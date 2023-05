Phú Mỹ: Sự Trỗi Dậy Của Thành Phố Cảng

Sự trỗi dậy của thành phố thương cảng Phú Mỹ

Trong 9 tháng đầu năm 2022, khi bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, nhanh, phức tạp như: Xung đột tại Ukraine khiến giá dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát tăng cao khiến cho kinh tế của Việt Nam nói chung & Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng đều gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sức mạnh nội lực và những tiềm năng phát triển mạnh mẽ về hoạt động công nghiệp và thương cảng, tỉnh BR – VT đã vượt qua khó khăn & đạt mức tăng trưởng kinh tế 8,83%, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Trong đó lĩnh vực công nghiệp & dịch vụ đóng góp lớn nhất vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của BR – VT & Phú Mỹ chiếm 80% tổng thu ngân sách trong toàn tỉnh.

Phú Mỹ định hướng trở thành Đô thị mới – thành phố cảng biển phát triển bậc nhất Đông Nam Á

Phú Mỹ là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp nhất tỉnh và là "Thành phố cảng biển quốc tế" lớn duy nhất tại Việt Nam có các chuyến tàu mẹ chở container trực tiếp đi Châu Âu và Châu Mỹ. Đặc biệt, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1579 /QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng Cái Mép – Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ là 1 trong 2 cảng biển hàng đầu của cả nước, có chức năng là cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế.

Phú Mỹ sở hữu hệ thống khu công nghiệp lên đến 5000ha, bao gồm 12 cụm Khu công nghiệp:KCN Phú Mỹ 1,2,3; KCN Mỹ Xuân A, A2, B1-CONAC, B1 Đại Dương; KCN Cái Mép, Sonadezi, All Wells, Gò Dầu, KCN công nghệ cao 650ha. Với hơn 140.000 lao động, trong đó lao động đến từ các địa phương khác chiếm đến 90%. Đây là thị trường được đánh giá là đang trở thành tâm điểm thu hút một lượng lớn nhà đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao về sinh sống và làm việc, tạo ra tiềm năng thanh khoản lớn cho thị trường bất động sản trong tương lai.

Cơ hội cho thị trường BĐS Phú Mỹ bứt tốc

Ngoài những sự phát triển của hệ thống khu công nghiệp và cảng biển Cái Mép – Thị Vải, thị xã Phú Mỹ cũng chú trọng đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, đây là thời điểm “vàng”đối với các nhà đầu tư có ý định đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản tại tỉnh BR-VT, đón đầu dòng tiền đầu tư với tiềm năng sinh lời bền vững.

Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu ấn định khởi công vào 30/04/2023 với vốn đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2025. Đây sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch trong kết nối giao thông đa phương thức kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, hệ thống cảng biển bao gồm kết nối và khai thác đồng bộ với đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Hạ tầng phát triển tạo đà cho BĐS Phú Mỹ bứt tốc

Dự án cầu Phước An được khởi công vào tháng 9/2022, chiều dài là 4,3km trong đó phần cầu vượt sông Thị Vải dài 3.514m, còn lại là đường dẫn, dự kiến sẽ hoàn thành sau 5 năm thi công và nối thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Ngoài ra, Tuyến Vành đai 4 đi qua địa giới hành chính của 12 huyện thuộc 5 tỉnh, thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM, Long An và đoạn qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ được khởi công vào năm 2022 và dự kiến hoàn thành năm 2026 với quy mô 4 làn xe, rộng 27m. Cùng với hàng loạt các hạ tầng đồng bộ đã, đang và sẽ hoàn thành trong tương lai như: Hệ thống đường vành đai 3; đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, sân bay Long Thành… sẽ là những lợi thế tăng trưởng vượt bậc của thị trường này.

Nhiều chuyên gia có chung nhận định, bất động sản Phú Mỹ đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh mẽ với những tiền đề rõ ràng và chắc chắn. Cụ thể, các sản phẩm BĐS Phú Mỹ có xu hướng tăng đều theo từng năm dao động từ khoảng 8-10 triệu/m2 khu vực ngoài trung tâm, còn tại trung tâm thị xã, mức giá trung bình tăng từ 15-25 triệu/m2 so với thời điểm 2020-2021. Tốc độ tăng trưởng nhanh từ 33 – 83%. Từ đây đến cuối năm, bất động sản tại đây sẽ tiếp tục tăng giá khi các tuyến hạ tầng khu vực được khởi công và nhu cầu về nhà ở tăng cao do nguồn nhân lực chất lượng cao đổ về Phú Mỹ sinh sống và làm việc. Do đó, cơ hội sẽ dành cho các nhà đầu tư sớm gia nhập thị trường.