hưng hiện nay với một mặt là công viên Sakura Park và sông Cả Cấm tầm nhìn về khu The Crescent (Hồ Bán Nguyệt), khu Thương mại Tài chính Quốc tế; mặt còn lại là khu biệt thự thấp tầng- ở những tầng cao, từ đây có thể nhìn rõ sông Sài Gòn. Ngoài ra, nơi đây cũng “sở hữu” cảnh quan, kiến trúc độc đáo để thu hút và phục vụ nhu cầu thư giãn, tham quan của du khách.

Sau Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng Midtown được định vị là điểm đến “destination” thứ 2 tại Phú Mỹ Hưng. Vì vậy, ngay sau khi hợp phần cuối cùng mang tên The Peak được xây dựng hoàn tất, nơi đây đã trở thành “khung hình” yêu thích của loạt nghệ sỹ, TikToker, Youtuber và các đạo diễn khi chọn “frame” hình quảng cáo cho nhiều thương hiệu thời trang, thương mại điện tử… danh tiếng.

Điều này lý giải vì sao mặc dù thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng The Peak vẫn trở thành địa chỉ “hot” của thị trường nhà ở TP.HCM lẫn giới đầu tư tìm kiếm cơ hội khuếch trương thương hiệu, mở rộng kinh doanh và khởi nghiệp. Bởi The Peak là hợp phần duy nhất của khu phức hợp đang có sản phẩm nhà ở và cửa hàng được chủ đầu tư mở bán. Đặc biệt, dòng sản phẩm cửa hàng tại The Peak khá đa dạng, với các loại diện tích, vị trí mặt bằng phù hợp để kinh doanh, làm văn phòng…

Sau hơn 1 năm bàn giao, The Peak vẫn tiếp tục ghi nhận được mức quan tâm đáng kể của thị trường. Như tại sự kiện được tổ chức vào tháng 6 vừa qua, hàng trăm khách hàng đến tham quan, trải nghiệm căn hộ hoàn thiện và chuỗi cửa hàng (hay còn gọi là shop, shophouse) Midtown.

Với quỹ đất phát triển nhà ở tại Phú Mỹ Hưng ngày càng hạn hẹp, chỉ còn khoảng 15% thì việc có thể phát triển thêm một dự án có quy mô, tầm vóc, hay vị trí ven sông… tương tự Phú Mỹ Hưng Midtown là rất khó.

Cũng vì thế, nhiều người cho rằng, Phú Mỹ Hưng Midtown tạo nên dấu ấn độc nhất khó có thể thay thế tại khu Nam trong ít nhất 5-10 năm tới.