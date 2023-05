Phúc An Viên Long An - Công viên nghĩa trang được quy hoạch đồng bộ và không gian xanh đẹp, an lành

Công viên nghĩa trang quy chuẩn, quy hoạch đồng bộ và không gian xanh, thanh bình

Hướng đến mô hình công viên nghĩa trang quy chuẩn và đẳng cấp, nghĩa trang Phúc An Viên Long An được quy hoạch một cách đồng bộ với không gian thanh bình, xanh ngát và bình an.

Phúc An Viên Long An tọa lạc tại vùng đất tứ linh – ngũ hành thuộc địa phận ấp Mỹ Lợi, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Giáp Ranh với TP Hồ Chí Minh (quận 5, 6, 8,12, Bình Chánh, Tân Bình, Tân Phú, Hóc Môn). Dự án được chính thức công bố hồi tháng 05/2021.

Sứ mệnh khiêm cung và triết lý kinh doanh “trọn đạo hiếu – vẹn nghĩa tình”

Với sứ mệnh khiêm cung, chu đáo và kinh nghiệm về các quy chăm sóc mộ phần từ nghĩa trang Phúc An Viên Quận 9 được đúc kết hàng chục năm qua, Phúc An Viên Long An nhất định sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất cho sự yên nghỉ của người đã khuất của quý khách hàng.

Với triết lý kinh doanh “Trọn đạo hiếu, vẹn nghĩa tình” và phương châm hoạt động “phụng sự – tận tụy – chu đáo”, chúng tôi không ngừng mang đến những sản phẩm tâm linh tốt nhất.

Với kinh nghiệm hơn thập niên về chăm sóc mộ phần, Phúc An Viên Long An là cả tâm huyết, chắt chiu tinh hoa về kiến trúc và cảnh quan. Bước đến Phúc An Viên Long An, nhất định sẽ mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, thanh tịnh, đó là chốn chứa một mùa xuân miên viễn trong lòng. Chốn lễ nghi luôn được xem trọng, luôn được chủ đầu tư tinh tấn chiêm bái, lễ nghi đầy đủ.

Pháp lý chuẩn – là dự án nghĩa trang giá hữu nghị, xanh đẹp nhất trong hệ thống nghĩa trang hiện tại

Khẳng định là một nơi có tính pháp lí minh bạch, rõ ràng với thời hạn vĩnh viễn lâu dài. Dự án có các hình thức: mộ đơn, mộ đôi (mộ có mái và không mái), mộ gia đình, mộ cải táng. Bên cạnh đó là dịch vụ lưu giữ tro cốt và có nhà tang lễ, nhà lưu giữ tro cốt đầy đủ tiện nghi cho khách hàng.

Giá cả thấp với chi phí vô cùng rẻ cho một dịch vụ đẳng cấp, không gian chuẩn cao cấp. Giá chỉ từ 26 triệu/mộ đơn, 78 triệu/mộ đôi, 292 triệu/mộ gia đình với các loại mẫu mã đa dạng và nhiều sự lựa chọn.

Phúc An Viên Long An tự tin là dự án nghĩa trang xanh – đẹp – giá hữu nghị nhất trong hệ thống nghĩa trang hiện nay.

